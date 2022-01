Ze slov mladého trenéra Tomáše Flachse, letos mu bude teprve 29 let, vyplývá, že i v samotném klubu jsou z podobného vývoje soutěže zaskočeni. Samozřejmě, že příjemně. "To, že budeme mít po podzimu tolik bodů, nečekal asi nikdo z nás," říká v hodnocení první poloviny nejvyšší krajské soutěže pro Deník.

Ptát se na spokojenost, by bylo asi nošením dříví do lesa. Jak byste zhodnotil v kostce podzimní část?

Po herní stránce jsme se chtěli prezentovat kombinační a fyzicky náročnou hrou. Ne, vždy se nám to ale dařilo. S defenzivní činností týmu jsme byli spokojeni, na té ofenzivní musíme zapracovat. Líbil se nám přístup hráčů, celkově jsme spokojeni, ale budu se opakovat, máme na čem pracovat.

Je umístění v Horních Ředicích prioritou, nebo hledíte spíše na výkony a předvedenou hru?

Za realizační tým mohu prohlásit, že řešíme hlavně předvedenou hru. Snažíme se zaměřovat na detaily, které rozhodují zápasy. Je však pravda,, že výsledky jsou u mužů logicky vždy důležité.

Tým dobře přepíná do defenzivy

Za šestnáct odehraných kol jste nasbírali 38 bodů. Napadalo vás to, alespoň ve snu, před sezonou?

Hovořím zcela upřímně. To, že budeme mít po podzimu tolik bodů, nečekal asi nikdo z nás.

Jak se říká: S jídlem roste chuť. Takže jsou body, které vám odněkud chybí a naopak „přebývají“, se kterými jste ve vašich plánech tak úplně nepočítali?

Určitě nám chybí body s Českou Třebovou, kde jsme byli lepší, ale nedokázali vstřelit branku. Dále body s Litomyšlí, tam jsme si zase zápas prohráli sami svými chybami. Naopak přivezli jsme tři body z Chrudimi, kde bychom brali i remízu.

Vaší doménou je defenzivní činnost. Pouze 11 inkasovaných branek je vysvědčení na výbornou. V čem tkví kouzlo ředické obrany?

Defenzivu máme postavenou na zkušenosti, v čele s brankářem Lindrem a stoperem Plašilem. Ale celkově myslím, že je to zásluha celého týmu, který dobře přepíná do defenzivní činnosti.

Na zákrok z Ligy mistrů ještě čekám, směje se nové eso přeboru Lindr

Přestože jste první, útokům nevládnete. Týmy pod vámi mají lepší produktivitu. V čem je zakopaný pes?

Na ofenzivě neustále pracujeme. Soupeři už jsou na nás dobře připraveni. Často hrajeme do plných a máme to složité. Občas nám chybí štěstíčko, zkušenost nebo kvalitnější řešení finální fáze.

Z domácího prostředí jste si vybudovali nedobytnou pevnost. Plný počet bodů v osmi zápasech a pouze jediný obdržený gól. Co zatím vězí a má vůbec cenu, aby k vám soupeři jezdili?

Jsme rádi, že se nám před domácími fanoušky takto daří. Jsme zvyklí na naše prostředí, kluci znají každý centimetr hřiště, které může být pro někoho specifické.

Venku už je bilance podstatně horší. Z osmi zápasů 14 bodů. Proč takový rozdíl?

Doma se na nás soupeři daleko více a lépe připraví. Znají dokonale prostředí a chtějí se na nás vytáhnout. I přesto jsme i na venkovních hřištích byli ve většině případů herně lepším týmem.

Jediným derby je zápas s Holicemi

Konec podzimu už jste neměli suverénní jako jeho první dvě třetiny. Dávali si soupeři na vás větší pozor?

Souhlasím s tím, že soupeři už na nás byli připraveni. Důležitým faktorem byla také skutečnost, že konec podzimu už jsme dohrávali s větší marodkou.

Specifikem krajských soutěží jsou okresní derby. V nich jste bodovali naplno. I když je pravda, že jste tři ze čtyřech odehráli doma a to poslední na půdě poslední Bělé. Jsou tyto zápasy pro vás prestižnější než ostatní?

Za mě jediné derby, které beru opravdu jako derby, je souboj s Holicemi. Na tento zápas jsme možná tým motivovali o něco více. Jinak ale jdeme zápas od zápasu a ke každému přistupujeme stejně. Tedy na sto procent.

Co vás nejvíce překvapilo na vašem týmu a v čem spočívá tajemství ředické krasojízdy?

Nás, realizační tým, nepřekvapilo nic. S týmem jsme už delší dobu a kluky velmi dobře známe. Pochopitelně se můžeme bavit o tom, že jsme tým kvalitně posílili. Pro mě je, ale nejdůležitější věc, že máme dobře nastavená pravidla a skvělou partu. Kluci věří v naši filozofii a my jim. Domnívám se, že bez vzájemné důvěry nemůže být tým úspěšný.

Flachs: Stojím nohama na zemi. Odpichuji se od ní před každým zápasem

Jaká je úroveň krajského přeboru v letošní sezoně? Jak ji podle vás ovlivnil covid, kvůli kterému se nedohrály dva předchozí ročníky?

Já si myslím, že úroveň je pořád stejná. Covid jí ovlivnil maximálně v tom, že se některým hráčům nechtělo vracet zpět k tréninku a fotbalu jako takovému. Naštěstí to u většiny hráčů nebyl náš případ.

Vaše předsezonní cíle rozhodně neobsahovaly první místo se sedmibodovým náskokem na druhého v pořadí. Teď už by bylo alibistické dávat si nějaké nižší cíle, než krajský přebor vyhrát. Co vy na to?

Naše cíl byl hrát v top 5. Z tohoto pohledu jsme spokojeni. U nás se ani s příchodem sportovního manažera Martina Hrdého nic nezměnilo. Dál stojíme nohama na zemi a víme, že musíme pořád tvrdě pracovat. Neupínáme se na to za každou cenu soutěž vyhrát. Do jarní části zase půjdeme zápas od zápasu a uvidíme…