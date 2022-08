Jako na divokém západě. Libišany opět zvládly svůj zápas vítězně, ale byla to pořádná přestřelka! V utkání proti České Třebové padlo hned deset branek, což se jen tak nevidí.

Holice – Litomyšl 1:1

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): „Do utkání jsme vstoupili celkem dobře a většinu první půle jsme hru kontrolovali. Hosté se k zakončení dostali až po půlhodině hry, kdy jsme inkasovali. Do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Druhý poločas byl spíše boj v jehož závěru jsme my neproměnili pokutový kop a šanci hostů náš gólman zlikvidoval. Celkově to beru jako ztrátu dvou bodů.“

Česká Třebová – Libišany 4:6

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Přišlo mi, že jsme do České Třebové přijeli na festival dnů otevřených dveří. V první půli jsme bránili tragicky a ve druhé ještě hůř. Po celé utkání silně pršelo, což ovlivnilo naši kombinační hru a nedařil se nám přechod do útoku. Domácí hráli jednoduše a účelně, což na nás stačilo. Z mého pohledu je trestuhodné, že máme stejně obdržených branek jako poslední Moravany. Bohudík naše síla útočit byla silnější než bránit, což vedlo k takovému výsledku. Zápas jsme vyloženě protrpěli.“

Moravany – Lázně Bohdaneč 1:3

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Opakoval se scénář z předešlých zápasů. Utkání jsme ztratili během sedmi minut ve druhé půli.“

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „V první půli jsme od soupeře dostali lekci z produktivity, když jsme inkasovali z ojedinělé příležitosti domácích. My jsme však ve druhé půli nepolevili, udrželi si převahu a především jsme se začali trefovat. Po otočce jsme si přivezli zasloužené vítězství.“

Vysoké Mýto B – Horní Ředice 1:3

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Zápas měl velice slušnou úroveň. Vytvořili jsme si velké množství šancí, které jsme trestuhodně zahazovali a i přesto jsme třikrát skórovali. Mužstvo skvěle dirigoval nejlepší hráč na hřišti Jirka Janoušek.“

Svitavy – Přelouč 4:2

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání a to se potvrdilo. Domácí hráli rychlý kombinační fotbal. Nás mrzí inkasovaná branka do šatny. Opět jsme se nevyvarovali individuálních chyb a dvě branky jsme domácím darovali. Stále tak čekáme na první body v kraji.“

Další zápas: Litomyšl – Pardubičky (odloženo - terén).

I. B třída - skupina A

Nevídaný počet branek ale padl i v nižší krajské soutěži. Rosice zavítaly do Stolan, kde ale přestřelku proti domácím fotbalistům, narozdíl od Libišan, těsně nevzládly. Zajímavý však byl také souboj dvou nováčků nejnižší krajské soutěže…

Moravany B – Opatovice nad Labem 3:4

Milan Bakeš (trenér Moravan B): „Utkání nováčků soutěže a zároveň týmů, kteří se dobře znají z posledních sezón v okresním přeboru, přineslo atraktivní podívanou v sobotním dopoledni. Diváci, kteří dorazili, viděli ofenzivní fotbal se spoustou šancí na obou stranách. To, že branek nepadlo v utkání více, byla hlavně zásluha zakončujících hráčů. S několika kvalitními zákroky se vytáhli i brankáři obou týmů. Nakonec tu jedinou a vítěznou jsme dali my, soupeř totiž pohrdl i pokutovým kopem. Kvalitními výkony se prezentovali dorostenci, kteří naskočili do tohoto utkání v základní sestavě.“

Stolany – Rosice n. L. 4:3

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Z našeho pohledu opět nevydařený zápas. Byť jsme vedli o dvě branky, tak jsme si opět mysleli, že nám vše spadne do klína. Kluci se možná až příliš snažili. Celkově ale utkání mělo úroveň. Soupeř byl velmi kvalitní se spoustou vysloužilců z Chrudimi. Výsledek je pro nás ale zklamáním.“

Přelovice – Choltice 3:1

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): „Vstup do utkání měli lepší hosté, když po rohovém kopu skončil mít na naší tyči. Od této chvíle se naše hra zlepšila a do přestávky jsme dali dvě branky. Ve druhé půli jsme ještě jednu trefu přidali a zápas jsme dovedli do vítězného konce.“

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Zápas se nám vůbec nepovedl. Hodně dlouho jsem nás neviděl takhle špatně hrát. Čekali jsme jako by to šlo samo. Ve druhém poločase se to trochu zlepšilo, ale už jsme to nedohonili. Nepochopil jsem náš výkon. Góly jsme si dali sami po extrémně hrubých chybách.“

Chvojenec – Rozhovice 0:0

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): „Hrálo se bojovné utkání v dobrém tempu. Měli jsme dobrých dvacet minut, kde jsme měli dvě šance. Soupeř pak hru vyrovnal. Soupeř nám dělal problémy především z dlouhých nákopů a standardních situací. Druhý poločas byl vyrovnaný, hrálo se nahoru a dolů. Kluky chválím, protože soupeř byl kvalitní. Na závěr posílám vzkaz do Rozhovic: Tak uklizená kabina hostů se jen tak nevidí, klobouk dolů. Zřejmě dobrý oddíl.“

Slatiňany – Řečany n. L. 4:2

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Chtěli jsme navázat na dobrý výkon z domácího utkání, ale bohužel se nám tentokrát zápas výsledkově nepovedl. Šancí jsme během utkání měli dostatek, ale nebyli jsme dostatečně důrazní a přesní. Soupeři, z naší družiny, dokázal sekundovat pouze Bank, který nám dvakrát vykřesal naději na lepší výsledek, ale když musel odejít po jeho zranění, tak nebyl nikdo, kdo by ho gólově sekundoval.“

Rváčov – Horní Jelení 1:1

Lukáš Kaňkovský (asistent trenéra H. Jelení): „Domácí mužstvo začalo náporem, který byl očekáván a brzy jsme po chybě inkasovali. Ale bojovností jsme hru dostali na naši stranu. Vybojovali jsme si hned několik šancí, ale vyrovnat se nám podařilo až v závěru. Chválím celé mužstvo.“