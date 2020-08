Nekonečná sága s názvem COVID – 19 má další pokračování. V krajských soutěžích „opruzuje“ ve třech klubech. Po Chrudimi, kde to odnesla i rezerva, dostali nařízenou karanténu Holice a také Lázně Bohdaneč. Kromě nich tedy nehrály ani Moravany.

Magnetem nejvyšší soutěže se tak nečekaně stal duel mezi Rohovládovou Bělou a Horními Ředicemi. Diváci se ale gólu nedočkali. O překvapení se postaraly dosud mdlé Pardubičky, které vybraly favorizovanou Moravskou Třebovou. V nižších soutěžích stojí za zmínku pokračující trápení Přelouče, cenné body Horního Jelení a tříbodový import Srchu.

Krajský přebor

Roh. Bělá – H. Ředice 0:0, penalty 5:3

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Derby bylo značně ovlivněno situací, která v obou klubech panuje. Ředice oproti minulým letem značně omladili a doplnili svůj kádr, sbírají teprve zkušenosti. No a nás začátek sezony zastihl v situaci, kdy těžko skládáme kvůli koronaviru a jiným skutečnostem tým k utkání. Tentokrát jsem měl k dispozici na střídání jediného, a ještě zraněného hráče. Odpovídal tomu i průběh zápasu, který neměl parametry krajského přeboru. Hosté nakonec mohou být rádi za bod, my za dva.“

Tomáš Flachs, asistent Horních Ředic „Jednalo se o naprosto vyrovnaný zápas, který se prakticky odehrával mezi oběma šestnáctkami. Domácí byli nebezpeční pouze ze standardních situací. Troufnu si tvrdit, že druhý poločas jsme byli lepší, ale vzhledem k průběhu celého zápasu je bod pro oba týmy spravedlivý. Penalty už jsou loterie, při kterých byli šťastnější domácí, kterým gratuluji k druhému bodu.“

M. Třebová – Pardubičky 1:3

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „ Z půdy jednoho favoritů celé soutěže, vezeme zcela po zásluze tři body. V první půli jsme předvedli zatím nejlepší výkon v sezoně. Hráči do puntíku plnili taktické pokyny a za to byli odměněni. Ve druhé už to byl především boj a z domácí strany místy až zákeřnost… Nicméně kluci se vydali ze všech sil a dovedli utkání do vítězného konce. Pochválit musíme kompletně celý tým. Snad na tento výkon navážeme i v dalších zápasech. Pokud ano, nemám o nás strach…“

Holice – Luže, nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě v holickém týmu.“

Chrudim B – Moravany, nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě v chrudimském týmu.

I. A třída

Libišany – Zámrsk 6:0

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Od začátku utkání jsme si vytvářeli herní převahu a hosty jsme zaskočili Joštem hned ve druhé minutě. Po sérii neproměněných příležitostí jsme se podruhé prosadili po půlhodině hry, kdy šibenici vymetl Lukáš Kraják. Začátek druhého poločasu začernila strkanice po dvou nedpískaných faulech před vápnem a nesmyslně dlouhé výhodě. Oba celky to odskákaly vyloučením. Řekli jsme si, že se vrátíme ke kombinačnímu fotbalu, který nám je vlastní a výsledkem byly čtyři góly v síti soupeře, když se dvakrát trefili Kuric s Bukačem.“

Přelouč – Vysoké Mýto B 2:3

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Na šíři hráčského kádru se nemohu stěžovat. Také proto, jsme si mohli dovolit změny v sestavě nebo změnit rozestavení. Chyběli nám stopeři, a tak příležitost dostali další hráči. Kluci byli odhodláni napravit propadák ze závěru utkání v Dolním Újezdě. Nicméně znovu začali neuvěřitelně laxně. Dostali jsme gól hned v úvodu. Podařilo se nám sice vyrovnat, ale znovu přišla nedůslednost v obranné činnosti. Po změně stran jsme se odhodlali k otevřenému fotbalu a hosté si našli skulinku v naší obraně. Ještě jednou jsme se vrátili do zápasu, jenže naší hru provázela křeč. Objevovalo se v ní hodně nepřesností. Tréninková morálka je na skvělé úrovni, bohužel to kluci neumí přenést do mistrovského utkání. Až moc chtěli. Chybí nám vůdce, kterého by mladí hráči poslouchali. Přesně jak to má Mýto. Navíc jsme měli i smůlu při prvních dvou gólech, kdy se míč sotva došoural za brankovou čáru. “

