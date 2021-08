Holice – Moravská Třebová 1:1



Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva Holic: „V prvním poločase nás hosté přehrávali, především na krajích zálohy. Je pravda, že po našich mnohdy zbytečných ztrátách míče. I přesto jsme si vytvořili tři dobré příležitosti, které zůstaly bohužel nevyužity. Na začátku druhé půlky jsme inkasovali po standardní situaci. V závěru zápasu se nám podařilo soupeře zatlačit a zaslouženě vyrovnat. Víc než ztráta dvou bodů mrzí ztráta dvou zraněných hráčů.“

Luže – Rohovládova Bělá 3:1



Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Luže v domácím prostředí dokonale využila znalost svého hřiště a v prvém poločase rozhodla o svém vítězství. Sice jsme se po rohovém kopu ujali vedení, ale dlouho jsme se z prvního letošního gólu neradovali. Prakticky z následujícího protiútoku jsme inkasovali střelou z dálky vyrovnávací branku. No a deset minut na to se domácí ujali vedení, opět tvrdou střelou zpoza vápna, která se navíc otřela o tyč. Před odchodem do šatny ještě došlo k nedorozumění našeho stopera s brankářem a domácí pohodlně skórovali potřetí. Ve druhém poločase už šancí ubylo a zápas další branky nepřinesl.“

Pardubičky – Třemošnice 3:0



Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Jsem moc rád že jsme dokázali zopakovat kvalitní výkon z prvního kola, přestože jsme museli udělat čtyři změny v sestavě. A jako bonus jsme udrželi druhé čisté konto. Celý zápas jsme byli lepším týmem a hosty jsme prakticky do žádné vyložené šance nepustili . Klukům bych rád poděkoval za předvedenou hru. Ještě bych vyzdvihl výkon Bažanta. Ač je ještě dorostenec, svoji roli zvládl bravurně.“

Proseč – Horní Ředice 2:3



Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Celé utkání nabídlo stejný obrázek. My se snažili hrát fotbal, domácí z první odkopávali míče. Jelikož se nám až do samotného závěru nepovedlo odskočit o dva góly, žila soupeři až do závěru naděje na případné vyrovnání. Vzhledem ke specifickému prostředí: malé hřiště, důrazná hra Proseče, se nejednalo o jednoduchý zápas. Byli jsme fotbalovější, lepší na míči a zaslouženě získali tři body.“

Heřmanův Městec – Moravany 2:1



Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Nebylo na co koukat, natož o utkání psát… Jednalo se o velmi bojovný zápas. Rozhodovaly penalty, kterých domácí zahrávali víc. Bohužel…“

I. A třída

Rosice n. L. – Zámrsk 0:4



Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „ Z naší strany nepovedený zápas. Když nejsme schopní dát gól, tak těžko můžeme pomýšlet na vítězství. Šance na jiný výsledek rozhodně byla, jenže na rozdíl od soupeře jsme neskórovali. Zámrsk vytěžil maximum, k tomu dobře bránil. A minusem jsou další zranění na naší straně.“

Polička – Lázně Bohdaneč 2:3



Jan Uhlíř, asistent trenéra Lázní Bohdaneč: „Jako nováček jsme se v tomto zápase chtěli v soutěži rozkoukat. Na druhou stranu jsme nejeli do Poličky s přehnaným respektem, byť nám chyběli tři hráči ze základu. Od první minuty jsme na nic nečekali, na soupeře jsme tlačili aktivní hrou, snažili jsme se o celoplošný fotbal. Z množství šancí jsme tři zúročili a gólů mohlo být ještě více. Nemuseli bychom se strachovat o tři body. Dalo se to určitě uhrát klidněji a bez nervů. Nicméně za tříbodový vstup do soutěže jsem samozřejmě rád. I za to, že jsme nebyli zakřiknutí, věděli jsme, jakou máme sílu a byli jsme sebevědomí. Jen to tak mělo být ne sedmdesát, ale devadesát minut.“

Vysoké Mýto B – Přelouč 3:1



Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „Prohra zamrzí, protože všichni víme, že alespoň bod jsme z Vysokého Mýta měli přivézt . Naše hra nebyla špatná, ale v zakončení se nám nedařilo. Všechny střely nám létaly vedle, nebo nás vychytal domácí brankář. A naopak naše chyby soupeř okamžitě potrestal. Proto jsme se vraceli s prázdnou. Máme na čem pracovat …“

Zbývající zápas: Tatenice – Libišany 0:5

I. B třída

Chvojenec- Horní Jelení 4:1



Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: „V derby Holicka jsme jako nováček soutěže soupeře překvapili. Hned od úvodních minut jsme byli velmi aktivní a navíc i gólově produktivní. V prvních dvaceti minutách padly hned tři branky. Důležitý se ukázal hlavně gól Ehla, který padl pouze minutu po vyrovnávací brance hostů. Závěrečnou tečku zápasu dal svým druhým gólem Klouček, který se trefil efektními nůžkami.“



Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Z naší strany to byla herní tragédie. Bez chuti, zápalu, energie. Za mě obrovské zklamání. S naším přístupem to jinak než prohrou nemohlo skončit. Přesto dva důležité momenty, které ovlivnily vývoj utkání. Po našem srovnání na 1:1 si necháme hned po rozehře dát další gól. A ve 46. minutě za stavu 3:1 neproměníme asi tisíciprocentní šanci. Máme co napravovat. Gratuluji nováčkovi k zisku prvních bodů.“

Slatiňany – Řečany n. L. 2:0



Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „V improvizované sestavě jsme přistoupili na jiný styl hry. Ten se nám i se značnou dávkou štěstí dařilo plnit do sedmdesáté minuty, kdy jsme ze skrumáže inkasovali. Pak jsme hru trochu otevřeli a soupeř nás z brejku trestal po druhé. Síly na korekci už nezbyly. Domácí byli ve všech směrech lepším týmem. My jsem si nezvládli třikrát po sobě nahrát a když už se nám to dvakrát v zápase podařilo, tak jsem si vypracovali šanci. Jednou jsme orazítkovali tyč. Musíme se zlepšit ve všech směrech.“

Přelovice – Choltice 1:3



Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: „Vstup do utkání se nám povedl. Ujali jsme se vedení, ovšem pak jsme inkasovali gól ze zbytečné penalty, kterou jsme soupeři de facto darovali. Tím jsme dostali Choltice na koně. Potom jsme udělali několik chyb, z nichž dvě dokázali hosté potrestat. Ve druhém poločase jsme pomýšleli na zdramatizování zápasu, ale Blažek odevzdal míč do rukou gólmana a Urbanec z úrovně penalty přestřelil. Soupeř hrál zezadu a vývoj utkání si kontroloval. Ukázaly se rozdíly mezi oběma soutěžemi jsou. I. B třída je více soubojová a naopak je méně času na zpracování míče. Musíte být také rychlejší v zakončení. Může to trvat déle, než se s tím naši kluci popasují. Nicméně doufám, že se s tím vyrovnáme a v soutěži budeme pokračovat v pohodě. “



Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Jeli jsme do Přelovic s vědomím, že nováček se posílil. Začali jsme opatrně a aktivitu přenechali soupeři. Po jedné chybě jsme inkasovali. Branka v naší síti nás nabudila a domácí jsme přehráli. Ještě do poločasu jsme dali tři góly. A další velkou šanci zahodili. Po přestávce na nás Přelovice vlétly, ale čistou gólovou příležitost si nevytvořily. Byli jsme lepší, což uznali i domácí kluci. Kromě gólu ohrozili naší bránu jednou nebezpečnou střelou z dálky. Pozor jsme si museli také dávat na jejich standardky. Mají v týmu vysoké kluky a vepředu dvě mladé pušky, které jsme pokryli. Každý vstup do soutěže je důležitý, od něj se všechno odvíjí. Jsme velice rádi za tři body.“

Sestava 2. kola

Kamisch (Moravská Třebová) - Bažant (Pardubičky), Janoušek (Horní Ředice), Chvála (Holice) - Chlup (Svitavy), Štědrý (Pardubičky), D. Kopecký (Chrudim B), Pilný (Heřmanův Městec) - Fejl (Luže), Fikejz (Choceň), Hrdý (Horní Ředice, 2)