Čáp nepřinesl dítě ale výhru. Do Horních Ředic přiletěl trenér stejného příjmení a přinesl s sebou tři body. Posledním okresním zástupcem, který v letošním ročníku krajského přeboru čekal na tříbodové vítězství, byl rapidně omlazený celek Horních Ředic. Derby s Pardubičkami situaci ale změnilo. S elánem hrající mladíci nasázeli protivníku čtyři branky. První v soutěži. Celek od Borku se znovu ukázal na houpačce. Po plném importu z Moravské Třebové se pohyboval dole.

Soutěžní stálice z Holic a Moravan si se svými soupeři poradily. Obě tak návrat po čtrnácti dnech (nucená pauza kvůli vlastní či nedobrovolné karanténě) zvládly na jedničku. Za to Rohovládova Bělá obdržela po domácím střetu se Svitavami velkou pětku za šestku..

KRAJSKÝ PŘEBOR

Roh. Bělá – Svitavy 0:6

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Utrpěli jsme debakl. Soupeř se ukázal být nad naše síly, i když začátky obou poločasů byly vyrovnané, zvláště ten druhý. V jejich závěru jsme vždy inkasovali po individuálních chybách nebo ze standardek. Museli jsme na poslední chvíli udělat změny v sestavě, které se ovšem příliš neosvědčily. Doufám, že nás to nijak nepostihne, protože teď nás čeká série těžkých utkání.“

Hor. Ředice – Pardubičky 4:1

Antonín Čáp, trenér Horních Ředic „Předně chci poděkovat hráčům za nadstandardní morální výkon v tomto zápase. Protože, bez nich by nebyl můj úspěšný vstup do nového angažmá. Smekám před nimi. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Mužstvo Pardubiček pod vedením Luboše Pilaře se hodně zvedlo, a je nebezpečné ve hře dopředu. Myslím si, že se fotbal divákům musel líbit. Oba týmy předváděly velmi dobrý kombinační fotbal. Po taktickém výkonu jsme zaslouženě po prvním poločase vedli (2:1). Ve druhém byly Pardubičky lepší, měly i více příležitostí. V těchto momentech nás podržel brankář Češka. Nakonec jsme utkání zvládli a dotáhli do vítězného konce. Musím říci, že rozhodla větší efektivita v zakončení. A v něm jsme byli lepší my. Musíme ale zůstat nohama na zemi, stále je na čem pracovat.“

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Je to stále ta samá píseň. Po skvělém výkonu narazíme a hned prohrajeme. Je to takový houpačkový efekt. V Ředicích to bylo především o dvou věcech. Ta první rozhoduje zápasy, a to je proměňování šancí. V tom jsme tentokrát byli horší než domácí. Nedokázali jsme totiž využít ani ty nejvyloženější. Druhou věcí je pak bojovnost. Soupeř vložil do zápasu maximum a byl za to odměněn. Snad tento týden potěšíme naše fanoušky v domácím prostředí.“

Moravany – Choceň 2:0

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Byli jsme svědky oboustranně velice kvalitního duelu. V jeho úvodu jsme nastřelili břevno a vypracovali si ještě jednu šanci. Nicméně i hosté si vytvořili v prvním poločase dvě velké možnosti ke skórování. Průběžný remízový stav odpovídal dění na trávníku. Druhou půli zahájila Choceň neproměněním tutovky a my odpověděli vedoucí brankou. Od té doby měli hosté více ze hry, my jsme se soustředili na důkladnou defenzivu. Navíc se nám podařilo přidat druhý gól. Pochvalu si zaslouží celý tým za dodržení taktických pokynů a také za bojovnost. Podržel nás rovněž gólman Branda.“

Proseč – Holice 2:4

Evžen Kopecký, trenér Holic: „To co jsme před utkáním předpokládali se také v Proseči stalo. V prvním poločase domácí vystavěli obranný val a bránili v bloku svoji polovinu. My tak museli trpělivě dobývat jejich pokutové území. Vytvořili jsme si tři stoprocentní, leč bez gólového vyjádření. No a pak jsme se paradoxně ujali vedení z pološance. A z další jsme zvýšili. Do druhé půle jsme nastoupili soustředění a brzy jsme umocnili svůj náskok, což nám mělo dát klid k dohrání utkání. Jenže jsme soupeře zbytečně pustili ke standardním situacím a jejich touha se prosadit slavila úspěch. Závěr už byl takový hektický a z naší strany k domácím nekoncentrovaný. Měli jsme ho dohrát lépe. Jsem rád, že to máme po karanténním výpadku vítězně za sebou a můžeme se připravit na další utkání.“

I. A TŘÍDA

Rosice n. L. – Letohrad B 5:2

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „Kluci dodržovali taktické pokyny, které měli. Navíc jsme potřebovali odčinit prohru z Načešic, tak jsme na nic nečekali. Soupeře jsme chtěli od prvních minut zatlačit. Vydařilo se nám pár kombinačních akcí, které vedly ke gólům. Po poločase jsme vedli 4:0, když hattrick vstřelil Marek Pešek. Kromě pěti gólů jsme ještě dvakrát trefili břevno, zaslouženě jsme vyhráli.“

