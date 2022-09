Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Potřebovali jsme se chytit a konečně protrhnout střeleckou smůlu. Po minulých, nepříliš povedených zápasech, jsme moc rádi, že se to povedlo. Důležitá je taky nula vzadu po jistém výkonu gólmana.“

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Zasloužená výhra domácích, ale výsledek je pro nás krutý. Stále se trápíme v zakončení, což nás sráží. Musíme se oklepat, doléčit zranění a ve středu zabojujeme o další tři body.“

Choceň – Libišany 3:1

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas jsme bohužel nezvládli. Enormně se projevila únava z náročného programu. V průběhu celého zápasu jsme nebyli schopni dostat se do patřičného tempa. Prohru musíme skousnout a dále bojovat o obhajobu prvního místa v tabulce.“

Pardubičky – Třemošnice 2:0

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): „Je to stále dokola, asi jsme urazili fotbalového Boha, protože co nedáme za šance, je trestuhodné. Místo toho, abychom vedli v poločase rozdílem tří branek, tak se do konce strachujeme. S nasazením hráčů a vítězstvím jsem spokojený, ale na produktivitě musíme hodně zapracovat.“

Horní Ředice – Holice 2:1

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Derby mělo všechno, co má mít. Byli jsme jednoznačně lepší a spoustu šancí jsme neproměnili. Chválím všechny za charakter ke konci zápasu, kdy jsme výsledné skóre utkání otáčeli. Velice dobré byly výkony našich mladých hráčů.“

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „V úvodu utkání nám vyšel rychlý protiútok, který jsme promněnili a dostali jsme se tak do vedení. Bohužel, jak se později ukázalo byla to naše jediná střela na bránu za celý zápas. Domací nás postupně dobře zahrávanými standartními kopy dostávali pod tlak, kterému jsme v závěru již nedokázali odolat a dvakrát jsme inkasovali. Nebýt výborných zákroků golmana Javorského tak jsme z derby odešli s debaklem.“

Moravany – Svitavy 4:1

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Hráči plnili pokyny. Po našem zvýšení na 3:0 koncentrace polevila a záhy soupeř snížil. Ve druhém poločase jsme ještě zvýšili vedení. Až na pár pasáží se kterými jsem nebyl spokojený si kluci došli celkem v klidu pro vítězství.“

I. B třída - skupina A

Moravany B – Rváčov 2:2

Milan Bakeš (trenér Moravan): „Do utkání jsme vstoupili lépe a poměrně brzy jsme šli do vedení. Pak však přebral iniciativu soupeř a do konce první půle měl více ze hry. Po zásluze se dočkal vyrovnání, když jsme mu nabídli pokutový kop. Ve druhé části jsme dovolili Rváčovu jít do vedení, díky naší vlastní brance. Následně jsme ale vyrovnali. Vítěznou trefu jsme však nezaznamenali a zápas tak skončil zaslouženou dělbou bodů.“

Choltice – Řečany nad Labem 0:2

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Po hodech přišel průjem. Nenavázali jsme na povedený výkon ze Slatiňan. Neodehráli jsme kvalitní utkání a chyběl nám potřebný drajv. Bojovali jsme a snaha se určitě nedá upřít, ale na body to nestačilo.“

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Derby v Cholticích jsme zvládli jak výsledkově, tak i herně. Zápas měl svoji kvalitu i náboj. Soupeře jsme přehrávali a za stavu 0:2 jsme soupeře do ničeho nepouštěli. Takto bychom měli hrát neustále.“

Rosice nad Labem – Horní Jelení 4:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Během prvního poločasu nás trápila špatná koncentrovanost. Nedařilo se nám a naráželi jsme na houževnatý a aktivní styl soupeře. Rozhodně to tedy nevypadalo jako zápas o poslední místo. Ve druhé půli jsme zlepšili přístup a po zásluze vyhráli.“

Lukáš Kaňkovský (asistent trenéra Horního Jelení): „První poločas byl vyrovnaný jak herně tak šancemi, v druhém jsme po našich chybách dostali Rosice na koně a dostali je do klidu. Jsem zklamaný z výsledku.“

Přelovice – Stolany 4:1

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Vstup do utkání se nám nepovedl, když jsme dostali branku z penalty. Do poločasu jsme dokázali výsledek otočit a ve druhé jsme ještě přidali další branky. Musím pochválit soupeře, který chtěl hrát fotbal.“

Opatovice nad Labem – Rozhovice 0:1

František Vondrouš (předseda Opatovic nad Labem): „Od úvodního hvizdu rozhodčího se hrál oboustranně vyrovnaný a pohledný zápas. Akce obou týmů většinou končily před vápny či na výborně chytajících gólmanech. Hosté si ale v druhé části udržovali větší držení míče a jejich výkon slavil úspěch. My jsme vyrovnávající trefu nezaznamenali a hosté si tak odvezli zasloužené tři body.“