Podzimní mistr. Něco takového by před sezonou tipoval zřejmě málokdo. Výkony a výsledky přesto vynesly na nejvyšší pozici fotbalisty Pardubic. Ti přezimují ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE na vedoucí pozici.

„To tady dlouho nebylo, je to velký úspěch,“ říká v rozhovoru JIŘÍ KREJČÍ, trenér FK Pardubice. Patriot, který je u týmu od roku 2013, dostal stejně jako hráči za podzimní úspěch od fanoušků medaili.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy obdržel medaili za nějaký fotbalový úspěch?

Medaili? Možná naposledy, když jsme byli s dorostenci reprezentovat sportovní gymnázium na turnaji. Myslím, že to bylo v Českém Dubu, hráli tam Petr Kudrna a spol. Byli jsme první a dostali medaile. To už je tedy hodně dávno. Byli jsme nyní překvapení, moc nás to potěšilo.

S úspěchem samozřejmě stoupá i divácký zájem. Pociťovali jste to během podzimu?

Určitě jsme vnímali, že se návštěvy zvedly. Navíc byla znát podpora skalních fanoušků, kteří jsou za brankou. Viděl jsem i zájem dalších lidí, když jsem šel třeba po městě. V podvědomí bylo, že jsme od pátého kola na prvním místě. Výsledky se na návštěvnosti projevily.

V minulých letech jste si někdy i postěžoval, že diváci o sobě nedávají vědět a ani nezatleskají. To se tedy zlepšilo?

Ano, musím říct, že mě překvapila i hlavní tribuna, která povzbuzovala. Bylo to i zásluhou fanoušků, kteří je k tomu vyzývali. Tribuna se chytla, což bylo pro hráče jen dobře.

Fanoušci byli spokojení. Jak vy hodnotíte s odstupem pár dní od posledního utkání podzimní část?

Myslím, že nám to úplně nedochází, bude to chtít ještě chvilku čas. Podle mě se nám podařil husarský kousek, to tady desítky let nebylo. Je to velký úspěch.

Vy už jste se zmiňoval o dobře doplněném kádru nebo skvělé partě v kabině. Co by se dalo ještě z úspěšného období vypíchnout?

Musím říct, že důležitý byl výběr hráčů. Sázíme na to, aby ti kluci měli i nějaký charakter a zapadli do pardubické kabiny. Jsme menší klub, který je trochu specifický. Když hráči zapadnou, tak nám pak mohou pomoci.

Když přijdou hráči jako jsou Kohút nebo Hlavatý, tak je ta místní atmosféra opravdu pohltí?

Je velká výhoda, že náš trenér Martin Shejbal je ve dvacítce, kde mu hráči projdou. Neříkám, že se všichni povedou, ale z devadesáti procent se do charakteru trefí. Fotbalové stránky se potom projeví. Třeba Hlavatého nebo Pfeifera jsme už navíc ve druhé lize viděli. O Kohúta jsem měl zájem, ale když jsem viděl, co tady předvedl v zápase dorostu za Slovácko, kdy ještě po utkání hudroval na rozhodčího, tak jsem byl trochu na vážkách. Fotbalově mě samozřejmě zaujal, i trenér Kordula ze Slovácka mně na něj podal reference. Nespletl se. Vzali jsme ho na zkoušku a předčil očekávání.

Konkrétně u Michala Kohúta to bylo hodně vidět. Tady začal přípravu a nakonec si zahrál i v národním týmu do 21 let…

Vždy to klukům říkám: Když pomůžeš nám, tak můžeš pomoci i sobě… Tady to platilo dvojnásob.

Od pátého kola jste se stále drželi na prvním místě, což byla z počátku neobvyklá situace. Museli jste s mužstvem pracovat odlišným způsobem?

Řekl bych, že to nebylo specifické kvůli tom, že jsme první. Myslím, že kluci byli rozjetí a měli sebedůvěru. Menší direkt přišel v prvním poločase v Jihlavě, ale jinak jsme neměli krizi. Všichni čekali, kdy nám dojde pára, ale kluci šlapali, i když jsme byli oslabení z důvodu zranění o Letáčka a Pfeifera. Kdo naskočil, třeba Zifčák, tak se toho zhostil dobře. Neměli jsme to nějak jiné než v předchozích obdobích.

