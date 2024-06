Tři se drží ve hře o postup do divize. Jinak. Ve hře o celkové prvenství v krajském přeboru. Ne vždy totiž vítěz nejvyšší regionální soutěže přijme nabídku poskočit na republikovou úroveň. Mezi trojicí adeptů se udržely Horní Ředice. Naopak sestupový osud si už dávno vybraly Moravany. Druhou krajskou soutěží, kde zanechávají stopu zástupci pardubického okresu je I. B třída skupina A. Posun se ovšem žádného ze sedmi statečných netýká. Do okresu ale zmizí rezerva Přelouče a po dlouhých letech také Řečany nad Labem.

Přelovičtí fotbalisté (v pruhovaném proti Rváčovu) zostudili domácí Řečany. | Foto: se svolením klubu

Krajský přebor

V okresním derby krajského přeboru se radovaly domácí Horní Ředice. Lázenští fotbalisté sice vzdorovali, nicméně na druhý gól ve své síti už odpověď nenašli. Kartami zamíchaly Holice, které obraly Českou Třebovou v jejím hájemství. Prakticky jí zatrhly možnost vyhrát letošní přebor. A mohly tam i zvítězit a mít definitivní klid. To by však nesměly čtyřikrát přijít o vedení. Cennou výhru urvala Přelouč na půdě Litomyšle. Třetí možné sestupové příčce (záleží na udržení Hlinska v divizi) se vzdálila na dva body a navíc hostí Libišany. Ty Libišany, které už sezonu zabalily. Bez trenéra inkasovaly doma šestku od Chocně. S ohněm si zahrávají Pardubičky. Na hřišti sestupující Třemošnice pouze remizovaly.

Horní Ředice – Lázně Bohdaneč 2:1

Jiří Obermajer, trenér Ředic:

„Na zápas s Bohdančí jsme byli připraveni. Průběh utkání byl vyrovnaný. Sice jsme byli více na balonu, ale finální část se nám nedařila. Góly padly až ve druhé půli. Náš první gól padl po dorážce Davida Přibyla. Poté jsme z rychlého protiútoku inkasovali na 1:1 a v 75. minutě o našem vítězství 2:1 rozhodl Adam Šenkýř. Soupeř měl s koncem utkání několik šancí na vyrovnání, ale tyto neproměnil. Z utkání tak bereme tři body. Na závěr se chceme ještě poprat o konečné první místo v tabulce."

Tomáš Jupa – sekretář Bohdanče:

„Hrálo se na hodně těžkém terénu a v první půli to bylo vidět. Hrálo se opatrně, v podstatě bez šancí. Domácí měli mírně navrch a ve druhé půli šli do vedení. Po pěkné akci se nám podařilo vyrovnat. Jenže potom jsme vyrobili neuvěřitelnou hrubku a pustili domácí opět do vedení. Kluci makali, ale žádnou šanci jsme už nedokázali využít. Domácí si to už pohlídali. Všichni zasluhují uznání za výdrž a nasazení.“

Česká Třebová – Holice 4:4

Petr Kopa - trenér:

„Celkem slušný zápas z obou stran, za nepříznivého počasí. Věděli jsme, že domácí hrají o první místo, ale i my jsme byli v nelichotivé pozici a před zápasem by jsme bod brali všemi deseti. Šance se od první minuty tvořili na každé straně, ale byli jsme to mi kdo vstřelil úvodní branku. Domácí však brzy vyrovnali. Těsně před koncem první půle jsme si vedení opět vzali my po standardní situaci. Druhá půle začala tlakem domácích a ti ho dokázali využít na opět srovnání zápasu. Remíza je určitě spravedlivá, ale trošku mrzí, když čtyřikrát v zápase vedeme. Chválím za bojovnost a nasazení cely tým.

Libišany – Choceň 0:6

Václav Kotal mladší – bývalý trenér:

„Už tři kola v Libišanech nejsem. Trénují si to tam asi nějak sami. Sezona se už jen dohrává a výsledky podle toho tak vypadají.“

Třemošnice – Pardubičky 2:2

Tomáš Mrázek – trenér:

„V minulém týdnu jsme doma prohráli s Heřmaňákem, teď jsme poztráceli body v Třemošnici..... K tomu není třeba nic víc dodávat. Nepochopitelně jsme si ze závěru soutěže udělali drama.“

Litomyšl – Přelouč 1:2

Leoš Cirkl – trenér:

