Krajský fotbalový svaz dal klubům volnou ruku, aby samy zvážily, zda mají způsobilá hřiště k odehrání svých soutěžních utkání.

“Týmy, které mají jako náhradní hřiště nahlášeno hřiště s umělou trávou, jako třeba Svitavy, Ústí nad Orlicí nebo Lanškroun, mohou na něm hrát, takže své zápasy odehrají. Kdo umělou trávu nemá, může si utkání odložit dle vlastního uvážení,” konstatuje Lukáš Ouředník, sekretář OFS Pardubice, jaká je situace nejen v pardubickém okrese, ale v celém kraji.

Co je ale už teď jisté, je, že třetiligové derby mezi Živanicemi a Pardubicemi B bude odloženo. Dohodli se na tom ve čtvrtek zástupci obou klubů a rovnou i našli nový termín. Bude se hrát 9. října v 16 hodin.

“Kluby si pak budou rovnou řešit mezi sebou náhradní termín. Předpokládáme, že když 1. A třída, 1. B třída a soutěže 4. tříd mají v soutěži méně týmů, tak jim bude umožněno sehrát odložený zápas týden po konci podzimní části soutěže, takže nejpozději první týden v listopadu. Krajské a okresní soutěže budou muset najít termín do konce měsíce, klidně třeba v týdnu,” zdůrazňuje Ouředník, že kluby musí najít vhodný termín poměrně v krátkém čase.

“Už teď víme, že někde se hrát nebude, to nám ani nemusejí telefonovat. Třeba v Rovni nebo Býšti stačí poloviční deštík, co teď byl, a mají tam problémy. A to má ještě dva dny pršet, takže to tam bude masakr,” připomíná sekretář, že některá hřiště mají problém se způsobilostí i když není takto extrémní počasí. “Může se stát, ale myslím, že takových případů bude málo, že nějaké týmy budou chtít hrát, a pak to na místě rozhodne rozhodčí. Ono se jim v takovém počasí bude těžko chystat, lajnovat. Víte, jak to je, když prší čtyři dny v kuse,” vzpomíná svazový funkcionář variantu, že některé týmy budou chtít hrát stůj co stůj, protože by se v jiném termínu, například ve všedním dni, ani nemusely sejít v kompletní sestavě.

A důležitá informace pro rodiče - mládežnické týmy FC Pardubice přesouvají svá utkání z hřiště Pod Vinicí na umělou trávu do Ohrazenic. Přesune se tam liga mladších žáků nebo liga dorostu. Ale například víkendové turnaje, krajské kolo přípravek je úplně celé plošně zrušeno.

Hřiště Pod Vinicí je v nevyhovujícím stavu | Video: Ondřej Cigánek

Odkládá se již v jiných sportech. Dnes například Dostihový spolek odložil závody, které se měly konat tento víkend na závodišti v Pardubicích na 22. a 23. září.