Jediný políček jste tedy dostali jen v Jihlavě?

Myslím, že to byla právě ta Jihlava. A úplně podle představ jsme nezahráli ještě v Prostějově, i když víme, že se tam hraje těžko. Spousta mužstev tam narazila, právě i Jihlava. Tam jsme mohli zahrát lépe. Ale ještě bych se vrátil zpět.

Povídejte…

Když jste se ptal, co by stálo za zdůraznění našeho podzimu, tak tohle jsem ještě neříkal. Dříve to bylo vždy tak, že zkušenější hráči se snažili vtáhnout ty mladé. Myslím, že tentokrát to bylo tak padesát na padesát. Služebně starší hráči jako Jeřábek, Šejvl a Černý měli trochu obavy z toho, že odešli Fousek s Petráněm. Měli strach, jak se tým doplní a s kým si fotbal zahrají. Byli možná trochu pesimističtí, ale noví kluci je znovu nastartovali. První impuls nastal, když je přesvědčili o svých kvalitách. Oproti jiným rokům to bylo v tomto obráceně.

Jak se přímo v zápasech projevily rychlostní předpoklady nových hráčů? Pavel Černý mluvil o tom, že kolem sebe má motorové myši…

Když jsme si vyhodnotili jarní část, tak jsme museli reagovat. Nebyl průšvih v tom, že jsme skončili sedmí, ale byl problém, že jsme moc nebodovali venku. Přičítali jsme to tomu, že jsme na krajích i v prostředku neměli běhavé a rychlé hráče. Povedlo se nám to v podobě nových hráčů. Plus samozřejmě Solil, který je důležitý. Hezky se třeba kouká na Hlavatého, ale Solil udělá velkou porci práce. Svědčí to i Jeřábovi (Jan Jeřábek), který má potom síly na doplnění vepředu, a proto dal taky sedm gólů.

Taky jste často zmiňoval, že základem je obrana. Jak důležitá pro vás byla stabilní obranná čtyřka, která odehrála všech 16 zápasů ve stejném složení?

Měli jsme z toho trochu obavy, protože na jaře jsme párkrát vyhořeli, ať už to bylo Ústí nad Labem nebo Brno. V prvním kole jsme měli hrát možná v trochu jiné sestavě, ale kvůli nemoci jsme zvolili tyto hráče. Tato čtyřka si sedla. K tomu samozřejmě patří brankář Jirka Letáček a další, protože bránění je zásluha celého mužstva. Od prvního kola obrana nedala šanci dalším klukům, protože hráli opravdu dobře. Nemělo smysl do toho zasahovat.

Za zmiňovaného Letáčka, který se zranil, zaskočil Nicolas Šmíd, dostavily se i tři prohry. Jak zvládl svou roli?

To nás právě mrzí. Byly tam od něj bezproblémové výkony, ale některé zase nebyly dobré. Říkám, že po Letáčkovi to neměl jednoduché, protože ten měl velmi dobrou formu. U Nicolase jsem viděl chyby, i po domluvě s Martinem Shejbalem. Musí na tom zapracovat. A chyby zrovna přišly v duelech proti týmům, se kterými se nahoře pereme.

Důležitou postavou je kapitán Jan Jeřábek. Všichni ho dobře znají, k výkonům teď přidal i góly. Jak byste okomentoval jeho?

Zaprvé je Honza Jeřábek úkaz, protože absolvuje všechny tréninky, nemá žádné úlevy a potom tady ještě pracuje na hřišti. Musím zaklepat, že za tu dobu, co tady jsem, neměl žádné svalové či podobné zranění. Je to prostě kluk z Prachovic, asi dobře odkojený (usmívá se). Další věc je, že se mu půlrok povedl, k čemuž přispěli i mladí hráči. Podle mě jeden z nejlepších hráčů ve druhé lize, protože soupeři se na něj dost zaměřují.

Otázkou byla náhrada za Michala Petráně. V přípravě se místo něj tlačil do sestavy David Huf, ale nakonec pozici v útoku obsadil Pavel Černý. Jak se vám tam zamlouval?

