Nemohlo to vydržet věčně. Ale, že podzimní venkovní jízdu zastaví už první jarní duel… Na druhou stranu trochu se to dalo očekávat. Holice totiž zamířily na půdu druhé Chrudimi B. Domácí se už nemohli dívat na dvanáctibodový odstup, a tak ho stlačili pod dvojciferný počet.

Vůbec těžké pořízení měl celý kvintet zástupců pardubického okresu. Všichni nastoupili v cizím prostředí. Zatímco Moravany a Horní Ředice vydolovaly z vyrovnaných bitev penaltové výhry, tak Pardubičky a Rohovládova Bělá zcela ostrouhaly. V případě prvního jmenovaného, soudě podle hlasu očitého svědka, nezaslouženě.

Chrudim B – Holice 4:2

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Jsem zklamaný z nulového bodového zisku, ale na druhou strunu hrdý na to jakým způsobem se mužstvo herně proti silnému týmu prezentovalo. Hráči se vydali, byli jsme kompaktní, a zároveň i nebezpeční. Když ale chceme v takových zápasech uspět, musíme se vyvarovat chyb, které o výsledku rozhodují. Bohužel to se nám nepodařilo, domácí toho využili a v tom byl mezi námi velký rozdíl. Je to pro nás poučné a znovu jsme si ověřili v praxi, že máme pořád na čem pracovat.“

Svitavy – Moravany 0:0, penalty 0:3

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Po generálce na jarní část jsem moc optimistický směrem k utkání ve Svitavách nebyl. Musím ale říct, že mě hráči velice potěšili. Nejen výkonem, ale především dodržováním taktických pokynů. Na soupeře jsme se dobře připravili a dokázali jsme eliminovat silné stránky v jeho hře. A kdybychom proměnili některou z tutovek, mohli jsme si odvézt všechny body. Každopádně i za ty dva jsme spokojeni. Musím pochválit celý tým, včetně náhradníků a gólmana Brandy, který nám vychytal ten bod na víc. “

Luže – Pardubičky 1:0

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Po zimní přípravě jsme se na přírodní trávě dvacet minut rozkoukávali. Poté jsme ale začali přebírat otěže zápasu a ve druhé půli již zcela jasně udávali tempo hry. Vytvořili jsme si velké množství šancí, ale ani ty největší jsme využít nedokázali. Domácí nakonec rozhodli z jediné střely na bránu, když se v 75. minutě prosadil z rohového kopu Kroutil. V nastaveném čase měl na noze vyrovnání T. Svoboda, ale míč proletěl asi pět centimetrů vedle tyče. Po velmi dobrém výkonu jsem odjeli z Luže bohužel s prázdnou.“

Litomyšl – Roh. Bělá 5:2

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Nenavázali jsme na výsledkově podařené zápasy v přípravě. Domácí dobře znali svoji malou umělku, utkání zvládli lépe, byli produktivnější. Jednalo se spíše o boj než nějaký kombinační fotbal. hra. Po poločase jsme drželi nadějný výsledek, ale díky individuálním chybám, zvláště na pozici brankáře, je výsledek hrozivý. A to přestože jsme byli Litomyšli vyrovnaným soupeřem.“

Č. Třebová – H. Ředice 1:1, penalty 1:4

Petr Kopa, asistent Horních Ředic: „Úspěšně máme za sebou vstup do jarní části sezony. K tomu ve venkovním prostředí a ještě se soupeřem který se v tabulce nacházel o bod pod námi. Utkání se nám povedlo znamenitě a vezeme si České Třebové dva důležité body. Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon za který chválím cely tým.“