KRAJSKÝ PŘEBOR

Nejvyšší soutěž Pardubického kraje přivítá čtyři nováčky z I. A třídy. Z divize nikdo nesestoupil, do divize naopak postoupil vítěz KP MFK Chrudim B. Sestoupily TJ Luže a TJ Sokol Rohovládova Bělá, s nimi přeborový peloton opustí i FK Proseč, jenž se sice udržel, ale přihlásil se do nižší soutěže dobrovolně.

Uvolněná místa zaplní FC Libišany, SK Lázně Bohdaneč a FK Přelouč, nabídku na doplnění soutěže přijal čtvrtý celek uplynulého ročníku I. A třídy, tedy SK Vysoké Mýto B.

I. A TŘÍDA

Také druhá nejvyšší krajská soutěž dozná poměrně značné obměny svého složení. Jak je zmíněno výše, čtyři nejlepší celky skončené sezony postoupily do krajského přeboru a dvojice 1. FC Žamberk a Sokol Rosice nad Labem sestupuje do I. B třídy.

Nováčci budou také čtyři: Sokol České Heřmanice, TJ Jablonné nad Orlicí, FK Junior Skuteč a SK Sokol Prosetín. K nim připočtěme z přeboru sestupující TJ Luže a FK Proseč, který přešel do I. A třídy o vlastní vůli, a vychází nám, že tato soutěž bude obsazena nově bezmála z poloviny.

Jestliže vám ve výčtu schází TJ Sokol Rohovládova Bělá, tak vězte, že tento klub se do nových krajských soutěžích vůbec nepřihlásil a bude působit v OFS Pardubice.

I. B TŘÍDA

Veškeré doposud uvedené změny se pochopitelně propsaly i do složení nejnižší krajské soutěže. Její skupinu A opustily postupující družstva (Skuteč a Prosetín) a do okresu sestupující FK Kameničky. Jejich náhradou budou z I. A třídy sestoupivší Rosice nad Labem, přeborníci okresů Chrudim (SK Rváčov) a Pardubice (AFK Opatovice nad Labem) a dodatečný postupující z Pardubicka Sokol Moravany B (náhradou za do kraje nepřihlášenou Rohovládovu Bělou).

Skupiny B opouštějí postupující České Heřmanice a Jablonné a sestupující TJ Sokol Bystré a Fotbal Žichlínek. Z I. A třídy sestoupil Žamberk a nováčky budou přeborníci Svitavska (TJ Sokol Janov) a Ústeckoorlicka (FK Jehnědí 1980).

Z uvedeného je všímavým čtenářům zřejmé, že nám ta čísla trochu „haprují“. A skutečně, vzhledem k počtu družstev z jednotlivých okresů bude muset být jeden celek přeřazen z pardubicko-chrudimského áčka do skupiny B na Svitavsko a Orlicko. Dle zatím známého návrhu by to měl být SK Svratouch.

Všechno samozřejmě bude potvrzeno teprve na zmíněném losovacím aktivu.