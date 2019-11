„Je to vždy více věcí, které si musí sednout. Faktorů bylo více, ale změny prospěly. Myslím, že i odchody nás paradoxně posílily, i když jsme si všichni mysleli, že to bude obrovské oslabení,“ připomněl pardubický trenér Jiří Krejčí, že v létě klub opustili Michal Petráň, Adam Fousek či Emil Tischler.

Mladí hráči svou šanci chytili. V pardubickém dresu se na podzim prosadili Michal Kohút, Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer nebo Pavel Zifčák. Hráči Slovácka, Plzně a Olomouce. Kdo z nich bude pokračovat v Pardubicích?

„Nyní se to vykrystalizuje, během deseti dnů bychom měli vědět, kdo tady zůstane. Podle toho budeme reagovat,“ řekl po posledním utkání s Brnem Krejčí.

Kohúta, který ve F:NL vstřelil pět gólů, bude chtít logicky vidět v zimní přípravě prvoligové Slovácko. „Zatím nevíme, jak to bude,“ dodal trenér. Pardubice by si samozřejmě přály udržet kádr co nejvíce pohromadě.

„Bavil jsem se s hráči, rád by tady pokračoval třeba Zifčák nebo i Hlavatý,“ uvedl Krejčí. Záležet bude taky na přístupu prvoligových klubů ke svým kmenovým hráčům.

Pod Vinicí na jaře působili i Filip Čihák a Jiří Sláma, kteří vzhledem k fungující obranné čtyřce Pardubic nastupovali jen za rezervu. „Jsou to taky kvalitní hráči. Obrana ovšem na podzim fungovala skvěle a bylo těžké do ní zasahovat. Věřím, že tady zůstanou a o místo se zase poperou,“ prohlásil Krejčí.

S koncem podzimu rozhodně nenastal klid. Jednání o složení pardubického kádru jsou v plném proudu.