Doba dovolených. A stejně to vypadalo i na fotbalových trávnících v krajských soutěží. Domácí týmy si totiž vybraly volno. Soudě podle výsledků se dá dokonce konstatovat, že se válely někde u moře. Vždyť hosté si z jedenácti zápasů přisvojili hned osm. Šestkrát zvítězili okresní zástupci, byť ve dvou případech na úkor kolegy z regionu. Čest zachránily v přeboru Holice a Pardubičky. V posledním případě Horní Jelení venku bod spíše získalo.

Krajský přebor

Holice – Heřmanův Městec 7:2

Jiří Tesař, trenér Holic: „Zápas jsme měli víceméně pod kontrolou. Hráli jsme, co jsme chtěli. Vedli jsme 2:0, nicméně jsme inkasovali gól do šatny. Trochu nás nalomil a nevyšel nám ani začátek druhé půle. Dali jsme si vlastní branku. Do naší hry se začala vkrádat nervozita, ale naštěstí jsme se opět dostali do vedení. Znovu jsme si mysleli, že v klidu dotáhneme utkání do vítězného konce. Pustili jsme soupeře do jasné gólovky, kterou však Pšenička výtečně zlikvidoval. Řekl bych, že se jednalo o zlomový moment zápasu. Od té chvíle jsme totiž měli hru ve své režii.“

Pardubičky – Moravany 2:0

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „K vidění bylo klasické utkání s týmem z chvostu tabulky. Hosté byli devadesát minut vypáskovaní na své půlce a my byli nuceni dobývat. A to není naše silná disciplína. Utkání tak postrádalo tempo a kvalitu. Spokojeni můžeme být pouze se ziskem tří bodů. Stínem zápasu je bohužel vážnější zranění Svatoně, který má po úderu zlomeninu nadočnicového oblouku. Na podzim nejspíše dohrál.“

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Domácí měli po celé utkání herní převahu. V první půli si ale vytvořili pouze jedinou šanci. Inkasovali jsme až po vynuceném střídání a následně v přesilovce soupeře. Úvod soutěže naznačil, že nás čeká perná sezona.“

Rohovládova Bělá . Hor. Ředice 1:7

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Bylo až příliš znát, jak rozdílně oba týmy vstoupily do soutěže. Hráči Ředic po celý zápas ukazovali svou kvalitu, zkušenost a po zásluze vysoko vyhráli. Ovšem do vedení jsme šli my v 10. minutě Bydžovským. Prakticky vzápětí upaloval Klimek sám na gólmana, ale na 2:0 nezvýšil. Hosté rychle vyrovnali utěšenou střelou z dálky. My ale stále opakujeme ty stejné chyby. Ve 33. minutě jsme zahrávali roh a z protiútoku nás soupeř ztrestal gólem. No a jak jinak, než do šatny, jsme po špatné komunikaci v obraně dostali třetí branku. Druhá půle byla již zcela v režii hostí.“

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Do utkání jsme vstoupili velmi vlažně. Hráči neplnili pokyny a po našem nedůrazu v defenzivě, jsme snad z jediné střely domácích inkasovali. Po pěti minutách bylo srovnáno, kdy krásnou střelou do šibenice vyrovnal zkušený Janoušek. Následující čtvrthodina moc pohledného fotbalu nenabídla, hrálo se prakticky jen na domácí polovině. Ve 33. minutě Janoušek opět zaútočil a překonal domácího gólmana. V závěru poločasu si za obranu naběhl Češka. Do druhé půle jsme naskočili a Morávkem zvýšili na 4:1. To soupeř už přestal hrát úplně, my drželi míč na svých kopačkách a zápas se dohrával v ne příliš velkém tempu. Postupně se trefili ještě Morávek, Machatý a Sytko.“

I. A třída

Přelouč – Libišany 0:11

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „Utkání se mi hodnotí velice těžko. Do Přelouče přijel tým Libišan a ukázal velkou sílu. V prvním poločase jsme se soupeřem ještě drželi krok ale po přestávce hosté spustili doslova uragán, na který jsme nebyli schopni reagovat . Každá naše ztráta míče byla okamžitě potrestaná gólově . Musíme se rychle oklepat a jet dál.“

Petr Šmeral, hrající trenér Libišan: „Vzhledem k tomu, že jsme v týdnu absolvovali tři dvoufázové tréninky jsme se v první půlce pohybovali těžkopádně. I přes to, že si domácí vytvořili více střeleckých příležitostí, jsme odcházeli do kabin se šťastným dvougólovým vedením. O poločase jsem musel v kabině zvednout hlas a pod pohrůžkou vysokých pokut, které si poctivě zaznamenávám do excelových tabulek, si kluci konečně vytáhli z garáže motorky a začalo rodeo. Navíc jsem rád, že se nám podařilo před pozorovateli z konkurenční Bohdanče skrýt naší největší zbraň v podobě standardních situaci, ze kterých jsme nebezpeční jako tučňáci po obrně. Drobným stínem utkání je incident ze sprch, kdy se našemu kapitánovi dostalo do očí mýdlo (směje se).“

