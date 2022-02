Jak vypadaly vaše první dva měsíce v novém klubu?

Na začátku jsme se museli rozkoukat, ale myslím si, že vše proběhlo v pořádku. Trochu nám to narušil covid a následný tréninkový obsah toho, co po této nemoci můžeme dělat, protože zasaženy byly tři čtvrtě mužstva. Museli jsme trochu opatrněji, protože nikdo pořádně neví, jak po covidu zatěžovat organismus. Narušení tedy bylo, nicméně myslím, že jsme všechno odpracovali. Jsem rád, že mi klub vyšel vstříc v tom, že jsme mohli jet na soustředění, tréninkové manko dohnat a k tomu se dostat i v únoru na přírodní trávu.

Byť se v přípravě na výsledky nehraje, pro psychiku hráčů jsou výhry důležité. A Chrudim, kromě prvoligových soupeřů, ani jeden zápas neprohrála. Po této stránce tedy panuje spokojenost?

Určitě. Neberu poslední přátelské utkání, které nemělo kvůli větru s fotbalem nic společného, ale jinak jsme utkání odehráli celkem slušně. Mrzí mě v Plzni góly na konci utkání, že se to nedotáhlo k lepšímu výsledku. Kluci pracovali, jak jsme si představovali, chyby jsme si vyříkali, pracovali na nich a doufám, že v takové míře, že se jich teď v mistrovských utkáních bude objevovat co nejméně.

Pojďme se podívat po jednotlivých postech. Jaká je situace s brankáři, kdo vstoupí do sezony jako jednička?

Kdo bude jednička, ještě hráči neví. V kompetenci to má trenér brankářů Roman Pavlík, který to rozhodne a hráčům to bude oznámeno na konci týdne. Jsem rád, že nás posílil Jirka Floder. Když je Lukáš Mrázek mimo, tak jsme gólmana potřebovali.

Jak to vypadá právě se zmíněným Lukášem Mrázkem?

Lukáš dostal individuální plán a připravuje se sám, protože po zranění se mu okamžitě udělalo jiné a potřebuje dotrénovat, aby byl připravený na zátěž nutnou v profesionálním fotbale.

U defenzívy zůstaneme. Těsně před startem ligy došlo k příchodu mladých hráčů do defenzívy. Je to posílení tak, jak jste si představoval?

Dopadlo to tak, jak jsme chtěli. Byla to těžká řežba o to, kdo koho získá. Naše situace každého neláká a jsem rád, že jsme nakonec posily získali a budou to ty správné, kteří nám na jaře pomohou.

Znamená to, že budete v boji o záchranu spoléhat spíše na dravost než na zkušenosti?

Musíme to namíchat, bez mládí to ale nejde. Mohou dělat chyby, které v mladistvém věku plodí, ale na druhou stranu jsou to všechno mládežničtí reprezentanti a myslím, že by to měli zvládnout. Věřím, že jim zkušení hráči jako Ondřej Kesner, Jan a Vojtěch Řezníčkovi, Martin Šejvl či Petr Drahoš pomůžou a společně cíl splníme. Přišli hráči s odhodláním Chrudim zachránit ve druhé lize a dále pokračovat v kariéře, třeba i ve vyšší soutěži, to znamená makat na sobě a nic nezabalit.

Měl by v obraně Martin Šejvl být tím, kdo to z pozice zkušenějšího bude vše řídit?

Já jsem rád, že jsme ho měli domluveného už na začátku přípravy, protože jsme věděli, že tady máme zkušeného stopera a k němu jsme potom hledali mladé dravce.

Odešel Petr Rybička, který byl na podzim útočník číslo jedna. Je to pro vás citelné oslabení? Dokáže ho adekvátně nahradit Filip Firbacher?

S Petrem jsem počítal, že bude u nás působit, ale samozřejmě když přijde ligová nabídka, tak se s tím dá jen těžko něco dělat. Respektovali jsme to, že odešel a díky němu přišla trojice hráčů z Hradce Králové. Nezbývá mi nic jiného než věřit, že Filip, který je mladý a talentovaný útočník, který také prošel reprezentací, bude góly dávat. Hodně jsme spolu o tom mluvili. Nepopírám, že jsme sháněli ještě hráče do útoku, ale prostě vše nevyjde. Kluci pracují a makají na sobě, David Surmaj vypadal v přípravě také velmi dobře, takže věřím, že nám to bude šlapat.

První dvě kola s Vlašimí a Třincem. Jsou to pro vás klíčové zápasy, které napoví, jak na tom na jaře budeme?

Já bych rozhodně nechtěl, aby došlo k tomu, že první kolo prohrajeme a řekneme si, že je to pryč. Zde nastala taková situace, že se musí udělat zhruba dvacet bodů, abychom se zachránili. A jestli je uděláme v prvních nebo posledních kolech soutěže, je úplně jedno. Samozřejmě je lepší vyhrávat na začátku a za tím si půjdeme. Složité to bude stoprocentně.

