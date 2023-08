Pro jednoho premiéra, pro druhého „už“ druhé kolo. Ve třetí nejvyšší soutěži má Pardubický kraj, respektive pardubický okres, stejně jako v loňské sezoně, dva zástupce. Pardubické béčko si převezlo v prvním dějství remízu z Mostu. O víkendu hostilo Jablonec. V souboji druholigových rezerv ale odevzdalo všechny body, když hned čtyřikrát inkasovalo. Živanice otevřely nový ročník prohrou právě s Mostem. Po devadesáti minutích se ocitly na Souši… Bodové i brankové.

Živanice – Most/Souš 0:1

Michal Buriánek, hrající vedoucí mužstva TJ Sokol Živanice:

„Do utkání jsme vstoupili aktivně a v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme nevyužili stoprocentní šanci. Ve druhé půli se obraz hry změnil, přesněji řečeno, vyrovnala se. Oba celky si vytvořily po jedné vyložené příležitosti. O osudu zápasu rozhodla až branka z pokutového kopu v 78. minutě.

Pardubice B – Jablonec B 2:4

Pavel Němeček, trenér FK Pardubice B:

„Zápas hodnotím ve dvou rovinách. Ta první je výsledková, kdy jsme propadli a utkání jsme si zkomplikovali během patnácti minut. Byla to z naší strany taková naivita spojená s nekompaktností obrany. Ta druhá je herní a tam si myslím, že především ve druhé půli jsme nezklamali a utkání jsme odehráli dobře. Cením si toho, že jsme ještě na konci poločasu dali dvě branky. Jednalo se o naučný zápas, který nám může do budoucna pomoct.“

Krajský přebor

V nejvyšší krajské soutěži má pardubický okres sedmičku statečných. Úvodní dějství nabídlo dvě derby a tři výjezdy mimo svůj stadion. Ani v jednom však hostující týmy neuspěly. Okresní měření pro sebe ukořistily Horní Ředice a Libišany. Prvně jmenovaný obhajuje pozici premianta se nemazlil s Pardubičkami. Libišany pod vedením exbundesligového hráče v evysokém tempu přehrálo Lázně Bohdaneč. Utkání by se dalo hodnotit klidně o několik řádek výše, neboť nabídlo třetiligovou úroveň…

Horní Ředice – Pardubičky 5:0 (2:0)

Jiří Janoušek, trenér FK Horní Ředice:

"Začátek prvního zápasu sezony nám vyšel parádně. V páté minutě se po rychlé akci z autového vhazování prosadil individuálně Morávek a dal nám hned trocha klidu na kopačky. V 19. minutě jsme navíc přidali další gól z přímého volného kopu, kdy centrovaný míč doletěl za pomoci teče hostujícího hráče do brány. Hosté se však nevzdávali, v soubojích nás přetlačovali a vytvářeli si tím také šance viz orazítkované břevno z krásné střely Svatoně. Po poločase jsme si nepohlídali jeden brejk a hostující Tuťálek šel sám na bránu, ale jeho nájezd chytil nás zkušený Lindr. Pár minut na to jsme navýšili Korečkem skóre na 3:0 a pohlídali si zbytek utkání, kdy jsme navíc přidali další dva góly. Soupeř nás zaskočil svou tvrdou hrou a agresivitou, ale na tu jsme se v průběhu zápasu přizpůsobili a zaslouženě vyhráli."

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky:

„Na úvod soutěže nás čekal těžký duel s kvalitním soupeřem, nicméně do utkání jsme se žádnými obavami nevstupovali. Rychlý gól byl zbytečný, ale i tak jsme si vytvořili tři velké příležitosti, které bohužel gólem neskončili. Domácí do poločasu díky velmi šťastné vlastní brance zvýšili. Zlomový okamžik celého utkání přišel v 50. minutě, kdy Tuťálek uháněl sám na Lindra, ale nechal domácího brankáře pouze vyniknout. Následná zbytečná třetí branka v naší síti utkání zcela rozhodla. Výkon našeho týmu nebyl vůbec špatný, a tak je výsledek až příliš krutý.“

Lázně Bohdaneč – Libišany 1:3 (1:2)

Tomáš Jupa, sekretář SK Lázně Bohdaneč:

„Hrálo se utkání vysoké úrovně z obou stran, které se muselo líbit. Rozdíl mezi námi a hosty byl ve kvalitě koncovky a využívání šancí.“

Jiří Kaufman ml., trenér FC Libišany:

„První poločas nabídl fotbal vysokých parametrů, kterým převyšoval úroveň krajského přeboru. Oba týmy chtěly hrát fotbal. Jezdilo se nahoru – dolů. Ti kluci prostě makali. K vidění byly emoce, nasazení i herní kvalita. Ve druhé půli tempo nějakým způsobem opadlo. Celých devadesát minut jsme, až na nějaké drobnosti, hráli zodpovědně, poctivě. Využili jsme ty naše situace, které přišly. Naopak v důležitých momentech nás podržel gólman. Nakonec jsme odjeli z Bohdanče se třemi body.“

Heřmanův Městec – Přelouč 3:1 (2:0)

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč:

„První dvě branky jsme domácím doslova darovali. Prohrávat v HM v desáté minutě 2:0 je scénář jako z hororu. Do poločasu jsme mohli snížit na 1:2 , ale bohužel… Utkání mohlo mít jiný vývoj. Do druhého poločasu vstupujeme s touhou s utkáním něco udělat, ale domácí v 51 min zvýšili už na 3:0. Možností ke vstřelení branek jsme měli dost, ale chybí nám přesnost a možná i klid v zakončení. Až v 76. minutě přišlo po centru Klase nekompromisní zakončení Dlaska. Ještě to chvíli vypadalo na nějaký náš tlak, ale střely domácí zablokovali, nebo jsme mířili nepřesně. Soupeř naše nedostatky okamžitě trestal, což utkání rozhodlo.“

Vysoké Mýto B – Holice 2:0 (2:0)

Petr Kopa, trenér SK Holice:

„Do utkání jsme nevstoupili dobře a hned z první šance domácích jsme inkasovali. Mohli jsme vyrovnat po poskytnuté výhodě, ale z dobré pozice jsme minuli. Rezerva pak ještě před koncem půle zvýšila náskok na rozdíl dvou branek. Po změně stran jsme sice byli více aktivní, ale větší příležitost jsme si nevypracovali. Soupeř si vedení z prvního poločasu už zkušeně pohlídal.“

Prosetín – Moravany 4:0 (3:0)

Milan Bakeš, trenér TJ Sokol Moravany:

„Výhru jsme soupeři ulehčili individuálními chybami. Lajdácky jsme Prosetínu darovali prakticky všechny čtyři branky. Stačil na nás nováčkovský elán a nasazení domácích. Jsem velmi zklamán z naší hry směrem dopředu. Ofenzivní hráči, kteří měli něco vymyslet, byli bez nápadu. Moc jsme toho v zápase nepředvedli. Hlavně zkušení hráči. Kádr začínáme postupně obměňovat a zapracovávat do něj kluky z dorostu. S těmi nějakým způsobem mohu být spokojen. Od těch zkušenějších jsem čekal daleko více. Nevím, jestli na nich leží deka z loňské i předloňské sezony. Pokud budeme předvádět takové výkony, tak nebudeme stačit na nikoho.“