Drama na závěr. Tak lze zhodnotit utkání mezi Rosicemi a Řečany nad Labem. Domácí celek moc dobře věděl, že vstupuje do utkání jako favorit. To také potvrzoval téměř po dobu celého zápasu. Míč je však kulatý a nevyzpytatelný. Řečany se v samotném závěru nadechly k obratu a dvěma brankami střídajícího Rajneta zdramatizovaly konec. Na bod sice nedosáhly, ale domácí celek z Rosic nad Labem se pořádně o tři body bál…

Zřejmě nejzajímavější utkání se odehrálo v Opatovicích nad Labem, kde tamní fotbalisté přivítali svého soka v boji o čelo tabulky I. B třídy. Opatovice sice působily na hřišti dominantnějším dojmem, ale potýkaly se s špatným zakončením. Naopak Přelovice dokázaly vstřelit jedinou branku utkání a došly si pro poměrně překvapivé vítězství. V tabulce se tak dotáhly na Slatiňany a od první pozice je dělí pouhé dva body.

Naprosto nepovedený výkon předvedly Choltice. V nově zrekonstruovaném areálu přivítaly Slatiňany, které si taktéž brousí zuby na nejvyšší patra. Svěřenci trenéra Zdražila diktovali tempo od úvodní minuty, kdy vstřelili první branku. Byť téměř celé utkání museli hosté hrát v deseti, tak i přesto přehráli Choltice jasným rozdílem a odvezli si zasloužené tři body.

Souboj neporažených. Tímto pojmenováním se mohly do posledního dubnového víkendu pyšnit týmy z Rozhovic a Horního Jelení. Právě fotbalisté Jeleního zaskočily svého soupeře na jejich hřišti. Svěřenci trenéra Pecivála přežili tlak ve druhé půli a vybojovali další důležité tři body.

V našem výčtu nesmí chybět ani utkání mezi rezervou Moravan a Chvojencem. V tomto souboji však diváci žádnou branku neviděli a týmy se tak rozešly smírně.

Rosice nad Labem - Řečany nad Labem 3:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Věděli jsme, že by měl být soupeř teoreticky slabší a chtěli jsme doma bodovat. Hráli jsme aktivně a zaslouženě jsme vstřelili góly. Ve druhé půli však soupeř v závěru z dvou protiútoků dal dvě branky a nakonec jsme byli rádi, že už se pískal konec. Ztrátu bychom si nezasloužili, ale závěr zápasu jsme hrubě podcenili."

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Celý zápas jsme tahali za kratší konec a od většího přídělu nás držely zákroky Skřivánka. Jiskru naděje nám vykřesal střídající Rajnet, který zařídil v závěru obě naše branky. Bohužel už jsme neměli více času skóre vyrovnat."

Opatovice nad Labem - Přelovice 0:1

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas s Přelovicemi bych rozdělil na dvě části. Ta první je stránka herní a fotbalová, s kterou jsme byli spokojeni. Ta druhá se týká zakončení, v které se bohužel zatím výrazně trápíme. Doufám, že tato útočná impotence nebude trvat dlouho a že koncovka, která byla naší podzimní chloubou, se nám znovu úspěšně vrátí."

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Věděli jsme, že zápas nebude vůbec jednoduchý, což se také potvrdilo. Před utkáním jsme si řekli něco k taktice a snažili jsme se to dodržovat. Jedinou branku se nám podařilo vsítit a výsledek jsme udrželi. Musím přiznat, že jsme měli i trochu štěstí."

Choltice - Slatiňany 1:5

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Utkání se nám vůbec nepovedlo. Již ve 40. vteřině jsme dostali branku a od toho se vše odvíjelo. Soupeř má mladý dravý tým, který nás přehrával po dobu devadesáti minut. Nic na tom nezměnila ani červená karta pro hráče hostí. Potýkali jsme se s hodně absencemi a navíc se nám při zápase zranil Filip Dalecký, kterého dokonce v devět hodin večer operovali. Přeji mu, aby se mu kotník rychle uzdravil. Doufám, že příští týden už bude sestava doplněná a začneme opět bodovat."

Rozhovice - Horní Jelení 1:3

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Jednalo se o zápas zatím neporažených týmů a nám se podařilo sérii prodloužit. My v prvním poločase proměnili brejk a ke konci poločasu krásnou střelou šli do vedení. Druhý poločas nás soupeř tlačil a přežili jsme jejich šance a množství standartek, navíc jsme po rohu dali další gólovou pojistku a do konce už to ubránili. Vítězství z Rozhovic je super, kluci to odmakali."

Moravany B - Chvojenec 0:0

Milan Bakeš (trenér Moravan B): doplníme

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): doplníme