V sedmatřiceti letech se dočkal nejplodnější sezony. Nejenom, že s Ředicemi postoupil do divize, tedy alespoň oficiálně, on v týmové tabulce střelců obsadil druhou příčku. O tom se mu před sezonou ani nesnilo. Dříve byl nepřehlédnutelný také pro čelenku, která mu držela dlouhou blonďatou kštici, no a teď je v pozdějším fotbalovém věku stále nepřehlédnutelný pro výkony na hřišti.

„Nevypustím jediný souboj. Myslím si, že mám také dobrou rozehrávka a dříve to byla rychlost. Ani teď to není v tomto ohledu nejhorší, ovšem věkem ubývá. Nejvíce si cením ale poctivosti. Vždycky se mi hodně líbil v Barceloně Carlos Puyol. Nejen po fotbalové stránce, ale jak se na hřišti choval a jaký byl jeho přínos pro mužstvo,“ říká David Přibyl v rozhovoru pro Deník.

David Přibyl už má svého nástupce. Dotáhne to on až do první ligy?Zdroj: sportovce

Číhat, předvídat, doklepnout…

Stal jste se druhým nejlepším střelcem Horních Ředic. To vám musí spoluhráči leštit kopačky, ne?

(rozesměje se) Vždycky jsme rád, když dám nějaký gól, kterým pomůžu klukům. To, že jsem jich vstřelil v této sezoně tolik, je super.

Každopádně jste nejlepším střílejícím bekem celé soutěže. Z pozice krajního obránce jste nasázel do sítí soupeře deset gólů. Co říkáte své bilanci a nedobírají si vás spoluhráči?

To ani ne. Já jsem vždycky sem tam nějaký gól, vesměs po nějaké standardce, dal. Už ve druhé lize v Pardubicích. Takže jsem rád, že v tom pokračuji.

Stanovujete si před vypuknutím sezony nějaký gólový strop?

Nedávám si žádné cíle. Samozřejmě jsem rád, když mi to tam padá. Nesmíme ale opomenout, že mi k tomu počtu pomohly penalty. Myslím si, že čtyři.

O kolik korun českých nabobtnala díky vaší střelecké explozi týmová pokladna?

No, něco jsem tam musel šoupnout. Nicméně, my máme ceník postavený spíše na paušálních věcech. Takže do týmového rozpočtu jsem přispěl, ale nebylo to nic velkého.

Koukám, že držíte basu a částku neprozradíte?

(smích) Jasně, tohle se neprozrazuje. Necháme to za dveřmi kabiny.

Kluci mi říkali, že to budu mít drahý, směje se opatovický kanonýr Brychta

Podle počtů zápasů to vychází na jeden gól za tři kola. Nebo jste nenastoupil do všech zápasů?

Kromě posledního zápasu, jsem nastoupil do všech.

Takže kromě koncáka, jste i železný muž?

Musím to zaklepat, zdraví mi zatím slouží. Za celou sezonu jsem neměl žádný výpadek kvůli zdraví. V tom posledním zápase jsem stál kvůli červené kartě.

Počkejte, David Přibyl byl vyloučen? To bylo v republikových soutěžích vzácnou výjimkou.

Trochu mi ujely nervy. To se holt někdy stane.

Počkejte, klidnému Davidu Přibylovi ujely nervy?

Působím klidně, ale někdy to opravdu ve mně vypění a musí to ven. Přesně jako se to stalo v předposledním kole v Lanškrouně.

V Horních Ředicích mě fotbal baví

Jak jste v letošní sezoně nejčastěji střílel góly?

Celou kariéru (úsměv) většinou po standardkách číhám a snažím se předvídat, jak by se mohl míč odrazit. Zavírám to na zadní tyči a pak ho doklepávám. Teď jsem dal takhle asi padesát procent gólů.

Jaké byly a jsou vaše fotbalové přednosti?

