Chvojenec - Horní Jelení 4:1

Branky: 10. a 56. Klouček, 19. Ehl, 27. Daniel Nechvíle - 18. Šimek. Rozhodčí: Volný. ŽK: 0:2. Diváci: 120. Poločas: 3:1. Chvojenec: Blažek - Centner, Kubík, Richter, Černý - Klouček, Vach, Stárek, Skutil - Ehl, Nechvíle Dan. Střídal: 60. Dominik Nechvíle. Horní Jelení: Jozl - Moravec V., Rejnuš, Dušek, Motyčka - Horáček, Cach, Seidelglanc, Klusák - Šimek, Plžík. Střídali: 46. Maixner a Michálek, 74. J. Moravec, 88. Šlezinger

"Nováček krajské soutěže v derby překvapil soupeře a už od uvodních minut byl velmi aktivní. Navíc i gólově produktivní. V prvních dvaceti minutách padly hned tři branky. Velmi důležitý byl hlavně gól Ehla, který padl pouze minutu po vyrovnávací brance hostů. Závěrečnou tečku zapasu dal svým druhým gólem Klouček, který se terfil efetními nůžkami," uvedl za chojenecký klub Tomáš Burkovič.

"Z naší strany to byla herní tragédie. Bez chuti, zápalu, energie. Za mě obrovské zklamání. S naším přístupem to jinak než prohrou nemohlo skončit. Přesto dva důležité momenty, které ovlivnily vývoj utkání. Po našem srovnání na 1:1 si necháme hned po rozehře dát další gól. A ve 46. minutě za stavu 3:1 neproměníme asi tisíciprocentní šanci. Máme co napravovat. Gratuluji nováčkovi k zisku prvních bodů," hodnotil zápas Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení.