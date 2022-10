Horní Ředice – Choceň 5:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Poslední podzimní zápas doma jsme zvládli na jedničku a s přehledem vyhráli. Opět chválím celý mančaft.“

Moravany – Libišany 1:5

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Moje hodnocení bude stručné. Zaslouženě vyhrál hostující tým.“

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas jsme protrpěli a nepřinesl moc fotbalové krásy. Dalo by se říct, že byl nekoukatelný. I přes snadné vítězství jsme předvedli jeden z nejhorších podzimních výkonů.“

Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec 2:0

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „V první půli se nám příliš nedařilo, hrálo se nahoru dolů a zahazovali se šance na obou stranách. V závěru prvního dějství jsme přišli o vyloučeného brankáře, který musel zachránit situaci. Paradoxně jsme ale ve druhé části zápasu hráli v deseti lépe, než v jedenácti. Vyvinuli jsme tlak, díky kterému jsme mohli skórovat z penalty. V závěru jsme navíc pojistili velmi důležité vítězství po vpádu do otevřené obrany.“

Vysoké Mýto B – Holice 4:0

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „Odehráli jsme nejhorší zápas probíhající sezóny, ve kterém nám nefungovalo vůbec nic.“

Pardubičky – Litomyšl 0:2

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „Opět se ukázalo, že na Litomyšl se nám dlouhodobě nedaří. V poli jsme sice měli herní převahu, ale hosté zlobili z nebezpečných brejků. Rozhodl nakonec větší hlad po vítězství a především větší nasazení doplněné o důraz. Litomyšl si pro tři body šla více než my.“

I. B třída - skupina A

Pětigólové příděly byly k vidění i na hřištích v nižší krajské soutěži a to I. B třídě. Rosice v souboji o odlepení se od spodku tabulky porazily Hrochův Týnec. Naopak Opatovice sehrály duel s Cholticemi o popředí. Domácí byli šťastnější a suverénně zvítězili.

Hrochův Týnec – Rosice nad Labem 3:5

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): Po dlouhé době jsme si připsali vítězství. První poločas hodnotím jako velice vydařený. Na co jsme sáhli, to se nám podařilo, o čemž vypovídá i výsledek 4:1. V pauze jsme si řekli klasické řeči, že nemůžeme nic podcenit, ale bohužel to jsme udělali a dostali jsme dva zbytečný góly. Byť to vypadalo po poločase jednoduše, tak tomu tak nakonec nebylo. Vítězství je zasloužené.“

Opatovice nad Labem – Choltice 5:0

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): „V utkání o první místo jsme svého soupeře jednoznačně přehráli a navíc jsme výkon okořenili vstřelenými brankami. Soupeř u nás nepotvrdil bilanci tří výher za sebou bez obdržené branky a odvezl si pověstného „bůra“. Hráli jsme zodpovědně v obranné fázi a kreativně v té útočné. Doufám, že nám toto rozpoložení vydrží.“

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Tentokrát to byla hrůza, hráli jsme jako Sparta proti Slavii. Ve dvanácté minutě jsme již prohrávali dvoubrankovým rozdílem a dále jsme do toho nemohli už dostat. Rozhodli především individuální chyby. Po celé utkání na nás ležela deka. Na druhou stranu musím říct, že soupeř hrál velice dobře. Měli v týmu mladé a běhavé kluky, které výborně doplnil v zadních řadách Jirka Černohubý, který na hřišti dominoval. Pro nás je výsledek obrovským zklamáním.“

Přelovice – Řečany nad Labem 5:2

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): „Vstup do utkání měli lepší hosté. Naše hra se ale následně zlepšila a dali jsme tři branky. Ve druhé půli jsme sice měli chvilkový herní výpadek, ale utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Z mého pohledu jsme si vybojovali zasloužené tři body.“

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „V zápase byla spousta šancí na obou stranách. Utkání v Přelovicích ale rozhodla produktivita a důraz v pokutovém území, kde jsme tentokrát bohužel selhali.“

Moravany B – Rozhovice 2:5

Milan Bakeš (trenér Moravan B): „O osudu utkání rozhodla především úvodní čtvrthodina, která byla jak ze zlého snu! Přestože jsme byli aktivnější, tak každá návštěva soupeře u naší branky skončila v síti. Do zápasu jsme se ale vrátili a vypadalo to, že vyrovnání visí na vlásku. Nakonec jsme se ale srazili individuálními chybami a soupeři jsme cestu ke třem bodům ulehčili. Bohužel týmy, které hrají proti nám, tak nám takové možnosti nedovolují.“