Po deseti kolech se v říjnu nuceně zastavila mistrovská fotbalová sezona v Pardubickém kraji.

Velmi brzy bylo zřejmé, že se letos na scénu nevrátí, kvůli tvrdým vládním nařízením Výkonný výbor FAČR amatérské soutěže přerušil.

A vyvstala otázka, jak v nich na jaře pokračovat. Pochopitelně za předpokladu, že to epidemiologická situace dovolí. Nyní je jasno.

Pardubický krajský fotbalový svaz vydal v minulých dnech termínovou listinu pro jarní část a představil svůj plán: dohrát všechny soutěže dospělých a mládeže v kompletní podobě.

Začne se tam, kde se na podzim skončilo

Aby se všechno stihlo, je nabíledni, že start bude muset být zásadně uspíšen. V případě krajského přeboru to znamená, že přetržená nit sezony bude navázána 27. – 28. února, a to 11. kolem, tedy tím, které se na podzim už nestihlo odehrát. Polovina soutěže bude završena 27. – 28. března a potom se plynule přejde do jarních odvet.

Další novinkou je prodloužení soutěžního ročníku oproti zaběhnutým zvyklostem, hrát se bude do posledního červnového víkendu. Ani tak by se ovšem do vymezeného rozmezí celý program nevešel, proto přijdou ke slovu dvě vložené středy (12. května a 9. června). Na týmy čeká rekordních dvacet kol.

O něco méně napjatá je situace v I. A třídě a obou skupinách I. B třídy. V nich do podzimní úplnosti scházela tři kola, takže by se mělo začít 13. – 14. března a po vymazaní těchto tří „dluhů“ přijde na řadu jarní polovina od 3. – 4. dubna, v těchto případech bez vložených pracovních dnů. Pro zápasy, které byly v průběhu podzimu odloženy kvůli karanténním opatřením v klubech, jsou vyhrazeny poslední únorový a první březnový víkend.

Ve výčtu soutěží dospělých zbývá Pohár hejtmana Pardubického kraje. Zde se řídící orgán rozhodl, že z něho vyrobí pohár zimní. Čtvrtfinále a semifinále budou sehrána ještě před tím, než vypuknou bitvy o mistrovské boje.

Čtvrtfinále je plánováno na 13. – 14. února a střetnou se v něm dvojice: FC Libišany – SK Holice, FO Lanškroun – TJ Svitavy, Sokol České Heřmanice – FK Spartak Choceň, Sokol Dolní Újezd – TJ Mezilesí Načešice. Týden nato by se měla odehrát obě semifinálová utkání, teprve finále má červnový termín.

Velká zápasová jízda pro mládežníky

Obrovská porce utkání zůstala nedohrána v dorosteneckých a žákovských soutěžích. Aby se všechno dorovnalo, je jejich kalendář našlapaný po okraj. Začínat by měly shodně 13. – 14. března (s výjimkou krajského přeboru žáků skupiny B o dva týdny později), přičemž na dorostenecké celky v krajském přeboru i I. třídě čekají kromě víkendů čtyři vložené pátky v květnu a červnu!

„Schválíme případné oboustranné dohody klubů na jiný všední den v daném týdnu, současně upozorňujeme na možnost využití hlášenek pro utkání následných řádných kol o bezprostředně následujícím víkendu s cílem vytvořit prostor pro dostatečný odpočinek hráčů,“ zdůraznil předseda STK PKFS Karel Braun, že si kluby mohou posunout navazující zápas ze soboty na neděli.

Na starší a mladší žáky čekají dvě vložené středy, přičemž i v mládežnických kategoriích platí, že dohrávky zápasů na podzim nesehraných kvůli karanténám jsou v termínové listině řazeny před ostrý jarní start, tudíž na 6. – 7. března.

Umělky zřejmě budou v plné permanenci

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, jaký zápřah na fotbalisty na jaře čeká. Není pochyb o tom, že v úvodních kolech půjde často o fotbal „umělý“ hraný na umělých plochách, protože jen těžko předpokládat, že by v našich končinách byly na přelomu února a března byly k dispozici travnaté pažity. „Pořádající kluby jsou povinny vyvinout maximální úsilí pro sehrání jednotlivých soutěžních utkání, především pak v oblasti zajištění způsobilé hrací plochy, ať už řádné, náhradní nebo umělého trávníku,“ připomněl v této souvislosti předseda STK PKFS.

CO ŘÍKAJÍ NORMY



Od ročníku 2020/2021 platí novelizace Soutěžního řádu FAČR, která se vypořádává se situací, kdy se nepodaří dohrát všechny zápasy dané mistrovské soutěže. V takovém případě platí pravidlo nadpoloviční většiny zápasů:



Ustanovení § 19 Soutěžního řádu FAČR o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení soutěžního ročníku odehraje více než polovina všech plánovaných utkání.



V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu svých plánovaných utkání, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení konečného pořadí umístilo na místě spojeném s právem postupu.



Dále Soutěžní řád FAČR nově řeší také otázku, jak stanovit pořadí družstev v soutěži, kterou se nepodaří ke stanovenému termínu řádně dohrát a po ukončení ročníku nemají její účastníci shodný počet odehraných zápasů.



V případě, že všechna družstva v soutěži neodehrají stejný počet utkání, rozhoduje o jejich pořadí postupně vyšší podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání; přičemž takto vypočtený koeficient zaokrouhlený na tři desetinná místa se považuje za počet bodů.