Na startu nového ročníku krajského fotbalu se nejprve ohlédněme za tím předcházejícím. Jaké bylo jaro vašima očima z pohledu rozhodčích?

Za komisi rozhodčích i za výkonný výbor musím vyjádřit naprostou spokojenost. V řadě soutěží se hrálo do posledních kol o postup i záchranu, rozhodovaly závěrečné zápasy a rozhodčí v nich odvedli velmi dobrou práci. Neměli jsme jedinou stížnost na řízení klíčových utkání, nezaznamenali jsme žádný případ, kdy by rozhodčí řídili tendenčně a někoho tlačili. Podali výborné výkony.

Zejména v I. A třídě, kdy se v závěrečném kole rozhodovalo na čtyřech stadionech o sestupujících, byl finiš sezony logicky ostře sledován…

Samozřejmě tlak je a vždy bude, nikdo nechce sestoupit. My jsme se snažili kluky připravit na poslední kolo tak, aby si tlak nepřipouštěli, komunikovali jsme s nimi, jednotlivé zápasy byly sledovány jak přítomnými delegáty, tak členy výkonného výboru a komise rozhodčích. Udělali jsme vše pro to, aby se rozhodlo jen a pouze na hřišti. A tak to skutečně bylo.

V zimě jsme mluvili o nedostatku rozhodčích na krajské listině a jejich přílišném vytížení. Přišel v průběhu jara v tomto směru alespoň částečný posun k lepšímu?

Zápasů je neustále hodně a rozhodčích málo. Máme obrovskou výhodu ve spolupráci s okresními fotbalovými svazy. Všechny čtyř okresy výborně spolupracují, vždyť si troufám říci, že na většině zápasů I. B třídy byl minimálně jeden asistent rozhodčího z okresu. V zimě jsme přivedli devět nováčků na nominační listinu, osm z nich se zapojilo perfektně, celou půlsezonu fungovali bezvadně a odjeli ji s plným nasazením. Pouze jeden z toho z pracovních důvodů vypadl. Teď v létě přichází dalších pět nových rozhodčích do krajských soutěží, tři z okresu Pardubice, jeden z Ústeckoorlicka a jeden k nám přechází z okresu Šumperk. Doufám tedy, že se přece jen trochu blýská na lepší časy.

Na druhou stranu, spoustu práce pro vás odvádějí i rozhodcovští „nestoři“, tedy zkušení borci kulantně řečeno dřívějšího data narození. I oni jsou důležití, že…

Je to tak. Máme jich na listině poměrně dost, ale musím zmínit jednu věc. Ať tyhle kluky pošlu na jakékoli utkání, tak se mi neomlouvají a prostě jedou. Odvedou výkon, mohu se na ně kdykoli spolehnout, vychovávají také mladší kolegy. Bez nich by to nešlo.

Stojíme na prahu nového soutěžního ročníku, všechno začíná zase od nuly. Vaše přání?

První přáním samozřejmě je, ať se hraje a celá sezona se v pořádku dohraje. Co se týče našich rozhodčích, chtěl bych, abychom pokračovali v tom trendu, jaký jsme na jaře nastavili, tedy v kvalitních výkonech bez stížností a protestů. Chceme pracovat s mladými rozhodčími, uspořádat pro ně vzdělávací program, dát šanci dalším rozhodčím z okresů, zkrátka jet na vlně, na jaké jsme jeli během jara.

V zastoupení Pardubického kraje ve vyšších soutěžích došlo k nějakým změnám?

Nedošlo, na listině profesionálních soutěží jsou Dominik Starý a Lukáš Raplík jako rozhodčí a Dan Vodrážka jako asistent. Do soutěží české řídící komise jsme v zimě posunuli dva rozhodčí, teď v létě nikoho, zatím na to podle nás není nikdo další připraven. Na druhou stranu všichni naši kluci v divizi a třetí lize zůstávají, takže pokračujeme ve stejném počtu.

Fotbalová asociace nutí krajské svazy šetřit na nákladech na rozhodčí a delegáty, mimo jiné nařídila výrazně omezit činnost delegátů. Jaký je na to váš pohled? Znamená to pro vaši činnost významnější komplikaci?

Nevím, co od toho čekat. Máme každý týden v soutěžích Pardubického kraje třicet utkání dospělých a z nich podle aktuálního nařízení FAČR můžeme obsadit jen deset delegátem asociace. Řešíme proto intenzivně, které zápasy budeme obsazovat, zda krajský přebor, hodně obměněnou I. A třídu nebo I. B třídy, kde se hrají v každém kole vypjatá derby. Musím říci, že s tímto přístupem FAČR zásadně nesouhlasím. Myslím si, že finanční prostředky by se rozhodně daly ušetřit jinde. Zmínil jsem, že máme v krajských soutěžích čtrnáct nováčků za půl roku. Potřebujeme s nimi pracovat, sledovat je v utkáních, vychovávat je. A abych je teď poslal na „řežbu“ v I. B třídě bez delegáta? Pochybuji, že tohle je dobrý krok, ale je to tak stanoveno, musíme se s tím smířit a poradit si. Máme v plánu dozory ze strany členů komise, výkonného výboru, chceme mladým klukům pomoci, budeme to řešit z vlastních zdrojů.

Lze vůbec v dané situaci dosáhnout významnější finanční úspory, třeba co se týče cestovného rozhodčích?

Není možné, aby rozhodčí jezdili po celou sezonu jen na pár mančaftů ve svém okolí. Občas je potřeba je poslat dál, do jiného prostředí, mezi jiné lidi. Jasně, že ke vzdálenostem při obsazování zápasů přihlížím, ale ne vždy se povede dát dohromady jednu trojici, aby jela jedním směrem a jedním autem. Těžko se to skládá, ale budeme se snažit náklady hodně stáhnout také na cestovném.