Definitivní udržení Letohradu v divizi značí potvrzení té nejoptimističtější varianty z pohledu Pardubického kraje. Z krajského přeboru postupují Horní Ředice (69 bodů), na dvou sestupových místech pevně trůní Moravany (22) s Moravskou Třebovou (23) a jenom čtrnácté Vysoké Mýto (28) je ryze teoreticky ještě v jejich dosahu. Z I. B třídy postoupí vítězové skupin, když v áčku chybí jedna výhra k jistotě Slatiňanům (50) a v béčku je na tom podobně Žamberk (57). V porovnání celků na druhém místě je na tom lépe Sloupnice (53) než Opatovice nad Labem (46) a dvě mužstva půjdou nahoru ze skupiny B. Sestup se dotkne posledních týmů – v áčku jsou odsouzené Nasavrky (14) a v béčku jsou na tom nejhůře Libchavy (22). Třetí sestupující pak vzejde ze srovnání družstev na třinácté příčce a nyní je na tom těsně hůře Chvojenec v áčku (22). (rh)

Horní Ředice - Lázně Bohdaneč 1:0 (1:0)

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Sehráli jsme vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem, ve kterém jsme měli více šancí. Výhra o gól byla spravedlivá. Potvrdili jsme domácí neporazitelnost. Kluci opět dokázali, že soupeři v Ředicích letos nebodují."

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Hrál se vynikající fotbal z obou stran, který se divákům musel líbit. I přes to, že jedeme domů s prázdnou, zasluhují naši hráči obrovskou pochvalu, protože jsme byli domácím více než vyrovnaným soupeřem. Škoda, remíza by zápasu slušela."

Přelouč - Pardubičky 1:0 (0:0)

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Chtěli jsme doma potvrdit venkovní vítězství z Moravan. Pardubičky mají mladý běhavý tým, takže to nebylo jednoduché se prosadit. Hráli jsme hodně defenzivně a čekali na brejkové situace. Trpělivost se vyplatila, když v devětasedmdesáté minutě Novák našel Čadu a náš kapitán utkání rozhodl. Bohužel absencí už máme hodně a hrajeme hodně "na krev" .Pochvala pro celý tým, ještě něco navíc předvedl Čada a Forman. Hráčům děkuji za přístup v utkání."

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Utkání se nám jak herně, tak výsledkově moc nepovedlo, i když jsme byli podle mého názoru fotbalovější a měli většinu zápasu převahu, tak přesto si myslím, že jako účastník krajského přeboru, by jsme měli podat lepší výkon. Jak to občas ve sportu bývá tak v Přelouči tentokrát vyhrál spíše štastnější než lepší tým."

Holice - Třemošnice 0:1 (0:1)

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "K zápasu jsme vinnou mnoha absencí nastoupili v hodně kombinované sestavě a byli nuceni zapojit dorostence i hráče B-týmu. Přesto jsme byli více na balónu než hosté, ale gól bychom asi nedali, ani kdyby se hrálo až do neděle. Soupeři tak k výhře stačil jeden, veteránem Šebkem, proměněný brejk v prvním poločasu."

Libišany - Vysoké Mýto B 8:0 (5:0)

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Pohodové vítězství v klidném tempu. Jsem rád, že se nám podařilo ušetřit síly na čtvrteční finále poháru."

I. B třída - skupina A

Řečany nad Labem - Přelovice 3:2 (1:0)

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Zvládli jsme další důležité utkání. Dostali jsme se do vedení po pěkné akci zakončenou Rajnetem. V závěru poločasu skvěle lapil Skřivánek penaltu a naopak z kraje druhého Vančura tu naši penaltu proměnil. Přelovice nás pak začaly přehrávat, což vedlo až k vyrovnání. A když to vypadlo, že si body poprvé v sezoně rozdělíme provedl hostující brankář hrubku a tu potrestal všudypřítomný Vančura. Chtěl bych kluky pochválit za přístup a bojovnost až do konce, jen tak dál."

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Utkání v Řečanech se nám opět nepovedlo. Vůbec se nám nedaří v zakončení a dostáváme laciné branky."

Choltice - Opatovice nad Labem 1:2 (1:2)

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Hodnocení má vlastně dvě roviny. Moc mě těší, že se nikdo nezranil a dohrávalo se to v klidu a přátelském režimu. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme neurvali alespoň bod. Opatovice sice byly lepší v první polovině a zaslouženě po dvou našich chybách vedly. Ve druhé půli jsme však byli lepší my. Bohužel jsme ale druhou trefu nepřidali a prohráli jsme. Remíza by tomu určitě slušela."

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Choltice byl naším posledním zápasem venku a naši hráči ho zvládli vítězně. Prvních třicet minut zápasu jsme herně i střelecky zvládli a to v podstatě rozhodlo o výsledku utkání. Domácí hráči po snížení na 1-2 měli sice více míč v držení, nicméně ke vstřelení branky a vyrovnání se nedostali, protože naše obranná činnost byla tentokrát bez chyb. Z logiky věci jsme tudíž výhru bez problémů uhájili a importovali tak tři body k nám domů i přes to, že jsme si vyzkoušeli ve hře i tři 16 leté dorostence."

Rosice nad Labem - Hrochův Týnec 3:0 (1:0)

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Hodnocení je jednoduché. Dorazil Pavel Němeček, který týmu dodal obrovský klid a jistotu. To se projevovalo na hře po celou dobu. Byli jsme lepším týmem a rozhodly především zkušenosti. Musím dodat, že pro nás je nejlepší zprávou to, že jsme se zachránili. Panuje tedy spokojenost."

Horní Jelení - Nasavrky 6:1 (1:1)

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Čekal nás poslední tým tabulky, proto sem hráče nabádal, abysme to nepodcenili. Začátek byl sice hrůzostrašný, soupeř se dostal do vedení a ještě nás zlobil. Důležitý byl vyrovnávací gól, v poločase jsme si řekli, že budeme pokračovat v kombinaci a trpělivě čekat na šance. Ty přišli, my je proměnili a nakonec jsou všichni spokojený. Ke konci sezony se nám hromadí zranění, tak všichni co nastoupili mají pochvalu a ještě děkujeme s kariérou loučící se ikoně klubu Lukáši Jozlovi za občerstvení do kabiny!"