V létě přišel z Chrudimi s nálepkou talentovaného kanonýra. A Daniel Vašulín svoji pověst potvrdil. Fotbalistům Hradce Králové hned ve své první sezoně pomohl k postupu do první ligy. Dvaadvacetiletý vytáhlý útočník, kterého loni lanařily i Pardubice, vstřelil osm branek a na dalších pět jich nahrál. A to kvůli podzimnímu zranění stihl odehrát jen 19 zápasů z 26.

Do Hradce jste přicházel s tím, že chcete pomoci týmu do ligy. To se povedlo. Co víc si přát?

Sezona byla hodně úspěšná. Do Hradce jsem šel s tím, že se tady může hrát liga a povedlo se to hned první rok. Jsem spokojený.

Po vydařené letní přípravě jste si zkraje podzimu poranil na tréninku kotník a mužstvu chyběl. Jak velká to byla komplikace?

Byl jsem z toho dost nešťastný. Stalo se mi to hned po druhém zápase, což nepřišlo zrovna vhod. Klukům jsem alespoň držel palce a věřil, že budeme hrát o postup. Sám jsem se snažil dostat co nejdříve na hřiště. To se mi povedlo celkem rychle, stihl jsem to ještě zkraje jarní části v korona pauze. Jsem rád, že jsem potom týmu pomohl nějakými góly a dotáhli jsme to tam, kam jsme chtěli – k postupu.

S vaší osobní bilancí jste spokojen? Osm gólů v devatenácti zápasech není špatné…

Jak se to vezme. Spokojený jsem, ale když si v hlavě přehrávám všechny ty zápasy, tak tam byly situace, které se daly vyřešit lépe. Byla tam řada šancí, které jsme měli proměnit, ať už jako tým, nebo já osobně. Pořád říkám: Vždycky to může být lepší.

S čím vyrazíte do ligy?

S nejvyšší soutěží zkušenost nemám, ale všichni se na ligu těšíme. To je přesně ten nový impulz, který Hradec po čtyřech letech potřeboval. Myslím si, že bude záležet hlavně na defenzivě, nedostávat branky, což se nám teď ve druhé lize dařilo. Věřím, že to potvrdíme i v té první a zároveň budeme také nějaké góly dávat.

Co bude předností mužstva. Jsou to nadšení a parta?

Souhlasím. Jak se říká, každý tým první rok v lize žije z euforie po postupu. Když budu mluvit za sebe, tak se moc těším. Je to pro mě splněný sen. Jsem přesvědčený, že můžeme uspět, pokud tým zůstane pohromadě. Už se známe se, věříme si a když k tomu přidáme agresivitu v zápasech, tak bychom mohli dělat body. Věřím, že všem ukážeme, že si ligu zasloužíme. Pro mě to je ohromná motivace ukázat se i v nejvyšší soutěži.

Vy jste si ligu mohl zahrát už v minulém ročníku, kdybyste v létě místo Hradce kývl Pardubicím, které se o vás také zajímaly. Teď asi rozhodnutí nelitujete, že?

Určitě ne. Jsem rád, že jsem nakonec zvolil Hradec. Pro mě to byla správná volba. Odehrál jsem další tři čtvrtě sezony ve druhé lize, na hřišti jsem dostal hodně prostoru, takže to byl správný krok. To, že jsme postoupili hned v prvním roce, to už je taková třešnička. Teď bude nejtěžší v lize zůstat. Musíme do toho jít s pokorou.

V Pardubicích žijete. Co říkáte, jak se mužstvu povedla nováčkovská sezona v první lize?

Tohle asi nikdo nečekal, že získají přes padesát bodů a do posledního kola budou hrát o Konfederační ligu. Byl to z jejich strany tak trochu zázrak. Myslím si, že výkony Pardubic hodně vyplynuly právě z té nováčkovské euforie. I když předváděly dobrý fotbal, tak za mě velkou roli hrálo nadšení. Uvidíme, jak to Pardubicím půjde v druhé sezoně.

V té dojde po letech na derby Hradec vs. Pardubice. Jen je škoda, že jedno se odehraje v Praze a druhé v Mladé Boleslavi. Nevezme to náboj?

Je to zvláštní, ale pokud už pustí lidi na stadion a tím, že fanoušci v Hradci i v Pardubicích fotbalem žijí, tak se nebojím, že by lidé nepřišli. Derby má náboj už historicky a kdo bude chtít, tak na tenhle souboj vyrazí do Prahy nebo do Boleslavi. Ani bych se nebál toho, že by to bylo méně vyhecované.

Do Hradce přijde nový trenér Miroslav Koubek místo Zdenko Frťaly. Víte, co od zkušeného kouče čekat?

Nového trenéra jsme v kabině řešili už v době, kdy se ještě nevědělo, kdo přijde. Uvidíme. Trenéra Koubka znám maximálně z televize. Sám jsem zvědavý, jaká s ním bude spolupráce. Budeme se chystat na ligu, tak se těším.

Jak jste vnímal výkony Chrudimi, svého bývalého klubu?

Chrudim jsem sledoval, s některými kluky jsem si i psal. Sezonu měli rozjetou dobře, ale škoda, že v závěru měli dlouhou šňůru bez bodu.

Vy jste Chrudimi moc nepomohl. Na jaře jste vítězným gólem na 3:2 podtrhl v závěru velký obrat Hradce z 0:2…

(úsměv) Tehdy asi nikdo nečekal, že Chrudim bude čtvrtá. My jsme byli první a je pravda, že zatímco nás tenhle zápas nakopl k vítězné šňůře, tak Chrudim to měla opačně. Ale myslím si, že celkově mohou sezonu hodnotit pozitivně. Každopádně jsem rád, že jsem ten gól dal.

Začíná mistrovství Evropy. Jak vidíte šance českého týmu?

Viděl jsem několik přátelských utkání a myslím si, že máme natolik silný tým, abychom postoupili ze skupiny. Určitě bych nebral prohru s Itálií (0:4) v nedávné přípravě. Naopak. Troufnu si říct, že český fotbal by zase mohl zažít na Euro úspěch.