Načešice – Rosice n. L. 1:0

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „ Byl to takový remízový zápas. V prvním poločase jsme si vytvořili nějaké nadějné akce, ale bez vstřeleného gólu. Se druhou půlí už jsem nebyl spokojený, i tak jsme měli minimálně bod mít. V sedmdesáté minutě náš brankář Kouba chytil penaltu, ale stejně jsme potom inkasovali. Po sporném rohovém kopu se domácí prosadili zblízka. Naše chyba, nechali jsme tam volného hráče a prohráli.“

I. B třída- skupina A

Choltice – Rváčov 4:1

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Báječně nám vyšel úvod. Do deseti minut jsem vedli o dvě branky. Potom jsme si nechali dát po hrubé chybě kontaktní gól a trochu jsme znervózněli. Naštěstí jsme nováčkovi znovu odskočili výraznějším rozdílem. Po přestávce už jsme ale tak dobře nehráli. Možná už měli kluci v podvědomí, že se jim nemůže nic stát. Hosté hrozili pouze dlouhými nákopy, na které jsme se dobře připravili. Jsem rád, že jsme mohli protočit všechny hráče, včetně šestnáctiletého Zelenky, který si odbyl desetiminutovou premiéru mezi chlapy.“

Dobříkov – Hor. Jelení 1:1, penalty 4:5

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Horkou půdu v Dobříkově tentokrát zchladil prudký déšť a náš odvážný výkon. Nutno však říct, že v závěru jsme měli velké štěstí. První poločas se odehrával od vápna k vápnu. Zhruba od třicáté minuty doprovázela fotbal průtrž mračen, kvůli které se opozdil začátek druhého poločasu. Ve druhé půli jsme se záhy ujali vedení. Šimek vybojoval zdánlivě ztracený míč, předložil před bránu Cachovi, který zoči-voči prostřelil brankáře. A to bylo z naší strany ve druhém poločasu vše. Přenechali jsme iniciativu domácím, kteří po zásluze vyrovnali. V závěru po nařízené penaltě sahali po všech bodech, leč vysoko přestřelili. V penaltové loterii se zaskvěl Jozl, který zlikvidoval dvě střely. Lepší jsme určitě nebyli, ale hráči bojovali a troufám si říct, že si všichni sáhli na dno a odměna přišla. Dobříkov se prezentoval rychlým přechodem, důraznou hrou a dobrou organizací hry, kterou zkušeně řídil Houžvička. Pro nás jsou tyto dva body velice cenné.“

Řečany n. L. – Skuteč 1:2

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Nevím, jak už bych to měl popsat, ale opět jsem dostali brzy branku po opakující se chybě ze Slatiňan. Neuvěřitelné! V první půli jsme byli horším týmem, když jsme dovolili soupeři dostat se do třech vyložených šancí. Jednu proměnil. My měli jen dvě a bez úspěchu. Druhá půle pak byla z naší strany úplně o něčem jiném. Dostávali jsme se více do hry a vytvářeli si i šance. Z jedné z nich se zrodila penalta, kterou jsme proměnili ve vyrovnání. Soupeře jsme si posadili na lopatu a stačilo ho jen strčit do té pece. Bohužel přišel trest, když jsme opět vymýšleli nesmysly a darovali Skutči vítězný gól. Z její jediné střely za druhý poločas. Ke hře bych klukům neměl ani skoro co vytknout, snaha se cení, ale na to se fakt nehraje…“

Nasavrky – Srch 0:2

Miroslav Kaluža, trenér Srchu: „Oproti minulému utkání jsme zlepšili hru, pohyb ve všech řadách, komunikaci a hlavně jsme podali týmový výkon. Přesně tyto faktory rozhodly o importu tří bodů do Srchu. Pochvala patří celému mužstvu, které se chce zlepšovat.“

Lázně Bohdaneč – Slatiňany, nehráno

Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě v bohdanečském týmu.