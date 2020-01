Posila, kterou v Pardubicích už dobře znají. Od začátku zimní přípravy začal s vedoucím týmem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY trénovat záložník EMIL TISCHLER. „Kluci tady odmakali výborně půlsezonu, teď na to musíme navázat,“ říká po svém návratu.

Jednadvacetiletý středopolař, jenž má na kontě dva starty za český tým do 21 let, už Pod Vinicí odehrál celou předchozí sezonu. Podzim strávil ve svém Slovácku.

Jak jste reagoval, když bylo potvrzeno, že se vracíte zpět do Pardubic?

Byl jsem hodně rád. Přál jsem si, abych se mohl vrátit. Půlrok ve Slovácku mi nevyšel tak, jak jsem si představoval. Když jsem v Pardubicích hrál dříve, tak jsem se tady cítil dobře. Těším se.

Část podzimu jste nehrál i kvůli zranění. Jste znovu připraven na stoprocentní zátěž?

Jsem připraven velice dobře, protože jsem na sobě celou dobu pracoval. Měl jsem nějaké zranění, ale kondičně jsem na tom dobře. Budu pracovat na výbušnosti a rychlosti. Když se to podaří, tak budu na jaro velmi dobře připraven.

Co říkáte tomu, že nyní přicházíte do prvního týmu druhé ligy?

To je samozřejmě radost. Ale taky zodpovědnost, není to jen tak. Kluci tady odmakali výborně půlsezonu, teď na to musíme navázat a převzít vítěznou mentalitu, kterou tady ukázali.

Sledoval jste pardubické výsledky na dálku během podzimní části?

Samozřejmě jsem to sledoval a byl jsem rád, jak se klukům daří. Slyšel jsem, že se bude stavět nový stadion, z toho jsem měl taky obrovskou radost. O to více jsem rád, že jsem se mohl vrátit.

Na co nebo na koho jste se nejvíce těšil?

Na celou partu. Nedá se říct, na koho bych se těšil nejvíce. Vím, že tady je pohoda a kluci sem chodí rádi. Mám to stejně, těším se na tréninky.

Na podzim se v týmu objevilo několik nových hráčů, ale předpokládám, že se spolu znáte z mládežnických reprezentačních týmů, kterými jste procházel…

Znám všechny hráče, až na výjimky. A to právě z reprezentace. Není tu pro mě skoro žádná nová tvář, bude jednoduché se přizpůsobit.

Do Slovácka se vrátil na přípravu Michal Kohút, který prožil úspěšný podzim. Co jste říkal na jeho vzestup?

Myslím, že to není náhoda, že se klukům tady daří. Cítíme se tady dobře, pak to je vidět i na hřišti. Dostaví se i pokrok, který byl vidět právě i u Michala. Měl jsem radost, že se mu dařilo. Teď mu přeji hodně štěstí v přípravě Slovácka, aby mu to tam vyšlo.

Jaké zkušenosti jste si odnesl z půlroční kapitoly ve Slovácku?

Těch zkušeností je vždy hodně. Navíc jedna taková, kterou v životě zase často nepotkáš. Ta mě posunula v pohledu na různé věci o hodně dál. Jako člověka mě to zase posílilo.

Už byl čas prohodit pár slov s trenéry, co od vás v Pardubicích budou očekávat?

Byli jsme v kontaktu už při jednání o mém návratu. Myslím, že to bude stejné jako minule. Mám nějaké přednosti, které budou chtít využít ve prospěch týmu.