„V Litomyšli to byly nervy až do úplného konce utkání . Vstup do utkání se podařil, ale gólově to neskončilo . Přesto se povedlo vést o poločase 2:1 brankami Lipavského… Domácí v poločase ožili a příchodem Paclíka se hra domácích zvedla . Náš tým pozorně bránil a naopak chodil do nebezpečných brejků, ale pojistka v podobě vstřelené branky nepřicházela. Nakonec utkání skončilo naší výhrou . Lehce se zaradovat a připravit se na další utkání , o víkendu máme doma Libišany.“

I. B třída – skupina A

Předposlední kolo už nemohlo nic změnit na zásadních příčkách týmů z pardubického okresu. Velkou motivaci měli na Horním Jelení, kde si naplánovali udržet jarní neporazitelnost před vlastními fanoušky. To se jim nakonec podařilo, i když vítězství se nedočkali. V jediném derby Přelovice přejely Řečany, kterým na cestu dolů přichystali čtyřku u nich doma.

Přelouč B - Rváčov 2:3

Ondřej Bendžík - trenér:

„Další z řady utkání, ve kterých jsme soupeři body doslova darovali. V prvních šedesáti minutách utkání jsme si vypracovali dvoubrankové vedení, abychom pak výsledek utkání odevzdali třemi zcela zbytečnými individuálními chybami. S veškerým sportovním respektem říkám, že toto utkání vyhrálo slabší mužstvo, leč ne vždy vyhrává lepší tým.“

Horní Jelení – Načešice 2:2

Kamil Pecivál – trenér:

„Poslední domácí utkání jsme chtěli před fanoušky vyhrát, ale bod bereme. Celý utkání jsme byli víc na míči a kombinačně hráli, ale pokaždé jsme museli dotahovat. Bohužel jsme neproměnili tři tutovky a soupeře zachránila na konci tyč. I nás podržel u šancí hostů brankář Simon. Jsem rád, že jsme udrželi jarní domácí neporazitelnost. Klukům s asistenty děkujeme za přístup, hru a bojovnost.

Řečany nad Labem – Přelovice 0:4

Ladislav Chára – trenér Řečan:

„Výsledek je bohužel jednoznačný, ale jenom proto, že jsme nedokázali v prvních minutách proměnit dva samostatné nájezdy na brankáře soupeře. A soupeř, pak hned svoji první příležitost proměnil. Po té už to bylo jako pokaždé. Zmar.“

Miloslav Petrlík – trenér Přelovic:

„Klidné utkání, ve kterém jsem si vytvořili spoustu gólových šancí, které jsme ale neproměnili. Domácí měli také několik příležitostí. Naše výhra je zasloužená.

Choltice – Rozhovice 0:4

Ladislav Vašíček mladší - trenér:

„Znovu jsme dostali z kraje utkání zbytečný gól. První poločas byl vyrovnaný a fotbalovější než druhý. Nicméně moc šancí jsme si nevypracovali. Soupeř ze dvou příležitostí vstřelil dvě branky. Po přestávce jsme chtěli dát alespoň čestný gól. Jenže se ani to nepodařilo. Do otevřené obrany hosté ještě dvakrát udeřili.“

Rosice nad Labem – Svratouch 1:3

Pavel Vrba – trenér:

„Srazily nás vlastní chyby. Soupeři jsme darovali dva góly. Navíc jsme sami zahazovali šance. A třetí věc. Zápas se nepovedl rozhodčímu, když to řeknu kulantně. Hlavně ale doplácíme na individuální chyby. V každém utkání se podepíší na jednom, dvou gólech v naší síti.“

Opatovice nad Labem – Hrochův Týnec 2:2

Jiří Černohubý – trenér:

„Z naší strany se herně jednalo o dobrý zápas. V prvním poločase jsme hráli perfektně, ale co nás trápí prakticky celou sezonu je koncovka. Za mě to mělo skončit klidně 6:2, protože jsme byli prostě lepší. Ale nedáváme branky z jasných příležitostí. Na druhou stranu se zlepšujeme po fotbalové stránce a na naší hru se dá koukat. Nicméně stejně jako ve Svratouchu jsme i doma ztratili body zásluhou neproměněných šancí. A dostali jsme jeden gól po teči a druhý po parádní ráně asi padesátiletého kořena do šibenice. Měli jsme sice možnost vyhrát, ale chybí nám střelec. Hanovec nám stále marodí a nikdo jiný se zatím nenašel.“