Co čekat od sobotního prvního utkání proti Vlašimi?

Přijede Vlašim, farma Slavie. Spousta kvalitních hráčů, za mě je to jeden z aspirantů na vítězství v soutěži a určitě půjde do duelu v pozici favorita. Ale my se nevzdáváme, jdeme do zápasu ho zvládnout a vyhrát. Já mužstvu věřím. Udělala se parta, budeme tahat za jeden provaz se všemi v klubu a věřím, že jsme schopní náš cíl splnit.

Čeká vás zároveň premiéra před chrudimskými diváky…

Zatím nemám s místními fanoušky příliš zkušeností, ale chci je poprosit, aby byli trpěliví, věřili nám a v zápasech nám pomohli. Hráči i realizační tým pro úspěch udělají všechno. Někdy to nemusí vycházet, třeba to nebude na pohled hezké, ale hlavní je, aby to bylo účelné.

MFK Chrudim – jaro 2022

Brankáři: Jiří Floder (1997), Lukáš Mrázek (1991), Adam Ordelt (1996). Obránci: Denis Donát (2001), Petr Drahoš (1993), Josef Koželuh (2002), Václav Míka (2000), Vojtěch Řezníček (1993), Martin Šejvl (1992), Adam Tkadlec (1997). Záložníci: Petr Juliš (2003), Marek Kejř (2001), Ondřej Kesner (1989), Petr Průcha (1997), Jan Řezníček (1992), Pavel Sokol (1996), Michal Vrána (1999), Jan Záviška (1995). Útočníci: Filip Firbacher (2001), David Látal (2003), David Surmaj (1996), Martin Šplíchal (2000).

Realizační tým – trenér: Radek Kronďák. Asistent: Jindřich Tichai. Trenér brankářů: Roman Pavlík. Vedoucí mužstva: Pavel Křečan. Masér: Vlastimil Gallat. Kustod: Oldřich Syrůček. Lékař: Pavel Holeka.

Příchody: Donát, Firbacher, Kejř, Záviška (vš. Hradec Králové), Floder (Brno), Koželuh, Míka (oba Plzeň), Šejvl (FK Pardubice), Vrána (Bohemians Praha 1905) – vš. hostování.

Odchody: Breda (Dukla Praha) – konec smlouvy, Dostálek (Vysoké Mýto), Fišl (Příbram), Fofana (Pohronie), Hašek (Bohemians 1905) – vš. hostování, Mikulec (Mladá Boleslav), Šípek, Trávníček (oba Hradec Králové) – vš. konec hostování, Rybička (Hradec Králové) – přestup.

Cítím důvěru, těší Šejvla. Přinese (opět) štěstí?

Jako první posila pro jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl ještě před startem přípravy představen obránce MARTIN ŠEJVL, který do chrudimského týmu přišel z nedalekých Pardubic. Zkušený obránce by měl být pilířem defenzívy MFK, za pozici lídra a stanovenou důvěru je nesmírně rád. „Příprava proběhla standardně, malinkou změnou bylo to, že se více běhalo bez míče než pod trenérem Krejčím," popisoval odlišnosti chrudimské přípravy Martin Šejvl. Poprvé ve své kariéře působí mimo pardubickou Vinici, příliš daleko ale cestovat nemusel. „Je to příjemná změna, rozhodně nejdu do cizího prostředí. Kluky znám, jsem rád, že tu mohu být a hlavně cítím důvěru, což je pro mě nesmírně důležité," popisoval třicetiletý zadák. „Už při prvním telefonátu s trenérem jsme se bavili, že by pro mě měla být připravena role lídra. Mám už nějaký věk, jsem na to zvyklý. Snad budu moci důvěru splatit na hřišti," dodal. Výrazné rozdíly mezi hráči nevidí. „Už na prvním tréninku jsem viděl, že kluci mají kvalitu jako v první lize. Půjde o sehrání, hrát o záchranu je jiné," přemýšlel Šejvl a pokračoval: „Když máte pohodu, vyjde vám všechno, můžete si více dovolit. Je to úplně něco jiného, než když jste dole a musíte se vydrápat nahoru sami.” V podzimní části viděl kvůli svému programu jen jediný chrudimský zápas, a to domácí duel s Třincem. Shodou okolností se jednalo o zatím jedinou domácí výhru v sezoně. „Asi jsem přinesl štěstí, tak snad v tom budu pokračovat," smál se obránce MFK Chrudim. Nyní všichni v klubu míří k prvnímu zápasu proti Vlašimi. „Vstup do soutěže bude klíčový. Sice pak nás čeká velké množství utkání, ale pro sebevědomí je strašně důležité se chytit," vyzývá Martin Šejvl.