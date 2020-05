„Jsme natěšení, navíc máme o co hrát. Vše máme rozehrané, kdo by se na to netěšil. Bude to sice bez diváků, ale buďme rádi, že můžeme hrát,“ popisuje aktuální očekávání v pardubickém týmu obránce Martin Toml.

Lídra soutěže čeká ještě zítra přípravné utkání proti Živanicím, pak už bude přípravu směřovat k příštímu týdnu a obnovenému startu druholigové soutěže.

„Samozřejmě už to bude směřované k mistráku. Bude to více takticky zaměřené, abychom věděli, co nás zdobilo na podzim. Máme dost času se důkladně připravit,“ řekl Toml po přípravném utkání, v němž Pardubice remizovaly s Chrudimí 1:1.

Právě pardubický stoper odehrál celý zápas, o tři dny dříve ještě poločas proti Vlašimi. „Celkově jsem se po celý zápas cítil dobře. Překvapilo mě to, až posledních deset minut jsem si říkal, že už by mohl být konec,“ poznamenal pardubický obránce.

Toml se v prvním poločase prosadil v pokutovém území a hlavou vstřelil jediný pardubický gól.

„Odrazilo se to od břevna, jenom jsem do míče trknul, protože přede mnou byla prakticky prázdná brána. Kdyby tam byl gólman, možná by to chytil,“ dodal Toml.

Pardubice ve druhé půli inkasovaly a podruhé během minulého týdne remizovaly. „Hrálo se lépe než v prvním utkání, kdy jsme si opravdu museli osahat, o co jde. Byli jsme na to více připravení. Neodehráli jsme špatné utkání, bylo to vyrovnané z obou stran,“ ohlédl se Toml.