Poctivost. Nevypustím jediný souboj. Myslím si, že také dobrá rozehrávka a dříve to byla rychlost. Ani teď to není v tomto ohledu nejhorší, ovšem věkem ubývá.

Měl jste, či snad ještě máte nějaký fotbalový vzor, ať už na vašem postu falešného křídla či jinde?

Vždycky se mi hodně líbil v Barceloně Carlos Puyol. Nejen po fotbalové stránce, ale jak se na hřišti choval a jaký byl jeho přínos pro mužstvo.

Deset vašich gólů pomohlo k dvaasedmdesáti bodům vašeho týmu. Co říkáte na takovou porci, která přispěla k ředickému triumfu?

Parádní jízda. Všichni jsme si ji užívali. Byli jsme rádi, že nám to šlom jak na hřišti, tak mimo něj. V Ředicích máme skvělou partu, která táhne za jeden provaz. Bylo to vážně super. Musím říct, že mě to fakt na hřišti s klukama bavilo.

Pozoruhodná je bilance doma, plný počet patnácti vítězství se skóre 54:2. Mělo cenu k vám vůbec jezdit a v čem je síla ředického prostředí?

Asi to doma na soupeře umíme (směje se). Zvládali jsme i zápasy, ve kterých se nám tolik nedařilo. Nakonec jsme právě díky domácímu prostředí urvali ve svůj prospěch. Jak postupovala sezona a my jsme prodlužovali domácí suverenitu, tak i hostující mužstva už to trochu musela mít v hlavách.

Lindr: Za velkými penězi už nikam nejdu

V Horních Ředicích jste si prodloužil kariéru o další dvě sezony. Jak byste je zhodnotil?

Je tam krásné prostředí. Stadion je fakt hezký s využitím i pro děti. Vážně jsem za tuto štaci rád. A opakuji, hlavně máme bezvadnou partu. My starší to tam vytváříme a kolem nás jsou mladší kluci, které také teď fotbal baví.

Asi je na hře týmu znát účast kvarteta s ligovými a druholigovými zkušenostmi?

Určitě jsou zápasy, kdy se nám herně nedaří, ale dokážeme je urvat tou naší zkušeností. Několik zápasů jsme vyhráli 1:0.

Tři ze čtyř půlsezon jste figurovali na první příčce. Čím si vysvětlujete takovou stabilitu a čím ostatní převyšujete?

Především vyrovnaností výkonů. Nezaznamenali jsme žádné výkyvy. Vyrovnané zápasy dokážeme překlopit na svoji stranu.

Jak jste se vůbec v tom hradeckém balíčku ve společnosti Lindra, Plašila a Janouška ocitl?

S klukama se dlouhodobě známe. Dá se říct, že s Jirkou Lindrem jsme největší kamarádi. Už od dob Hradce. Hráli jsme spolu i před tím. Se všemi jsem byl i v Olympii v Hradci. A když to tak skončilo, tak jsme na společné působení jenom navázali.

Budete v Ředicích pokračovat a zahrál byste si rád divizi, když vloni to s uhájením první příčky po podzimu nevyšlo?

Ještě si dávám čas na rozmyšlenou, jestli budu divizi hrát nebo ne. Z krajského přeboru je to docela velký skok. Nechávám to ještě otevřené.

Nicméně, kolují zákulisní informace, že Horní Ředice stáhly přihlášku do této nejnižší republikové soutěže odmítly. V tom případě byste pokračoval?

Krajský přebor mi jako soutěž maximálně vyhovuje, takže bych rád pokračoval. Ten je pro mě tak akorát.

Jak byste charakterizoval úroveň krajského přeboru Pardubicka? Je vyšší nebo nižší třeba oproti vašemu působení v Kleinpöchlarnu?

V Rakousku se jednalo o skoro nejnižší soutěž. Těžko se to srovnává. V ní hraje pár dobrých kluků z Česka, ale ten zbytek není tak dobrý. Pardubický krajský přebor má vyšší kvalitu.

