KANONÝR DENÍKU/ Tři rány do vlastních řad. Dominik Balog (21) přestoupil v průběhu rozběhlé sezony z Libišan do Holic. Co čert nechtěl, tak hned třetí zápas nastoupil proti svému bývalému klubu. Duel však nebral nijak speciálně, což se podepsalo i na jeho výkonu. Svým spoluhráčům pomohl k vítězství 5:1 třemi vstřelenými brankami a po zásluze se stal kanonýrem uplynulého víkendu. Třešničkou na dortu rozhodně je, že v bráně Libišan chytá zkušený David Šimon, s kterým se potkává nejen na fotbalových trávnících, ale také při futsalových zápasech FK Chrudimi, kde hraje a brankář Libišan trénuje. "Osobně jsem zatím do trenéra Šimona nerýpal, ale i přes to si myslím, že až se přes tuto prohru přenese, tak si určitě najdu způsob, jak si rýpnout," směje se střelec hattricku Dominik Balog.

Dominik Balog slaví gól se svými spoluhráči z Chrudimi. | Foto: archiv respondenta

S pokorou to nejdále dotáhneš. To by potvrdil nejeden vrcholový sportovec či umělec. Dominik Balog postupem času nabírá obrovské zkušenosti v dresu futsalového velikána z Chrudimi, kde působí již několik let. Na palubovce sbírá postupně branky a na fotbalovém trávníku také nezaostává. O víkendu si připsal hattrick v dresu Holic proti bývalému klubu z Libišan. Kroky ale ho vedou spíše k futsalu, kde cíle nemá malé, ale bere je s již zmíněnou nutnou dávkou pokory… "Mým cílem získávat co nejvíce času na palubovce a časem bych chtěl nahlédnout do hlavního týmu reprezentace. Názory ale, že patřím k největším talentům si příliš neberu k srdci. Snažím se každý trénink a zápas zlepšovat, ať už v předvedené hře, v gólech či asistencích," říká pro Deník chrudimský futsalový talent Dominik Balog. Na domácí půdě jste vyhráli nad Libišany poměrně jasným rozdílem 5:1. Co byste mi k zápasu řekl? Zápas hodnotím určitě pozitivně. Povedlo se nám získat tři body s jedním z favoritů celé soutěže a vysoký rozdíl byl jen bonusem. Trefil jste se za záda zkušeného Davida Šimona hned třikrát, jak vaše branky vypadaly? První branku jsem vstřelil v brzkých minutách zápasu, kdy jsem dostal přihrávku na hranici vápna a následně jsem vystřelil k zadní tyči. Další branka přišla v posledních deseti minutách hry prostřednictvím zisku míče na útočné polovině soupeře a následným samostatným nájezdem na brankáře týmu Libišan. Poslední gól zápasu, který padl v poslední minutě zápasu, se rodil, když jsem dostal míč ze strany a pouze jsem uklidil míč do částečně odkryté brány. Způsob, jak si rýpnout, určitě najdu Proběhla euforie po třetí vstřelené brance v devadesáté minutě nebo to neřešíte? Euforií bych to nenazval. Branky jsem nějak zvláště neoslavoval, jelikož jsem je právě vsítil bývalému klubu, kde jsem účinkoval. Jediné z čeho jsem měl opravdu radost je, že jsme zvládli dotáhnout zápas do vítězného konce, poněvadž jak jsem již zmínil, tak se jednalo o jednoho z favoritů celé soutěže, který má dost kvalitních hráčů. Hattrick není v krajských soutěží tak obvyklou záležitostí. Oslavil jste to nějak speciálně po zápase? Samotný hattrick jsem po zápase neoslavoval. Úsměvné bylo, že mi kluci ihned po dovršení hattricku hlásili, že to mám za pokutu. Se shodou okolností jsme po zápase měli tzv. zápisné, kde jsme spíše oslavili celkový zápas. Pokladník si vás tedy vyhmátl? Samozřejmě, že ano. Kdybych byl seznámen před zápasem či sezónou, co následuje po hattricku, tak bych si to s jistotou před třetí brankou rozmyslel (smích). Brankář občas musí umět prodat své řemeslo, směje se Daniel Javorski Rýpl jste si nějak do Davida Šimona, který vás v Chrudimi trénuje? Trenér Šimon, jako každý sportovec, snáší špatně prohru, zvláště když dostane pět gólu, a proto jsem osobně zatím do trenéra Šimona nerýpal, ale i přes to si myslím, že až se přes tuto prohru přenese, tak si určitě najdu způsob, jak si rýpnout (zasměje se). Do Holic jste přišel teprve teď na jaře právě z Libišan. Jak jste tento duel bral? Jelikož chci vyhrát každý zápas, tak jsem se na tento duel s bývalým klubem připravoval ve stejném