Č. Třebová – Moravany 8:0

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Zápas se nám vůbec nepodařil. Od začátku jsme si koledovali o branku a to se také stalo. Domácí proměnili všechny šance, které měli. Lépe se adaptovali na terén, který nám dělal problémy. Musíme se vrátit zpět k tvrdé práci, bojovnosti a nasazení. Doufám, že k takovému výpadku už nedojde.“

Roh. Bělá – Lanškroun 3:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Musím říct, že jsme se na první domácí zápas těšili. Do utkání jsme vstoupili dobře a dostali jsme se do rychlého vedení. Hostům se naskytla možnost srovnat z penalty, ale náš brankář Pšenička byl proti. Do konce prvního dějství ale srovnali a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. Jsem rád, že se nám v druhém poločase podařilo přidat další dva góly a jdeme pomalými kroky k záchraně. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Pšeničky.“

Pardubičky – M. Třebová 3:0

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Do dnešního zápasu jsme museli nastoupit v kombinované sestavě. První půli jsme zvládli výborně a do kabin jsme odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Ve druhém dějství se nám i vinou špatného terénu přestalo dařit. Soupeř nás začal přehrávat, ale vstřelili jsme třetí branku a zápas jsme dovedli do vítězného konce.“

Holice – H. Ředice 3:1

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva Holic: „Vedoucí tým soutěže k nám přijel s defenzivní taktikou a sázkou na rychlý protiútok, což se jim více než hodinu dařilo. V poslední půlhodině derby se projevila naše vyšší fotbalová kvalita a výsledek jsme třemi góly zaslouženě převrátili na svoji stranu. Musím pochválit celý tým za předvedený výkon a obětavost.“

Petr Rydval, trenér Horních Ředic: „Myslím si, že jsme sehráli kvalitní zápas a derby tak mělo ten správný náboj. Do kabin jsme po prvním poločase odcházeli s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli, utkání zásadně ovlivnilo neudělení jasné červené karty pro domácího hráče. Holice po poločase vyrovnaly a pak přidaly další dvě branky.“

Sestava 20. kola: Pšenička (Roh. Bělá) - Obermajer (Roh. Bělá) - Čížek (Svitavy), Fikejz (Choceň), Špidlen (Pardubičky) - Mareš (Proseč), Rosůlek (Holice), Vatrala (Choceň) - Tomšů (Litomyšl), Novotný (Čes. Třebová), Jedlička (Holice)

I. A třída

Až na remízové domácí zaváhání Rosic si okresní zástupci poradili se svými soupeři. Fotbalisté z Lázní Bohdaneč stále drží postupovou pozici do krajského přeboru.

Žamberk – L. Bohdaneč 1:2

Tomáš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Odehráli jsme velmi těžké utkání. Domácí se prezentovali nadšeným a obětavým výkonem. Po jedné chybě nás potrestali a šli do vedení. My jsme nepolevili a ve druhé půli jsme i díky proměněným penaltám převrátili vítězství na naši stranu. Jsme rádi, že i přes špatný terén, jsme ze Žamberka přivezli tři body.“

Rosice n. L. – Svitavy B 1:1

Jiří Tesař, trenér Rosic n. Labem: „Z naší strany panuje samozřejmě zklamání. Chtěli jsme zvítězit v prvním domácím jarním utkání. Dělba bodů je ale zasloužená. Nesehráli jsme příliš pohledné utkání. Spíše se bojovalo od vápna k vápnu. Nakonec to vyústilo po jednom gólu na obou polovinách hřiště. Příští týden budeme chtít rozhodně vyhrát, ale klukům chci poděkovat za odřený zápas.“

Polička – Přelouč 1:3

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „Musím pochválit za předvedenou hru a příkladnou bojovnost celý tým. Předvedli jsme opět týmový výkon a už přicházejí i vstřelené branky. Vyzdvihovat jednotlivce nebudu. Musím říct, že je to zasloužené vítězství.“

I. B třída, skupina A

Chvojenec v sestavě oslabené mnoha zraněnými hráči dostal výprask na hřišti Rozhovic. Přelovice si poradily na domácím hřišti s Řečany nad Labem.

Svratouch – Hor. Jelení 2:1

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Nastoupili jsme k prvnímu jarnímu utkání na půdě soupeře. Od začátku jsme měli převahu a domácí se dostávali k ohrožení naší branky spíše sporadicky. V závěru poločasu, především díky standardním situacím, šli domácí do vedení. V druhém poločase šli do dvoubrankového vedení a my jsme už nedokázali srovnat. Musím hráče pochválit za předvedený výkon. Měli jsme více ze hry, ale dnes to na body nestačilo.“

Přelovice – Řečany n. L. 2:0

TJ Přelovice: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Měli jsme více šancí a dvě z nich vyústily i v naše branky. Obraz hry se sice po přestávce nezměnil, ale kvalita hry šla dolů. Především počasí zhatilo kvalitu druhé půli, a tak jsme rádi, že jsme zápas ovládli už v prvním poločase.“

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Před zápasem jsme si dali cíl, že zkusíme Přelovice překvapit. Nic jiného, i vzhledem ke složení týmu, nám nezbývalo. Musíme lepit sestavu, protože se nám marodka neustále rozrůstá. V zápase jsme se především snažili bránit a hrozit z rychlých brejků. Soupeř, ale dvakrát využil našich chyb a potrestal nás. S výsledkem už jsme nic ve druhém poločase neudělali.“

Chvojenec – Rozhovice 0:6

Vítězslav Klouček, trenér Chvojence: „Do zápasu jsme šli s rezervní sestavou, což nám nedovolilo předvést dostačující výkon. Máme plno důležitých hráčů na marodce a při tak úzkém kádru je pak těžké lepit sestavu. Soupeř byl od začátku lepším týmem a zaslouženě vyhrál.“

Další výsledky okresních zástupců:

I. A třída: Vysoké Mýto B – Libišany 0:4.

I. B třída – skupina A: třída: Kameničky – Choltice utkání bylo kvůli nezpůsobilému terénu odloženo.