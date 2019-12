Šňůra výher už se dá omotat okolo celého areálu U Borku… Pardubičky totiž dál kralují krajskému přeboru staršího dorostu, když navíc drží impozantní domácí neporazitelnost.

Tým, který posbíral v podzimní části soutěže 43 bodů a vede s náskokem osmi bodů před Českou Třebovou, již třetím rokem vládne nejvyšším krajským soutěžím.

Nejprve v sezoně 2017/18 ovládl Královéhradecký přebor. V té další už to by Pardubický přebor a stejné soutěži kraluje i letos.

Nedobytná pevnost!

Evropské parametry snese především domácí neporazitelnost, která se táhne od konce ročníku 2016/17, kdy Pardubičky porazil na penalty RMSK Cidlina. Od té doby počítají osmatřicet domácích vítězství.

Dva tituly a současné vedení dává tušit, že se tam mimořádně pracuje s touto věkovou kategorií.

„Strůjci současného úspěchu nejsme jen my současní trenéři, ale i ti na jejichž práci jsme navázali,“ říká jeden z tria Stanislav Procházka.

„Jako trenér s UEFA licencí B a dlouhodobou trenérskou zkušeností ve všech věkových kategoriích mohu současnou práci s mládeží v Pardubičkách hodnotit jako velmi pozitivní a příkladnou,“ míní Procházka.

Ten je znám fotbalovým příznivcům jako asistent u prvního týmu SK Pardubičky. A doplňování kádru mladíky zažil na vlastní kůži.

„Během mého pětiletého působení u mužského áčka jsme s povděkem využívali dorazové dorostence. I díky tomu jsem mohl sledovat vývoj a stav týmů od věkové hranice patnácti let,“ podotýká teď už znovu mládežnický trenér.

Začátek měl mít komplikovanější. Po loňské sezoně vyrostla z mládežnických let polovina kádru.

„Po mém přechodu ke staršímu dorostu jsme měli s kolegy lehce obavy, jak bude tým fungovat po odchodu výrazné části kvalitních dorostenců do dospělé kategorie,“ přiznává Procházka.

Logicky i cíle vyřčené v kabině, byly vzhledem k dominantnímu postavení Pardubiček v regionu střízlivější.

„Naším přáním bylo pohybovat se v horní polovině tabulky a budovat tým pro následující sezony. Proto první místo v takto náročné soutěži, která čítá osmnáct týmů, je pro nás velkým překvapením. A zároveň odměnou za poctivou práci, kterou jsme klukům věnovali.

Příkladná morálka

Když ubude talent, přijde na řadu vyšší fyzická kondice. U Borku šli na to od lesa…

„Již na začátku přípravného období jsme absolvovali dvě krátkodobá soustředění a počátkem soutěže jsme přešli na náročnější systém tréninků. V jednom týdnu dvě jednotky, ve druhém pak tři. Zkvalitnili jsme intenzitu tréninků a dbali na jejich pestrost a účinnost. Nutno říci, že bez dostatečného počtu hráčům, by se výsledky nedostavily. A tak hned v úvodu muselo přijít také trocha psychologie a troufám si říci i zbláznění kluků do fotbalu. Že se to vyplatilo, ukazují počty kluků na jednotlivých jednotkách. Standardně chodilo čtrnáct až šestnáct hráčů,“ chlubí se vysokými čísly Procházka.

Pro doplnění: kádr tvoří osmnáct hráčů. Když nebyl kompletní, využíval šesti mladších dorostenců.

PARDUBIČKY – ST. DOROST

Hráčský kádr – brankáři: Radek Jákl, David Mlatečka, v poli: Petr Zezulák, Matyáš Svoboda, Marek Kubista, Vojtěch Šustr, Matyáš Pařízek, Patrik Hegyi, Daniel Svěráka (C), Ondřej Pečinka, Čeněk Žák, Petr Tobeš, Jakub Zeman, Michal Maršíček, Matyáš Bobek, Adam Troják, Jiří Johanides, Martin Ondruš.Trenéři: Stanislav Procházka, Tomáš Svoboda, Martin Pařízek.