Jak hodnotíte víkendový zápas proti Hornímu Jelení, ve kterém jste vybojovali bod za remízu?

Jiří Černohubý ml.: Poslední zápasy hrajeme do plné obrany a to samé se dělo i proti Hornímu Jelení. Je to samozřejmě těžký, když vám soupeř pouze odkopává míče.

Matěj Janoška: Já bych prvně chtěl říct, že jsem moc rád, že mám možnost nastupovat a trenér mi dává takovou šanci. Co se týče zápasu, tak je škoda, že jsme nevyhráli. Rozhodně jsme měli více šancí. Získali jsme ale bod do tabulky, to se počítá.

Je vám pouze patnáct a šestnáct let. Jak vám vyhovují utkání proti takto soubojovému týmu, jako je zrovna Horní Jelení?

Jiří Černohubý ml.: (rozesměje se) Mě to vlastně baví se s nimi postrkovat. Je to těžký a složitý, ale je to fajn. Už jenom kvůli tomu, že nám to dodává nové zkušenosti. My si musíme plně uvědomovat, že v tomhle věku hrajeme dospělou soutěž a nebude to procházka „růžovým sadem“.

Matěj Janoška: Musím jen souhlasit. Je to složitý chodit do těch soubojů, ale musíme do nich chodit. Hlavní je, se neuhnout, protože to pak bolí ještě víc. Jelikož hraji v obraně, tak se do každého souboje snažím jít na sto procent. Nesmíme se bát.

Když už jsme u toho nízkého věku. Jak jste zvládli přesun z dorostenecké kategorie do té mužské?

Jiří Černohubý ml.: Myslím, že se s tím zatím pereme vcelku dobře. Hodně nám dává už jenom to, že můžeme s chlapy trénovat. Snaží se nás povzbuzovat a podporovat, což je pro nás mladé kluky hrozně důležitý (úsměv).

Matěj Janoška: Jirka to řekl naprosto přesně. Chlapi nás krásně vzali mezi sebe. Jsem rád, že už si s nimi popovídáme a jsme jedna velká parta. Máme skvělý vztahy a dává nám to strašně moc zkušeností do budoucna.

Na vztahy v kabině jsem se chtěl doptat. Jaké bylo to první zaplutí do kabiny plné zkušenějších „borců“?

Jiří Černohubý ml.: (rozesměje se) Přišel jsem se slovy: „dobrý den“. Dost kluků mladších jsem tam ale znal třeba ze školy nebo i z fotbalu, to byla velká výhoda. Teď už máme obecně hezký vztahy a dokážu si popovídat se zkušenějšíma i těma mladšíma.

Matěj Janoška: Ze začátku tam byl určitě obrovský respekt, ale jak spolu častěji trénujeme, tak jsme se poznali a je to v pohodě. Už si říkáme dokonce: „čau“ (smích).

Opatovice cílí v letošní sezoně na postup do I. A třídy. Je to pro vás lákadlo zůstat nebo byste přemýšlel nad přestupem do jiného dorosteneckého kádru?

Jiří Černohubý ml.: Já bych chtěl zůstat a užít si případný postup. Pak bych uviděl, co bude dál.

Matěj Janoška: Měla o mě zájem hradecká Slavia. Byl jsem si tam zkusit i trénink, ale kvůli tomu, že chce v Opatovicích postoupit dorost i áčko, tak zůstanu. Chci pomoct týmu a na přestup aktuálně nemyslím.