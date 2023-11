Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Sehráli jsme pohledné utkání proti tradičnímu soupeři, který nastoupil v kvalitní posílené sestavě. Začátek byl v ežii domácích a z první příležitosti se jim podařilo jít do vedení. Poté jsme si několik šancí vytvořili i my, ale bez gólového efektu. Vyrovnat se nám podařilo až po přestávce a jelikož žádná z dalších brankových příležitostí se neujala, tak zápas skončil asi spravedlivou remízou."

Pavel Němeček (trenér Pardubic B): "Celkově musím konstatovat, že remíza v utkání je spravedlivá. My jsme měli opticky více ze hry, hlavně v závěru, ale soupeř měl více vyložených brankových příležitostí. Byl to poslední zápas podzimu, bylo to derby a ani jeden tým v tomto utkání nechtěl prohrát. Máme na čem pracovat a určitě se chceme posouvat dál."

Krajský přebor

Vysoké Mýto B - Pardubičky 2:1

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Ve Vysokém Mýtě jsme neodehráli špatny zápas, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance, ale v produktivitě byli lepší domácí a zaslouženě vyhráli."

Horní Ředice - Lanškroun 1:2

Jiří Janoušek (trenér Horních Ředic): "Utkání dvou předních týmů nabídlo tuhý boj na měkkém a kluzkém terénu. Hrálo se spíše jednoduše na obou stranách, avšak soupeř, hlavně ve druhé půli, si vypracoval více šancí a dvě z nich proměnil a zaslouženě vyhrál. Duo Ptáček - Pecháček ukázali, jak se fotbal hraje a byli to zkrátka rozdíloví hráči."

Heřmanův Městec - Holice 1:3

Petr Kopa (trenér Holic): "Čekal nás poslední zápas a nic jiného než výhru jsme nebrali. Skvěle nám vyšel začátek a už v 9. minutě jsme se ujali vedení a dostali klid na své kopačky. Nakopavané míče soupeře jsme celkem v klidu získávali a tlačili se do rychlých protiútoku. Měli jsme několik slibných situaci, ale vždy chyběl kousek. Ve 20 min. jsme však z ojedinělého centru inkasovali a tak se začínalo od začátku. Dobrou kombinaci a lepším pohybem jsme do konce poločasu zvýšili vedení o dvě branky a šli do kabin s dobrým pocitem. Bohužel po začátku druhé půle jsme přišli po druhé žluté o jednoho ze stoperů a tak jsme museli od aktivní hry ustoupit. Kluci však zbytek zápasu zvládli odbránit a tak zaslouženě vezeme důležité 3 body."

Libišany - Přelouč 1:0

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Narazili jsme na nepříjemného soupeře, který dobře bránil a podnikal nebezpečné výpady. My jsme tentokrát naše šance neproměňovali s takovou lehkostí jako v předešlých zápasech. Silou vůle jsme gól vstřelili a zvládli jsme i dramatický konec. Klukům děkuji za odmakaný zápas s poctivou defenzivou. Odměnou je posun na první místo, které si užíváme, ale zároveň je pro nás závazkem pro svědomitou práci v přípravě."

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Přes prohru musím hráče pochválit za bojovnost a plnění daných pokynů. Bohužel, domácí dokázali vstřelit branku v závěru zápasu a náš tým už nedokázal na tento vývoj zareagovat."

Litomyšl - Lázně Bohdaneč 2:2

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Zápas jsme začali výborně a záhy šli do vedení. To jsme, bohužel, proti kvalitnímu soupeři dlouho neudrželi a v samotném závěru poločasu ho, dokonce, vlastní chybou pustili do vedení. Ve druhé půli jsme zlepšeným výkonem donutili soupeře k chybě zase my a bylo vyrovnáno. Na víc už nebyly síly a tak bereme asi spravedlivý bod. Kluci zasluhují pochvalu za odolnost a nasazení."