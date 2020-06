Odložený zápas v Třinci připravil pardubickým fotbalistům týdenní pauzu mezi zápasy. Poprvé od restartu druholigové soutěže. Dnes se znovu pokračuje. Pardubice na svém stadionu vyzvou Jihlavu.

„Čeká nás velice těžký soupeř, bude to tuhý boj. My ale víme, co chceme a pevně věřím, že po dvou remízách urveme tentokrát tři body,“ prohlásil pardubický obránce Tomáš Čelůstka.

Jarní část je v podání obou týmů zcela odlišná. Zatímco Pardubičtí sedmkrát vyhráli a dvakrát remizovali, tak fotbalisté Vysočiny čekali dlouho na vítězství. Naplno se jim povedlo bodovat až v posledních dvou zápasech. Tím pádem stále mohou pomýšlet na barážovou pozici.

Jihlava je navíc jedním ze tří týmů, který v tomto ročníku dokázal Pardubice porazit. V podzimním utkání doma vyhrála 3:2. „Byl to jediný zápas na podzim, který nám opravdu nevyšel. Myslím tím první poločas, protože ve druhém měla Jihlava co dělat, aby vedení uhájila,“ řekl Čelůstka.

On i jeho spoluhráči se ovšem dívají směrem dopředu. Mají před sebou ještě pět druholigových zápasů.

„Víme, co chceme a za čím si jdeme. Víme také, že můžeme dosáhnout obrovského úspěchu a to je naše největší motivace. Soustředíme se jen sami na sebe a naše zápasy,“ prohlásil Čelůstka.

V podobném duchu s ním na dálku o sezoně mluví i bratr. Český reprezentant Ondřej Čelůstka nyní hraje za turecký Antalyaspor. „Když spolu mluvíme, tak mi říká, ať se soustředíme sami na sebe, to jediné můžeme svými výkony na hřišti ovlivnit. Ostatní je zbytečná ztráta energie,“ poznamenal Tomáš Čelůstka.

Zápasy Pardubic pozorně sleduje i obránce národního týmu. „Brácha je obrovský fanoušek Pardubic. Sleduje nás, pokud zrovna nemají zápas či trénink,“ dodal levý obránce FK Pardubice.