Své zápasy odehráli ale zbylí zástupci Pardubicka. Jako první se představily Holice na domácím hřišti proti Chocni. Svěřencům trenéra Řezníčka vyšel především úvod utkání, když se prosadil Prokop a přidal klid na kopačky jeho týmu. Hosté však brzy srovnali a klid zmizel. Ve druhé půli si vzal slovo Vítek, který nakonec rozhodl o tom, že všechny tři body zůstanou doma.

V boji o záchranu se tentokrát nedařilo fotbalistům Přelouče. Ti již od čtvrté minuty prohrávali na hřišti Litomyšle a s vývojem utkání nedokázali nic udělat. Jedinou branku Přelouče vsítil v závěru Lipavský.

Rozhodně nejzajímavější utkání se odehrálo v Libišanech. Průběžně druhý tým tabulky Krajského přeboru přivítal Lázně Bohdaneč. Ta má zatím na jaře neuvěřitelnou formu, když všechny utkání vyhrála, ale všechno jednou končí a pomyslnými katy této série se stali bratři Krajákové. Vyrovnané utkání ale otevřel Vaníček. Na něj v závěru poločasu navázal Lukáš Kraják z penalty. Bohdanečtí sice útočili a tlačili se do zakončení, ale branku ne a ne přidat. Naopak vítězství domácího celku pečetil v samotném závěru Ondřej Kraják.

Radost po velikonočním víkendu panuje i v Moravanech, které se perou o záchranu. Na těžké půdě v Moravské Třebové totiž zvítězily 5:2 a udělaly možná až klíčový krok k setrvání v Krajském přeboru. Nejlepším výkonem se rozhodně prezentoval útočník Lukas, jenž nastřílel hattrick.

Zaváhání nepřišlo ani z kopaček lídra tabulky. Horní Ředice se opět mohly spolehnout na Marka Plašila, jenž dvěma brankami řídil vítězství ve Svitavech.

Holice - Choceň 2:1 (1:1)

Branky: 5. Prokop, 57. Vítek - 23. Štanglica.

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "Úvod zápasu nam vyšel a rychle jsme se dostali do vedení. Další šance ale nepřicházely a hosté naše nakopávané míče v klidu sbírali a hru i následně skóre po našem zaváhání vyrovnali. Ve druhé půli to byl spíše boj než pohledný fotbal. Rozhodnutí přišlo po hodině hry, kdy jsme se štěstím proměnili standardní situaci a výhru si již do konce zápasu pohlídali."

Litomyšl - Přelouč 4:1 (2:0)

Branky: 4. Štarman, 29. Tomšů (pen.), 46. Severa, 82. Folta - 77. Lipavský.

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Z Litomyšle se vracíme s prázdnou. Z různých důvodů chybělo několik hráčů základní sestavy. V devětadvacáté minutě po přísně nařízené penaltě jsme prohrávali 0:2 a už jsme věděli, že nebude lehké utkání vyrovnat nebo otáčet. Od šedesáté minuty se naše hra zlepšila a Lipavský snížil na 3:1. Chvíli to vypadalo, že můžeme domácí ještě potrápit, ale přišla chyba našeho gólmana a bylo hotovo. Výsledek je možná až krutý, ale pro domácí se jedná o zasloužené vítězství. Hráčům opět nemohu vytknout snahu, dále oceňuji, že hráli do poslední chvíle utkání. Pochvalu zaslouží Chaloupský a Lipavský."

Libišany - Lázně Bohdaneč 3:0 (2:0)

Branky: 22. Vaníček, 44. L. Kraják (pen.), 88. O. Kraják.

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Jednalo se o zápas slušné úrovně. Rozhodujícím faktorem bylo vstřelení první branky, která nás uklidnila a my se mohli soustředit na bezpečné bránění. Soupeř musel hru otevřít, což nám vyhovovalo. Vítězství nad kvalitním soupeřem si vážím."

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): "Spíš než o průběhu, vypovídá výsledek zápasu o rozdílu v efektivitě. Hrálo se kvalitní a vyrovnané utkání z obou stran. Bohužel pro nás domácí své šance využili, kdežto našim střelcům se nedařilo. To je důvod, proč si nevezeme ani bod."

Moravská Třebová - Moravany 2:5 (0:3)

Branky: 68. Smékal, 70. Schütz - 23., 35. a 60. Lukas, 41. Knotek, 90. Kosina.

Tomáš Fišer (trenér Moravan): "Z naší strany se jednalo o výsledkově zvládnuté utkání. V prvním poločase jsme řadu šancí neproměnili, přesto jsme šli do kabin s vedením 3:0. Po chvilkovem rozkoukaní ve druhé půli, jsme zvýšili na rozdíl čtyř branek a vypadalo to, že v pohodě se utkání dohraje, ale nepochopitelně jsme úplně vypadli z role a nechali domácími utkání zdramatizovat. To mi z výhry celkově dost kazí dojem. Pozitivem byl po delší době návrat Brandy v bráně a výkon střelce tří branek Lukase.

Svitavy - Horní Ředice 0:3 (0:1)

Branky: 68. a 88. z pen. Plašil, 44. Šenkýř.

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Odehráli jsme velice kvalitní utkání a ukázali naši fotbalovou vyspělost. Chválím celý tým za koncentraci a kvalitu."