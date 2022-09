Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Hrál se nadstandardně kvalitní fotbal s obrovským nasazením z obou stran. Hosté byli mírně lepší na míči a vytvořili si více příležitostí. My jsme měli výborný vstup do druhé půle, kdy jsme i vyrovnali skóre. Hosté se však v samotném závěru dostali za naši obranu a strhli vítězství na svou stranu. Klukům nemůžu nic vytknout. Bojovali až do konce.“

Petr Vích (sekretář Libišan): „Prvně musím říct, že zápas byl velice těžký, jelikož bohdanečský tým je velmi dobře fyzicky vybavený, což nám moc nevoní. Každopádně jsme ale měli více ze hry my, připravili jsme si také více gólových příležitostí a na míči jsme dominovali. Vítězství tedy odpovídá předvedené hře. Musím pochválit všechny hráče za ukázkový přístup k utkání.“

Přelouč – Litomyšl 1:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „Náš tým tentokrát podal kolektivní výkon, který byl podpořený bojovností a nesmírnou snahou konečně doma zabodovat. Všichni hráči podali dobrý výkon. Musím hráče pochválit, bylo to zasloužené vítězství našeho týmu.“

Pardubičky – Vysoké Mýto B 1:1

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „V utkání s rezervou Vysokého Mýta jsme z důvodu dovolených a zranění museli udělat velké množství změn. Na zápas jsme se ale takticky dobře připravili a především ve druhé půli jsme pak hosty jasně přehrávali. Bohužel fotbal se hraje na góly a my jsme tentokrát, doslova, umřeli na neproměňování šancí. I přesto všechno musím kluky pochválit, především za druhý poločas, ve kterém jsme předvedli výkon podzimu.“

Horní Ředice – Svitavy 2:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Zápas se nám herně moc nedařil. O to cennější a pozitivní je další výhra bez inkasované branky.“

Moravany – M. Třebová 2:0

Tomáš Fišer(trenér Moravan): „Pro nás se jedná o důležité vítězství nad týmem, který se pohybuje v horní polovině tabulky. Naši hráči měli dobrý vstup do obou poločasů, kdy hráči předváděli to, co po nich v utkání chceme. Přibrzdil nás silný déšť, kdy jsme dovolili soupeři dostat se do zakončení. Těší nás čisté konto, které jsme podpořili velmi kvalitním výkonem.“

Choceň – Holice 3:2

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „Na zničeném choceňském trávníku jsme předvedli, zejména v prvním poločasu, velmi nepovedené utkání. Tři branky jsme dostali po laxním bránění. Opětovně jsme navíc zahazovali šance, včetně penalty. To rozhodlo o tom, že tři body zůstaly v Chocni.“

Opatovice i rezerva Moravan nadále pokračují na vítězné vlně. Rosice nad Labem přivítaly na domácím hřišti Slatiňany, které se zatím nesou na vítězné vlně. To potvrdily i tentokrát a z Pardubic si odvezly tři body.

I. B třída - skupina A

Moravany B – Stolany 2:0

Milan Bakeš (trenér Moravan): „Není moc co hodnotit. Bylo to nepovedené dopoledne po všech stránkách. Ani nevím, jestli se můžeme těšit alespoň ze zisku tří bodů.“

Choltice – Rváčov 4:1

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Musím říct, že soupeř byl velmi kvalitní. Zatím asi nejlepší ze všech. V prvním poločase jsme se téměř k ničemu nedostali. Hosté šli zaslouženě také do vedení. Druhá půle byla z naší strany už lepší. Soupeř nám po dvou hrubých chybách věnoval těsné vedení, které jsme udrželi a následně ještě navýšili. V uvozovkách řečeno jsme vytěžili z minima maximum.“

Rosice n. L. – Slatiňany 0:2

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Prvně musím říct, že do utkání jsme nedali do kupy celý tým. Museli jsme to odehrát v jedenácti lidech. Soupeř byl od úvodních minut velmi aktivní a především dobře technicky vybavený. My jsme předváděli spíše bojovný výkon. Se Slatiňany jsme ale hráli vyrovnanou hru až do osmdesáté minuty, kdy jsme dostali první branku. Celkově ale chválím hráče za odmakaný výkon.“

Opatovice nad Labem – Horní Jelení 5:2

František Vondrouš (předseda Opatovic nad Labem): „Vstup do utkání jsme měli lepší, když v páté minutě jsme rychle vedli dvoubrankovým rozdílem. I v dalším průběhu jsme měli mírnou převahu a další dvě branky stanovily jasné poločasové vedení. Ve druhé půli bylo vidět na obou stranách hodně nepřesností. I přes snížení hostů jsme potvrdili zasloužený zisk tří bodů v samotném závěru, kdy se z penalty trefil Černohubý.“

Rostislav Kchop (trenér Horního Jelení): „Kvůli našim chybám jsme již v páté minutě prohrávali dvoubrankovým rozdílem. Pokračovali jsme ve špatné hře a v poločase svítilo na tabuli skóre 4:1 pro domácí. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, vstřelili gól a najednou to bylo naprosto vyrovnané utkání. Za stavu 4:2 jsme dali tyč. V závěru přišla ještě korekce skóre z penalty.“

Rozhovice – Řečany n. L. 3:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Naše výkony jsou jako na houpačce. Tentokrát to byl opět děs a běs. Jediný náš brankář Skřivánek předvádí stabilní výkony. I díky němu není skóre hrozivější. Naopak v útoku jsme opět neproměnili i tu nejvyloženější šanci.“

Nasavrky – Přelovice 2:1

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Zápas se nám vůbec nepovedl Musíme se nad sebou zamyslet a máme o čem přemýšlet.“

Další zápasy: Hrochův Týnec – Chvojenec 2:0.