V prvním kole to bylo jinak, ale zranil se Huf. To je samozřejmě škoda, protože je zase jiný typ hráče. Věděli jsme, že Pavel umí hrát zády k brance a dokáže udržet míč. Na hrotu už hrál a momentálně je to pro něj asi nejlepší post. Zhostil se toho dobře, schytá tam spoustu ran. Jsem rád, že to dokáže ustát a klukům pomůže. Mám k němu i výtku, protože je podle mě schopný dát více gólů.

Jiná role připadla hráčům jako Ladislav Mužík nebo Daniel Kovář, kteří nastupovali oproti minulým sezonám méně. Jak brali tuto pozici?

Který hráč by nad tím jásal? Na druhou stranu bych očekával daleko větší úsilí v tom, že chci být lepší než moje konkurence. Když potom tu šanci dostanu, ať už na dvacet minut nebo díky kartám na celý zápas, tak je třeba ji chytit za pačesy. To se nestalo. Viz u Ládi Mužíka, kterého jsme museli ve Varnsdorfu po třiceti minutách střídat, protože to nebylo dobré. Chtěli jsme udělat konkurenci, ale zároveň by to mělo hráče nutit ještě více pracovat, aby byli lepší. Pak tu jsou zase hráči Filip Čihák nebo Jirka Sláma, kteří taky nehráli. Mají perspektivu, bavil jsem se s nimi po sezoně, že to takhle bylo, ale za půl roku to může být jinak. Záleží na nich, jak si místo vybojují. Takhle se to sešlo, to je alfa omega sportovní konkurence.

Byla výhoda v tom, že rezerva postoupila do ČFL a tito hráči, když už přišli, mohli nastupovat v kvalitnější soutěži, než je divize?

Pro zmiňované hráče to nebyla žádná ztráta. Ve svých klubech by hráli případně taky třetí ligu. Tady mají výhodu v tom, že trénují s áčkem. Myslím, že to určitě není krok zpátky. Čihák se dostal i do reprezentační dvacítky.

Měli by tedy dál pokračovat v Pardubicích?

Rozhodně, v zimě bude prostor, aby ještě víc ukázali svůj potenciál. Jsme přesvědčeni, že to jsou dobří hráči a tvoří konkurenční prostředí. Jinak kádr podle mě nezůstane pohromadě. Nebude to z toho důvodu, že by si někoho stáhli do přípravy, i když i to se samozřejmě může stát. Bude to ovšem i z výkonnostních důvodů, protože s některými hráči jsem z pohledu přístupu a výkonnosti nebyl spokojený.

Už máte jasno, kdo tady nebude pokračovat?

Mám to v hlavě, ale ještě jsem to zcela neuzavřel. Jména zatím říkat nebudu.

Myšlenky na první ligu? Vše je stále daleko

První místo po podzimní části je lákadlem a zároveň závazkem pro druhou polovinu sezony. Ta odstartuje zase v březnu. Na vedoucí Pardubice se budou tlačit Jihlava, Brno a další týmy v pořadí.

„Konkurenty, kteří nás budou stíhat, máme silné. Jaro bude samozřejmě náročné, ale jak říkal i Martin Toml po posledním utkání, tak chceme být na prvním místě co nejdéle. Všichni uděláme maximum, aby to tak bylo,“ prohlásil trenér Jiří Krejčí o jarní části, kde budou Pardubice naháněné.

Loňský podzimní mistr z Českých Budějovic zakončil sezonu postupem do nejvyšší soutěže. Na to ovšem pardubický kouč nemyslí.

„Myslím, že se bude hrát ještě čtrnáct kol, je to daleko. O tom takto nemůžeme přemýšlet. Vím, že se to často říká, ale je potřeba jít krůček po krůčku,“ říká trenér FK Pardubice.

Dalším povzbuzením je schválení revitalizace Letního stadionu. Chátrající stánek se má proměnit ve stadion s parametry pro první ligu.

„Je to pozitivní zpráva, ale už jsem ledacos zažil, tak jsem na špičkách. Jednou už to bylo schválené, pak tam bylo politikaření. Věřím, že ze sebe politici neudělají blázny a dopadne to. Pokud by se opravdu začalo stavět, byla by to skvělá zpráva pro celý klub, ale i pro celý region. Stotisícové město tady jednou první ligu bude mít, bez podobných vizí potom nemůžete nic dokázat,“ dodal Krejčí.