Rosice nad Labem – Letohrad B 1:3

David Haan, vedoucí mužstva Rosic nad Labem: „První šance přišla už ve druhé minutě, kdy svou příležitost neproměnil Jiří Růžička. Naopak na druhé straně z podobné akce otevřel na zadní tyči skóre hráč Letohradu. Další branku přidali hosté po střele zpoza vápna a ve 36. minutě to bylo už 0:3, když hosté potrestali nepřesnou rozehrávku. Ve druhém poločase jsme sice zatlačili soupeře před jeho vápno, ale byla z toho pouze jedna branka, když po kombinaci snížil Fidler. Další zajímavé příležitosti už jsme nevyužili.“

Jiskra 2008 – Bohdaneč 1:4

Jan Uhlíř, asistent trenéra Lázní Bohdaneč: „Věděli jsme sice o kvalitách soupeře a jeho rychlém přechodu do útoku, bohužel i přesto jsme hned z první akce obdrželi branku. Naštěstí nijak velký dopad to na dění na hřišti nemělo. Hra byla neustále v naší režii. Byli jsme trpěliví a vytvářeli si brankové příležitosti . Hlavně jsme měli na paměti úvod utkání. Důrazně budu dbát u některých hráčů na tak, jak zvládnout své emoce a potlačit své ego… Diskutovat s diváky protihráči, lavičkou soupeře není činnost, kterou se chceme prezentovat a taky nebudeme!“

I. B třída - A

Chvojenec – Hrochův Týnec 2:4

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: „V prvním poločase jsme se dokázali soupeři herně vyrovnat, ale ve druhém jsme opět inkasovali hned v první minutě. Přestože se nám podařilo na první dvě branky soupeře rychle zareagovat, bohužel chyby v obrané fázi nás stály lepší výsledek. V závěru utkání se navíc nechal zbytečně vyloučit Zbudil a tím bylo o výsledku rozhodnuto.“

Slatiňany – Přelovice 0:3

Tomáš Biben, zastupující trenér Přelovic: „Rád bych poděkoval týmu, který je poznamenán řadou zranění a někteří hráči nastoupili se sebezapřením. Nastoupili jsme proti velmi mladému celku a chvíli se vyrovnávali s jeho běhavostí. Od prvního gólu jsme však byli lepším a takticky vyzrálejším mužstvem. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, když jsme soupeře nepustili do žádné vážnější akce. Rozdíl ve skóre mohl být i vyšší, šance jsme na to měli. Jsem rád, že jsme získali historicky první body v krajské soutěži.“

Nasavrky – Choltice 1:5

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Utkání nám parádně sedlo. Kluci byli dobře připraveni, těšili se na zápas a do toho zapadlo ideální fotbalové počasí. Otevřeli jsme skóre, ale soupeř prakticky záhy vyrovnal. Znovu jsme strhli vedení na svou stranu, ale pak jsme nevyužili dvě velké příležitosti jít do trháku. Někdy kolem padesáté minuty jsme utkání třetím gólem zlomili. Nasavrky potom odešly. Klidně jsme jim mohli nasázet přes deset branek. Byli jsme lepší ve všech směrech. Hráli jsme pohledný kombinační fotbal. Všechno nám vycházelo, až na tu koncovku. I když pět branek…“

Kameničky – Řečany nad Labem 0:4

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Ze začátku jsme se přizpůsobili hře soupeře, takže to jako fotbal určitě nevypadalo. Když jsme se trochu uklidnil a třikrát si přihráli byla z toho šance. Kašprišinovu střelu gólman vyrazil přímo k Bankovi, který se nemýlil. Po chvíli se po centru Vančury opět prosadil Bank, který si našel akrobatickým skokem balon a poslal ho k tyči. Do poločasu jsme ještě přidali jednu branku, když po dlouhém autu a prodloužení se z voleje trefil Bendžik. Druhý poločas soupeř až zbytečně přitvrdili. Sice se dostal do dvou příležitostí, ale nám zachytal Skřivánek, který obě šance zlikvidoval. A pak opět zaúřadoval geniálně Bank, pohrál si na půlce s protihráčem a ze čtyřiceti metrů poslal nechytatelnou bombu do šibenice. Jsem rád, že se kluci nenechali nějak vyhecovat a zápas dohráli bez zranění a vyloučení.“

Skuteč – Horní Jelení 0:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „I bez několika opor jsme dokázali proti kombinačně i technicky lepšímu mužstvu vydřít bod. Kluci nechali na hřišti všechno a po zásluze přišla odměna. V závěru nás domácí mačkali, ale skvělým výkonem se blýskl gólman Lukáš Jozl. Nepřekonal by ho nikdo, i kdyby se hrálo do rána (usmívá se). Nutno však říci, že i my jsme si vypracovali šance, bohužel jsme žádnou neproměnili. S bodem jsme ale spokojeni.“