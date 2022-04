Trenére, za první čtyři vaše zápasy na lavičce Chrudimi jste získali pět bodů. Jak svůj nástup do jara hodnotíte?

Odehráli jsme čtyři utkání, pojďme postupně. S Vlašimí výborný výkon a vítězství Dukla těžký soupeř a spravedlivá remíza. Poté utkání s Třincem – velké zklamání z výsledku, ale hlavně z toho, jak utkání probíhalo a jak bylo vedeno. Ovšem zásadní příčinou, že jsme to v Třinci nedotáhli do lepšího výsledku, jsme byli my sami.

Zatím poslední byla bezgólová remíza s Opavou…

S mužstvem jsme si to vyhodnotili a poslední utkání s Opavou jsme chtěli strašně moc zvládnout za tři body. Hráči k tomu přistoupili skvěle, samozřejmě tam byly chyby, ale byly také šance. Ovšem opět zápas ovlivnila vyšší moc, měli jsme hrát od 35. minuty proti deseti a to by vlastně bylo úplně nové utkání. Škoda. Komise rozhodčích posoudila tak, jak jsme to viděli my, hrubá chyba rozhodčích utkání. Hodnotím to tedy tak, že nám body chybí. Překonáváme hodně překážek – třeba do Třince jsme museli jet dvakrát – zmíněnou vyšší moc, ale nic nevzdáváme a makáme dál. Náš cíl je prostě jasný – záchrana. Kluci jsou stále odhodlaní a já říkám, že překážky jsou od toho, aby se překonávali. Ale uznávám, že to bude těžké a složité.

Osmý celek tabulky Fortuna:Národní ligy Prostějov přijede v sobotu do Chrudimi. Hraje se Za Vodojemem od 10.15.

Jaký je aktuální stav mužstva před pokračováním ligy?

Trénovali jsme nekompletní, protože Firbacher, Donát a Koželuh byli na reprezentačním srazu U20. Kvůli tomu jsme měli odložené utkání s Jihlavou. Raději bych hrál, protože jsme měli čtrnáct dnů pauzu a poté nás čeká maraton zápasů středa – neděle. Za šest týdnů jedenáct utkání. Bude to opravdu náročné a k tomu ještě ta psychika, že stále “musíme“.

Co atmosféra ? Předpokládám, že nikdo nic nevzdává…

Viděl jsem na hráčích po posledních třech utkáních velké zklamání, že jsme to nedotáhli do lepších výsledků. Ale snažíme se zvednout hlavu a jít dál, pořád je vše otevřené. Mohu jen opakovat – hráčům věřím a uděláme vše pro to, aby chrudimský fanoušek byl spokojen. Tuto sobotu nás čeká další těžké utkání doma s Prostějovem a zase potřebujeme tři body…