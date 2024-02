Hezky to tak k sobě přišlo, že mě baví politika i marketing. Kdyby se poštěstilo jednou mi dělat politický marketing, tak bych byl nadšený. Je to ale obrovsky složité se dostat vůbec do toho prostředí. To už je totiž marketing na vysoké úrovni. Kdyby ale taková šance byla, tak bych byl rád.

Spojení politologie s marketingem. To by vás nelákalo?

Chápu, že by se pro fotbalistu hodila spíš tělesná výchova, ale mě politika baví. Je ale třeba důležité říct, že politologie má velmi široký záběr a není to jen o politice. Člověk pak totiž často slýchá, že dostuduji a bude ze mě politik, to tak ale není. Těch předmětů a zaměření je tam daleko víc.

Nápady na videa přichází sami?

Snažím se vydávat každý den, protože sám Tiktok si to nárokuje, aby se udržela nějaká sledovanost. Inspiraci si beru všude kolem mě. Občas to je video, které se mi líbí a pak ho nějakým způsobem pozměním. Dost často je to i situace, která se mi během dne stane a řeknu si, že to se nemůže dít jenom mně a musím ji tedy "světu" ukázat.

Kde ještě jinde hledáte inspiraci?

Pobírám inspiraci především v zahraničí, protože český Tiktok se hodně opakuje, což já nechci. Nebudu to přece točit počtvrté, když už to lidi někde mohli vidět.

Peníze z toho nemám

Musíte se neustále přizpůsobovat moderním trendům?

Samotný Tiktok to chce, abych se trendů držel. Vlastně se jich člověk držet musí, ale kdyby to tak bylo doslovně, tak nedělám vtipný videa z kabiny, ale tancuju na písničky (smích). Nějakým způsobem se ale člověk posouvá a sleduje, co musí dát k videiím za písničku nebo druh videa, který zrovna „letí“.

Sám jste zmínil, že točení videií je pro vás především zábavou. Nebojíte se dne, kdy na úkor úspěchu bude muset jít zábava stranou?

Do téhle situace jsem se nikdy nedostal a nedostanu se do ní, aspoň v to doufám. Myslím si, že jsem docela zásadový člověk a mám hranici soudnosti, kterou bych nechtěl překročit. Ono i lidi to přestane bavit, když si přijdou na to, že ten jejich tvůrce už to dělá jen za účelem sledovanosti. To je špatně a člověk by to měl dělat, protože ho to baví. Tím se vlastně řídím všeobecně, ať už jde o Tiktok nebo fotbal.

Jak probíhá realizace videa?

Mojí největší pomůckou byla encyklopedie, o kterou jsem si opíral telefon. Přítelkyně se ale postupem času na to nemohla koukat, tak mi k Vánocům dala stojan na mobil (smích). Občas mi pomáhá i s videii, ale jsou to vtipný momenty, protože se před ní stydím něco točit. Někdy tedy video natočím až na poosmé. To jsou výbuchy smíchu a někdy to úplně nezvládáme.

Jaký máte úspěch na Tiktoku a sledujete vaše čísla?

Lhal bych, kdyby řekl, že nesleduji. Kdyby to tak nebylo, tak bych neměl asi takovou motivaci to dělat. Je hezký mít zpětnou reakci, že to lidi baví. Z hlediska čísel mám nějakých dvacet tisíc sledujících, což je stále málo. Pro mě to ale není směrodatný.

Dokážete vypíchnout nějaká videa?

Já mám nejradši ta, která jsou z fotbalovýho prosředí. Snažím se dělat třeba fotovlogy ze dne, kdy hrajeme nějaký zápas. Ukazuju tam, jak jedeme na zápas, přípravu a dávám tam i nějaké to hodnocení po utkání. Snažím se lidským přístupem podat, jak vypadá život fotbalisty. Lidi ale samozřejmě nejvíc baví videa ze života či školy. Nejúspěšnější video má něco okolo 1.5 milionu shlédnutí a třeba dvě stě tisíc lajků.

Jaká je vaše cílová skupina?

V těch videiích se asi může najít každý. Když něco natočím z prostředí školy, tak se v tom najde někdo, kdo tam chodil před deseti lety, ale i teď je studentem. Nemám tedy úplně cílovou skupinu. Samozřejmě když dělám videa z fotbalu, tak hlavně cílím na sportovce. Občas se mi tam sejdou basketbalisti, hokejisti, fotbalisti i házenkáři. Je vtipný, jak ta "kabina" je všude stejná.

Sledují vás asi převážně děti. Musíte se při tvorbě videií nějakým způsobem hlídat?

Určitě to musím řešit. Hlídá to i samotná ta platforma. Já ale nechci dělat vulgární videa, která by měla někoho poškodit či ho dovést k nekalostem. Nějakým způsobem si uvědomuji, že nějaký počet lidí mě sleduje a vím, že tam nemůžu dávat něco, co by mohlo někoho nepříjemně ovlivnit.

Má to pro vás i nějaký finanční potenciál?

(rozesměje se) Dal jsem do toho skoro nic a mám z toho úplně nic. Při téhle sledovanosti je až nemožný si tím nějakým způsobem vydělávat. Není to vlastně ani mým cílem. Je to pro mě hlavně volnočasová aktivita, která mě baví. Já se tím i zdokonaluju ve své práci, když pracuju se sociálními sítěmi. Když by nějaká spolupráce přišla v budoucnu, tak bych to hodně zvažoval. Nemám rád influencery, kteří dělají reklamu na toaletní papír. Musí se to týkat sportu.

Na závěr jedna otázka na zamyšlení. Kde se vidíte za pět let?

Hlavně aby mi vydrželo zdraví. Chci se vidět se svojí stávající slečnou a obklopený rodinou. Doufám, že se mi bude dařit ve fotbale i v práci. Byl bych spokojený, kdyby se mi podařilo kopnout si druhou ligu za Chrudim.