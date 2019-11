Dvě třetiny podzimu a nyní celou zimní přestávku. Vedoucí pozice patří ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE fotbalistům Pardubic. Deník vybírá pět faktorů, které jsou klíčem k úspěšné první polovině ročníku.

1. STABILNÍ OSA TÝMU

Příběh kapitána Jana Jeřábka, který s klubem prošel z divize až do druhé ligy, je jedinečný. Pětatřicetiletý záložník je týmovou osobností číslo jedna. Vedle něj ke stálicím patří v obraně Martin Šejvl či v ofenzívě Pavel Černý. Už několik sezon v klubu působí i krajní beci Jan Prosek a Tomáš Čelůstka. Kolem nich se podařilo vybudovat konkurenceschopný tým.

„Namíchali tam zkušené hráče, jako jsou právě Černý nebo Jeřábek se Šejvlem, kteří tam byli už za mého působení. Plus se k tomu přidali další kluci,“ řekl bývalý pardubický trenér Martin Svědík, jenž nyní vede prvoligové Slovácko.

Čekalo se, jak si Pardubice poradí s letními odchody bývalých opor Michala Petráně a Adama Fouska. Tým to zvládl. Právě i vzhledem k tomu, že obrysy stabilní osy zůstaly zachovány.

2. DOPLNĚNÍ KÁDRU

Ruku v ruce s tím souvisí letní příchody. Pardubicím znovu vyšla sázka na talentované mladíky, kteří přecházejí do dospělého fotbalu nebo s ním mají jen prvotní zkušenosti.

Typickým příkladem je Michal Kohút, devatenáctiletý hráč Slovácka. V létě si stihl vybojovat místo v pardubické sestavě i hrát na Euru devatenáctek. Ve F:NL vstřelil pět gólů a v listopadu už dostal pozvánku do českého týmu do 21 let.

„Podle mě by kluci, kteří vyjdou z dorostu, nejsou ještě připraveni na ligu a zároveň u nich vidíte potenciál, měli jít hrát do druhé ligy,“ oceňuje tuto spolupráci s východočeským klubem i Svědík. „Věřím v Pardubicích vedení i trenérům. Když tam hráče pošleme, tak je o něj postaráno,“ dodal.

Úspěšný půlrok prožívají i hráči zapůjčení z dalších klubů Michal Hlavatý, Pavel Zifčák a do zranění i Lukáš Pfeifer. Ti byli v druholigových zápasech nejvíce vidět.

3. TRENÉR JIŘÍ KREJČÍ

Důležitou postavu si Pardubice pojistily prodloužením kontraktu. Trenér Jiří Krejčí u A-týmu působí již od roku 2013. S výjimkou půlročního experimentu s trenérem Martinem Haškem má hlavní slovo a důvěru vedení.

„Je vidět, že práce s trenérem Krejčím má své ovoce. Prošel dříve i mládeží a vychoval některé kluky, kteří jsou dnes v lize,“ řekl Svědík.

Realizační tým funguje jako celek. Krejčí má vedle sebe Jaroslava Novotného a především Martina Shejbala. Trenér gólmanů má na očích mladé hráče v reprezentaci. Vyhlédnuté fotbalisty pak mají v Pardubicích dobře zmapované. Od léta navíc s týmem pracuje kondiční trenér Tomáš Prorok. Ano, bývalý pardubický fotbalista.

4. SÍLA KOLEKTIVU

To, že je parta, základním předpokladem k úspěchu v kolektivním sportu, nezní Pod Vinicí jen jako klišé. Je důležité, aby se nově příchozí hráči stali součástí pardubického kolektivu. Na to, aby vše fungovalo správně, dohlédnou zkušení hráči.

„Máme tady opravdu top partu, kluci táhnou za jeden provaz. Je radost, když do kabiny přijdete a ze všech stran to na vás vyřazuje,“ potvrdil Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

Dalším ze znaků je pracovitost. Hráči vidí výsledky a chtějí se stále zlepšovat.

5. DOBRÁ FORMA

Není třeba měnit to, co funguje. Formulace, která přesně pasuje na pardubickou defenzívu. Obranná čtyřka ve složení Prosek – Šejvl – Toml – Čelůstka + defenzivní záložník Jeřábek. V tomto složení odehrály Pardubice všech patnáct zápasů.

Samozřejmě některé plány překazila zranění, ale i s tím si Východočeši poradili. Brankáře Letáčka zastoupil Šmíd, místo Pfeifera zase dostával více prostoru Zifčák. Pardubická sestava vzhledem k výkonům stála na pevných základech.