Přelouč – Svitavy B 0:0, penalty 2:3

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Před sezonou jsem si myslel, že mám v týmu střelce. Jenže ty buď pálí slepými náboji, nebo je brankáři uhranou. Výjimkou bylo utkání v Dolním Újezdě, kde jsme ale po prohře 5:6 patrně urazili fotbalového boha. Proti svitavské rezervě jsme vyztužili obranu zkušenými Kačírkem a Ulrychem. Nedopouštěli jsme se žádných zbytečných chyb. Opatrný první poločas byl vyrovnaný s minimem šancí na obou stranách. I když soupeř kombinoval přesněji. Po změně stran jsme přidali a zvýšili agresivitu. V poslední dvacetiminutovce jsme hosty zmáčkli a vytvořili si tři stoprocentní příležitosti, ale gólman předváděl neskutečné zákroky. No a když jsme netrefili odkrytou bránu, šlo se do penalt. V nich jsme vedli 2:0, ale ani to nám nestačilo na druhý bod z utkání. Všichni ostatní naši exekutoři totiž totálně zkolabovali. Klukům tentokráte nemohu upřít snahu, do zápasu dali vše.“

Jiskra 2008 – Libišany 3:4

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Na dalekou cestu jsme vyrazili bez čtyř hráčů základní sestavy. V prvním poločase jsme domácí jednoznačně přehráli. Prakticky jsme je nepustili na naší útočnou polovinu. Naší drtivou převahu jsme vyjádřili čtyřmi góly a další vyložené šance jsme zahodili. Mysleli jsme si asi, že už je rozhodnuto. Z kabiny jsme se však vrátili uspokojení a laxním přístupem dovolili soupeři zápas zdramatizovat. Hrát se o pět minut , tak snad domácí tým vyrovná. Druhý poločas jsme hodně podcenili.“

I. B TŘÍDA - A

Srch – Choltice 2:2, penalty 4:5

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Každý chvilku tahal pilku… Asi bychom měli udržet dvoubrankový náskok, ale kvalita a vnitřní síla choltického týmu nám to nedovolila. Pravdou je, ze jsme jim situaci opět zbytečnými ztrátami míče usnadnili. V poslední čtvrtině zápasu nám už docházel dech. Penalty jsou loterie. Doufám, že zraněni našich střídajících hráčů nebudou vážná.“

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Dva body ze Srchu jsou zlaté. Ale stálo to nás to mnoho úsilí. V týdnu jsme se na soupeře připravovali, ještě před utkáním v kabině jsme si všechno zopakovali a pak jsme odehráli první poločas jak leklé ryby. Chyběl nám pohyb, domácí byli častěji na balonu. Po zásluze vedli. O poločase jsme musel zvednout hlas a tentokrát to už přineslo ovoce. Kluci začali běhat a najednou jich bylo plné hřiště. Paradoxně jsme hned zkraje druhé půle podruhé inkasovali. Nezabalili jsme to, protože jsme cítili, že začínáme být ve všech směrech lepší. Výsledkem naší zvýšené aktivity byly dva rychlé góly. Potom si oba týmy vytvořily nějaké šance, ale už se skóre nezměnilo. Penalty jsou už o štěstí. Tým chválím za druhý poločas.“

Rváčov – Řečany n. L. 5:0

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Zápas netřeba popisovat výsledek totiž hovoří za vše. Ostuda!!! Vážně už nevím, koho jiného bychom měli porazit. Tohle představení bylo výsměchem zbytečně vynaloženého času a úsilí. Není potřeba vůbec trénovat, když si stejně každý dělá na hřišti, co se mu zamane…“

Hor. Jelení – Prosetín 3:2

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Prosetín po celý zápas dokazoval, že ne náhodou byl do tohoto utkání stoprocentní, co se týče bodového vyjádření. Prezentoval se rychlými, hbitými hráči, kteří nám dělali problémy. V první půli jsme je ale ubránili. Hosté nás hned od úvodu zatlačili, jejich snahu však v prvním poločasu dvakrát otupil Šimek, který vstřelil pěkné góly. Po přestávce nám soupeř míč moc nepůjčovali po zásluze v rychlém sledu vyrovnali. No a my jsme se začali obávat o jakýkoliv bodový zisk. Když už to vypadalo na penalty, rozhodl v 90. minutě po třech minutách pobytu na hřišti Tomáš Michálek. Z pětatřiceti vyslal levačkou projektil, který vymetl šibenici. Pro hosty byla prohra určitě krutá. My jsme opět nechali na hřišti všechno a výsledek se znovu dostavil.“

Láz. Bohdaneč – Rozhovice, nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě v bohdanečském týmu.