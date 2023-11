Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Velmi nás mrzí, že jsme v utkání bohužel prohrávali. Ovšem na týmu bylo cítit, že v tomto zápase chtějí bodovat. Škoda situace, kdy jsme šli sami na brankáře a neskončilo to brankou. Měli jsme skvělý vstup do druhého poločasu. Komplikace pak pro nás byla červená karta. Ale na druhou stranu si kluci prostě ještě více hrábli a makali. Odměnou jim za to bylo vyrovnání."

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Od začátku jsme byli aktivnější, ale do vedení šli hosté z nešťastné penalty. Nám se ale do konce první půle podařilo skóre otočit . Ve druhé části měli hosté optickou převahu, ale bez brankových příležitostí. Definitivně o výsledku rozhodla naše dobře sehraná standardní situace a po zásluze si připisujeme důležité vítězství."

Krajský přebor

Přelouč - Litomyšl 2:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Měli jsme blízko k vítězství, ale bohužel v posledních vteřinách zápasu dostáváme branky, které nás stojí všechny tři body. Hráčům toho moc vytknout nemůžeme. Bojovali a dřeli celých devadesát minut. Trochu nám chybí i štěstí. Teď před sebou máme poslední zápas v Libišanech, kde se pokusíme podat dobrý výkon."

Choceň - Libišany 2:7

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Oceňuji přístup domácích, kteří se snažili celou dobu o otevřenou partii. My jsme byli produktivní na rozdíl od domácích a naopak šance Chocně pochytal náš brankář. Vážím si toho, že kluci nepřestali hrát ani po poločasovém vedení 3:0. Hráli jsme s pozitivním přístupem až do konce. Stále však máme co zlepšovat, protože tenhle tým má na to, aby hrál ještě lépe."

Holice - Česká Třebová 0:2

Petr Kopa (trenér Holic): "Dva poloviční vlastní góly v úvodní čtvrthodině nám sebraly veškerou energii a chuť do zápasu. Na těžkém terénu jsme za celý zápas nenašli recept na hostující obranu a zaslouženě prohráli."

Pardubičky - Třemošnice 3:1

Tomáš Mrázek (vedoucí týmu Pardubiček): "Jsem si jistý, že po domácím utkání najdu pár šedivých vlasů na hlavě. V první půli jsme byli jednoznačně lepší, drželi jsme míč a po zásluze 2:0 vedli. Jenže místo toho abychom zápas v poklidu dohráli, připravili jsme pro všechny přítomné doslova hororový druhý poločas, kde byl nakonec hlavním hrdinou a zachráncem brankář Zahradník. Ten nejenže vychytal dva samostatné nájezdy hostů, nebo hlavičku z malého vápna po rohovém kopu, ale především, za stavu 2:1, dokázal v 76. minutě fantasticky zlikvidovat pokutový kop a i následnou dorážku. Uklidnění přišlo až v 88. minutě díky gólu Bobka. Brankář Zahradník by si za tento duel zasloužil v Pardubičkách sochu."

Lázně Bohdaneč - Horní Ředice 2:0

Tomáš Jupa (asistent trenéra Lázní Bohdaneč): "Odehráli jsme výborné utkání s kvalitním soupeřem. Kluci přidali na pohybu, bojovali o každý míč. Podařilo se nám využít šance, ale hlavně přidat výborný výkon v obraně a udržet vzadu nulu. Takový výkon a výsledek je příslib do další práce. Všichni zasluhují absolutorium."

Jiří Janoušek (hrající trenér Horních Ředic): "Čekal jsem těžké utkání a potvrdilo se to hned od úvodních minut. Soupeř se na nás dobře připravil a na umělé trávě působil velmi sebevědomě. My jsme si naopak tentokrát s míčem moc nepotykali a veškeré naše akce končily před vápnem soupeře, spíše ještě dřív. Rozhodly dvě standardní situace, kdy u první jsme si nepohlídali polovysoký centr a domácí Flekr hlavičkou umístil přesně k tyči, a u druhé standardky, našeho rohového kopu, který jsme rozehráli nakrátko, ovšem lacino ztratili míč a soupeř výborně vyjel do protiútoku a následně ho zakončili gólem."

I. B třída - skupina A

Rváčov - Řečany nad Labem 1:1

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): doplníme

Načešice - Rosice nad Labem 2:2

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "Hrálo se na hodně těžkém terénu. Jednalo se o spíše bojovný zápas, jelikož nás kvůli zranění přijelo málo, ale nechci se na to vymlouvat. Dohrávali nám dokonce tři brankáři v poli. V zápase jsme šli do vedení, ale dostli jsme hloupý gól. Soupeř šel do vedení ve druhé části a my jsme vyrovnávali v deseti. Musím přiznat, že soupeř měl vyhrát, ale bod nás těší."

Stolany - Horní Jelení 0:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Na hřišti favorita nás nečekal lehký zápas, každopádně po zápase musím říct, že jsme mohli z něho vytěžit vic než jeden bod. Zejména první poločas byl v naši režii, kdy kluci hráli opravdu dobře. Začátek druhé půle byl vyrovnaný, ke konci jsme měli šance, škoda že jsme je neproměnili. Ale bod berem, teď dáme hráčům volno, ať se věnují rodinám a odpočinou si psychicky po náročném podzimu!"

Hrochův Týnec - Choltice 0:3

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Úvod první půle byl vyrovnaný s šancemi na obou stranách. Až v polovině jsme po nádherné akci dali na 1:0 a brzy zvýšili na rozdíl dvou branek. Ve druhé půli bylo dost příležitostí na obou stranách, ale jediný gól jsme vsítili my a potvrdili jsme tak vítězství."

Přelovice - Opatovice nad Labem 0:0

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Už před utkáním jsem si říkal, že bod by byl dobrý. Po utkání ale musím říct, že to je pro nás ztráta. Vytvořili jsme si mnoho šancí a byli jsme lepším týmem, ale žádnou z příležitostí jsme nedokázali proměnit. Pro oko diváka se jednalo o celkem slušný zápas."

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Poslední zápas podzimu byl plný nepřesností z obou stran, a když k tomu přičtu neschopnost vstřelit branku, není divu, že výsledkem je remíza 0-0. Pro nás je to již třetí v řadě a to se promítá také do konečné podzimní tabulky, kde jsme sice třetí, což není úplně špatné, ale mohlo být, co se týče bodů, mnohem lépe. Při rekapitulaci celého zápasu mě ani nenapadá žádná z fotbalových věcí, která by stála za komentář."

Přelouč B - Luže 0:0

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "V posledním utkání podzimní části sezony jsme na domácím hřišti přivítali Luži. Na těžkém terénu a v nevlídném počasí jsme si v první půli dokázali vytvořit několik brankových příležitostí, přičemž střelu Bendžíka do horního rohu branky skvěle vyrazil hostující brankář a samostatný únik Rokyty skončil tváří v tvář brankáři vedle branky. Hosté se na útočnou polovinu dostávali jen sporadicky. Do druhé poloviny utkání jsme vstoupili znovu aktivně a vytvořili jsme si několik šancí především ze standartních situací, avšak vstřelení branky nám nebylo souzeno. V posledních dvaceti minutách utkání se hosté osmělili a dvakrát nastřelili tyč naší branky. Utkání nakonec skončilo bezbrankovou remízou."