V CFIF Areně se na fotbal pěkně kouká

Před rakouským angažmá jste hrával osm let za Pardubice. Co říkáte jejich třem sezonám v nejvyšší soutěži?

V první lize bezesporu zanechávají pozitivní stopu. Hlavně ta první sezona jim vyšla úplně parádně. Teď sice kluci museli až do baráže, ale tu také skvěle zvládli. Moc jim fandím. Pardubice jako město do nejvyšší fotbalové soutěže stoprocentně patří.

Už jste to naťukl, jejich zatím poslední sezona byla nejtěžší. Sledoval jste záchranářskou jízdu a co ji říkal?

Sledoval jsem to. Bylo vidět, že fotbalově jsou na tom dobře, jenom potřebovali dělat výsledky. Když jsem mohl, tak jsem se na ně díval v televizi, nebo chodil do Pardubic na zápasy.

Z vašich slov je cítit, že vám Pardubice zůstaly hluboko zaryté v srdci.

Dá se to tak říct (úsměv). Klukům jsem přál záchranu. Bylo by škoda, když konečně mají stadion, aby hned sestoupili.

Ano. Velkým vítězstvím pro celý pardubický fotbal je nový stadion. Vy jste hrával jen na Vinici. Jak vás těší skutečnost, že se vaši nástupci dočkali?

Pochopitelně je to skvělé. Stadion je sice menší, ale o to je tam bouřlivější atmosféra. Mám dobré místo a hezky se mi na fotbal kouká. Každopádně nemůže být víc, než hrát doma před svými fanoušky.

V červenobílém dresu pamatujete ČFL i druhou ligu. Na co nejraději vzpomínáte?

Na skvělou partu. Nejvíc mě v paměti utkvěl postup ze třetí ligy. Kromě super kolektivu jsme hráli i pohledný kombinační fotbal.

Řekli si: Pojďme vrátit fotbal do města. Teď hrají na novém stadionu první ligu

V tu dobu vás řídil trenér Martin Svědík. Co říkáte na jeho další kariéru?

Svěďu samozřejmě také sleduji. Dá se říct, že on mě dal šanci prosadit se ve větším fotbale. Ke vší úctě k ostatním to byl asi nejlepší trenér, kterého jsem kdy měl. Sleduji ho furt a fandím mu. Je to výborný trenér. Přeji mu, aby si zatrénoval v nějakém top týmu v české lize.

V kádru nebo realizačním týmu zůstali ještě nebo jen Jan Jeřábek a Martin Shejbal, se kterými jste hrával. Co říkáte na příběh „Jeřába“?

Jeřábův příběh je úžasný. Z Prachovic, které hrály nějakou I. B třídu, to dotáhl až do první ligy. Honza byl vždycky výborný fotbalista. Jen mu prostě chvíli trvalo, než se dotáhl na nejvyšší úroveň. Ale zase měl tu cestu pestrou (úsměv). Nedávno jsme si psali. Gratuloval jsem mu, že se vrátil po zranění a ještě stihl něco odehrát.

Najdou se v Pardubicích, kromě Jeřábka, ještě nějací kamarádi?

Dlouho se známe také s Pavlem Černým. Léta jsme proti sobě nastupovali a pak jsem se sešli v Pardubicích. Občas si také napíšeme.

CFIG Arenu jste tedy již navštívil. Jako čestný host či obyčejný civil?

Jako divák. V Pardubicích je spoustu jiných bývalých fotbalistů na zvaní jako V.I.P. hosté. Já si jdu v klidu sednout na tribunu, alespoň jsem vtažen do té atmosféry.

Čekal jste, že bude prakticky na každý zápas plno a že Pardubice zasáhne fotbalový boom?

Byl jsem na to zvědavý. Lidi to od začátku chytlo. Chodí na každý zápas v hojném počtu a vytvářejí úžasnou atmosféru. Na tom menším stadionu se ještě znásobí. Opravdu se tam pěkně kouká na fotbal.