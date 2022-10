Souboj mezi Chrudimí a Duklou Praha od začátku přinesl mnoho zajímavých momentů. Po čtvrthodině hry se mohli chrudimští fotbalisté dostat do vedení, jenže Míka při svém prvním startu v nové sezoně poslal balon je do boční sítě. Ve 23. minutě se skóre měnilo. Na centr od rohového praporku si naskočil Jan Záviška a s velkým přispěním hostujícího gólmana dostal míč do sítě.

А s Duklou to o chvíli později vypadalo ještě hůře. Trenér Petr Rada totiž neuposlechl žluté napomenutí, dostal po půlhodině hry červenou kartu a byl poslán na tribunu. Jeho týmu to ale neuškodilo, právě naopak. Několik vteřin po vyloučení poslal míč přímo do růžku Floderovy branky z trestného kopu Buchvaldek a stanovil tím poločasové skóre na 1:1.

„Až tě potkám, tak ti naflákám. Ty už jsi toho v lize zkurvil dost. Já si to zjistím, kde bydlíš! Ty to víš, že na tebe mám pifku.“

Petr Rada a jeho červená karta (citace ze zápisu o utkání)

Po přestávce se obraz hry příliš neměnil, více byli na míči chrudimští fotbalisté, kteří se snažili o vstřelení rozhodujícího gólu. Hrozila také Dukla, především z rychlých protiútoků, ale dobře pracující obrana domácích je k výraznějším šancím nepouštěla. A tak přišlo v 74. minutě rozhodnutí celého utkání. Skvělou práci Jančury na levé straně přetavil ještě hezčím zakončením pod břevno ve vítěznou trefu Tomáš Jedlička.

Hosté do konce duelu moc nestihli, kromě červené karty Matějky. V největší šanci na vyrovnání se ocitl chvíli před koncem střídající Adediran, ale Floder jeho stoprocentní šanci zneškodnil. Chrudim vyhrála potřetí v řadě a v průběžné tabulce jí patří šestá pozice.

„Byl to hodně náročný zápas. Dukla je dobré mužstvo s vysokými ambicemi, my jsme vycházeli z naší hry a podařilo se nám ji porazit. Začátek zápasu jsme zvládli skvěle, pak jsme po chybě gólmana dali gól. Po faulu a vyloučení trenéra, kdy se poměrně dlouhou dobu nehrálo, jsme následně ihned dostali gól z volného přímého kopu a do zbytku poločasu jsme se ze hřiště vytratili. Po pauze se to zlepšilo, po vystřídání jsme dali rozhodující branku a zaslouženě vyhráli,” zhodnotil duel trenér vítězného celku Radek Kronďák.

V sobotu 15. října se Chrudim představí na půdě slavistického béčka.

MFK Chrudim – FK Dukla Praha 2:1

Fakta – branky: 23. Záviška, 74. Jedlička – 30. Buchvaldek. Rozhodčí: Vetečka – Mokrusch, Černoevič. ŽK: 2:2. ČK: 0:2 (29. trenér Rada, 77. Matějka). Diváci: 1020. Poločas: 1:1.

Chrudim: Floder – Hašek, Jančura, Míka, Skwarczek (89. Harušťák), Koželuh – Záviška, Řezníček, Kejř (85. Kesner), Vrána (70. Juliš) – Firbacher (70. Jedlička). Dukla: Šťovíček – V. Svoboda (59. Šebrle), Peterka, Piroch, Ullman – Hrubeš (83. Moulis), Barac (83. Huf), Havelka, Kim (70. Adediran) – Buchvaldek, Matějka.