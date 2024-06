Na závěr Waterloo. Zástupci pardubického okresu se v derniéře krajském přeboru moc nevyznamenali. Na druhou stranu jediná vítězná bitva znamenala úplně všechno. Tedy celkové prvenství v soutěži. Lepší vyvrcholení si nemohla tato nejvyšší soutěž vysnít. Vždyť se v přímém souboji o mistrovskou korunu potkaly Horní Ředice a Svitavy. Domácí ztráceli před utkáním na svého soka jediný bod. Před vlastními diváky mu ale nedali žádnou šanci a na papíře figurují jako nováček divize. Jestli na nabídku posunout se o patro výše kývnou, už záleží jen ne vedení jejich klubu.

Vítězem krajského přeboru v sezoně 2023/2024 se staly Horní Ředice. | Foto: se svolením klubu

Krajský přebor

Magnet jara v posledním jarním kole. Horní Ředice si finišem jako Usain Bolt vytvořily ideální pozici. „Stačilo“ jim vyhrát. O jejich hladké výhře rozhodl přelom poločasů. Respektive poslední čtvrthodina první epochy a první patnáctiminutovka druhého hracího období. V obou dvou vstřelily dvě branky.

Třicátý díl krajského přeboru byl ochuzen o jedno střetnutí. V poslední době zoufale Libišany se chtěly důstojně rozloučit. V přímém souboji o pátou příčku měly vyzvat Litomyšl. Hosté se nesešli, a tak bude zápas kontumován ve prospěch celku z Pardubicka.

Druhým celkem, kdo nějak bodoval byly Pardubičky, které dohnaly manko v Prosetíně. Výbuchem skončila rozlučka Lázní Bohdaneč s vlastními fanoušky, když od Lanškrouna vyfasovaly pětku. Oslabené Holice učinily radost se sestupující Třemošnici a Přelouč nenašla protizbraň na Českou Třebovou. Absence na utkání stála Litomyšl i šesté místo, kam se po drtivé výhře nad Moravany protlačila vysokomýtská rezerva.

Suma sumárum. Horní Ředice vyšplhaly až na samotný vrchol krajského přeboru. Libišany obsadily pátou pozici. A zde pozitiva končí, protože zbývající kvintet zahučel do dolní poloviny tabulky. Nejvíce smutku je v Moravanech, které šestnáctičlenné pole uzavřely.

Horní Ředice – Svitavy 4:0

Jiří Obermajer, trenér:

„Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak ovládneme krajský přebor. Na utkání jsme se připravovali a věděli jsme, že pokud budeme vytvářet tlak na stopery, tak budou muset balony nakopávat, my je budeme sbírat, a poté se rychlými kombinacemi po krajích dostávat za obranu. A tak se i stalo, když všechny naše čtyři góly padly z rychlého náběhu za obranu. Za výkon musím pochválit celé mužstvo. Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem a hnali jsme se více za vítězstvím."

Lázně Bohdaneč – Lanškroun 0:5

Tomáš Jupa – sekretář:

„Na takové zápasy je lepší rychle zapomenout. Nic se nám nedařilo. Soupeř byl od začátku lepším týmem a záhy šel zaslouženě do vedení. Nám se nedařilo a když jsme inkasovali do poločasu dva podivné góly, byl zmar završen. Když už jsme se ve druhé půli k něčemu dostali, nedokázali jsme to zužitkovat, a soupeř tvrdě trestal každou chybu. No nic, jdeme dál. Sezona je za námi, je třeba se připravit na na tu příští.“

Třemošnice - Holice 4:1

Petr Kopa - trenér:

„Do zápasu jsme museli kvůli omluvenkám zapojit i pár hráčů z B týmu a to se samozřejmě projevilo. Nechci říct, že by se hráči nesnažili, ale bohužel zkušenosti a především rychlost hry nám dělala problém. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Česká Třebová - Přelouč 3:0

Leoš Cirkl – trenér:

„Sezonu končíme prohrou. Soupeř nás předčil pohybem respektive rychlostí. Svoje tempo a hru stupňoval a náš tým pomalu ztrácel půdu pod nohama . Ale i náš tým měl v utkání tři vyložené šance, bohužel koncovka nám nevyšla . Domácí rozhodli ve druhém poločase . Náš cíl byl zachránit krajský přebor a to se povedlo. Hráčům chci poděkovat za zlepšené výkony hlavně v jarní části soutěže . Teď mají volno… A poté si přeji, ať mají zase chuť a potřebnou energii do fotbalu. Bez které to nejde…“

Prosetín - Pardubičky 1:1

Luboš Pilař – trenér:

„Do Prosetína jsme jeli s tím že v posledním zápase chceme bodovat což se nám podařilo. V prvním poločase jsme si trochu zvykali na malé hřiště Domácí nakopavali dlouhé míče a tím si vytvořili více gólovych příležitosti než my, a po zásluze šli do vedení. Do druhého poločasu jsme si řekli že budeme více domácí presovat a tím jsme si vytvořil tlak a druhý poločas se odehrával v naší režii, vytvořili jsme si spoustu gólových příležitosti, nastřelili jsme tři týče a na konec se nám podařilo aspoň vyrovnat. “

Vysoké Mýto B - Moravany 6:1

Vojtěch Novotný – trenér:

"Na rozloučenou s krajským přeborem jsme opět vyfasovali šest branek. Pomineme-li první inkasovaný gól z vymyšleného pokutového kopu, tak ostatní jsme v kontextu celé sezony opět soupeři darovali. Myslím si, že všichni, jak hráči, tak i realizační tým, jsou rádi, že skončila. Co ale bude dál, je otázkou… "

Libišany – Litomyšl nehráno