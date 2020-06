Slova o tom, jak je druhá liga vyrovnaná, padají ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE celkem často. A zápasy jako právě Pardubice – Vítkovice je potvrzují. První proti poslednímu. Jenže hosté dokázali ve druhém poločase snížit a byli nepříjemným sokem až do konce. I když dohrávali v deseti.

„Když přijede poslední tým, tak se proti němu hraje vždy špatně, nemá totiž co ztratit. To se ukázalo, Vítkovice hrály dobře odzadu,“ popisoval Toml.

Pardubičtí byli doma aktivnější, ale v první půli to potvrdili jen jedním gólem. Trefil se Brazilec Ewerton z penalty.

„Důležité bylo, že jsme dali alespoň jeden gól. Každá branka nás vždy uklidní, nervózní jsem nebyli. Řekli jsme si, že po přestávce ještě přidáme další, což se povedlo,“ uvedl fotbalista, který hraje na východě Čech již druhou sezonu.

Po přestávce následoval druhý gól, který zařídil právě Toml, jenž zakončoval v pokutovém území soupeře po standardní situaci Pardubic.

„Propadlo to na zadní tyč, to je můj prostor. Tak to mám od trenéra nakázané. Co propadne, to musím zavřít,“ plnil pokyny pardubický stoper.

Vedení 2:0 a klidný konec? Tentokrát ne. Hned za čtyři minuty přišlo snížení po rychlém brejku Vítkovic. „Škoda, že snižující branka padla takhle rychle, mohlo to být potom více v klidu,“ poznamenal Toml.

Právě on je jedním z hráčů, kteří v sezoně nevynechali ani jeden zápas. To platí pro celou obranou čtveřici.

Dalších devět zápasů ještě Východočechy do konce sezony čeká. A přijdou i soupeři z horní poloviny tabulky, již zítra to bude duel na Dukle.

„Každý zápas je těžký, ve druhé lize není slabý soupeř. To se potvrdilo poslední dvě kola proti tabulkově hůře postaveným celkům,“ zopakoval Toml.