duchu, jako na všechny ostatní. Slavil jste branky nebo převážila úcta k bývalým spoluhráčům a klubu? Jak jsem již avizoval, spíše než branky pro mě bylo důležitější vítězství, ale je fakt, že jsem z branek radost neprožíval, tak jako normálně, a to právě z respektu k bývalému klubu. Co vás nalákalo na kývnutí nabídky z Holic? Na nabídku z Holic jsem upřímně ze začátku kývnul, jelikož tam hraje můj dlouholetý parťák Daniel Javorski, se kterým jsem studoval na gymnáziu, působili jsme spolu v dorosteneckých kategoriích ve fotbalovém klubu Pardubice a současně spolu hrajeme futsal v Chrudimi. Dalším důvodem byli ostatní kluci a především trenér, kterého znám od mládí, s nimiž jsem také hrál v Pardubicích. Tudíž jsem si vyzkoušel pár tréninkových jednotek, přátelských zápasů a nakonec jsem se rozhodl nabídku přijmout. Čtyři branky stejnému soupeři! Prostě mi to nějak vychází, říká Kovařík Na jaké pozici vás nejčastěji fanoušci uvidí? Velmi často hraju krajního záložníka, přičemž během hry s oblibou střídám strany hřiště. Dále hraju středního záložníka nebo pozici podhrototvého útočníka, nazývanou desítka. Mátě nějaké oblíbené zakončení? Oblíbené zakončení nemám. Myslím si, že jsem schopen zakončit z jakékoliv pozice. Ovšem ti co mě znají, tak vědí, že moji silnou stránkou není hlavičkování. Dáváte si cíle v Holicích, jako je například postup? Cílem je jít od zápasu k zápasu, získat co nejvíce možných bodů. Pokud bude možnost postoupit, tak to bude jen taková třešnička na dortu. Můžete rozkrýt vaše silné stránky? Já osobně si myslím, že mými přednostmi jsou především technika, levá noha či zakončení. Naopak, kde vidíte možnost ke zlepšení? Za největší slabinu považují moji slabší nohu. Dominik Balog (vlevo) se svým kamarádem Daniel Javorskim.Zdroj: archiv respondenta Cílem jsou tituly i reprezentace Pojďme k futsalu. Stal jste se již pevným článkem chrudimského týmu a sbíráte minuty v každém utkání. Panuje z vaší strany spokojenost? Upřímně řečeno, jsem rád, že dostávám vice a více šancí, kterých si nesmírně vážím. Co se týče spokojenosti, tak to je složitá otázka, jelikož uznávám názor, že člověk nikdy nemůže být dostatečně spokojený. Nastupujete vedle futsalových legend. Je to ta nejlepší škola, kterou mladý hráč může dostat? Určitě. To co někteří kluci v našem týmu dokázali, je neskutečné, a proto si vážím každých tréninků a zápasů, které každodenně absolvujeme. Dáváte si nějaké cíle ve futsalové kariéře? Samozřejmě, nyní je mým cílem získávat co nejvíce času na palubovce a časem bych chtěl nahlédnout do hlavního týmu reprezentace. Jste považován za jeden z největších talentů českého futsalu, jak se to poslouchá? Abych pravdu řekl, tak toto si moc k srdci neberu. Snažím se každý trénink a zápas zlepšovat, ať už v předvedené hře, v gólech či asistencích. Za hvězdou, co zářila ve Spartě: Holub má dokonalý servis včetně piva na hřišti Ve vašem věku jste majitel již titulu či poháru. Nevleze to člověku do hlavy? Myslím si, že ne. Každý hráč, který je v Chrudimi, má již od počátku nastavenou mentalitu na to, že se musí vyhrát vždy a všechno. Musím s nutností dodat, že i přes to, že kluci od nás vyhráli několik titulů a pohárů, tak jsou nesmírně pokorní. Jak se vypořádáváte s přemístěním týmu do Heřmanova Městce. Nechybí vám více diváků? Je fakt, že se tam v Heřmanově Městci nevejde tolik diváků, jako v Chrudimi, ale i přes to chci osobně i touto cestou poděkovat našim skalním fanouškům, že si vždy najdou cestu, jak nás přijít podpořit. Závěrem. Můžete zhodnotit sérii s Libercem, kterou právě absolvujete a již zítra odehrajete třetí a možná rozhodující zápas této série? Liberec mě velmi pozitivně překvapil. Hrají agresivní a běhavý futsal, který je pro každého soupeře nepříjemný. I přes tyto skutečnosti vedeme v sérii 2:0, kterou chceme nyní v sobotu ukončit a dostat se bez komplikací do semifinále, a proto vyzývám naše futsalové fanoušky, aby nás přišli podpořit tuto sobotu 1.4.2023 v 19:00 do sportovní haly v Heřmanově Městci.

