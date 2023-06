Sluší se rozhodně začít vítězem. Horní Ředice již v minulé sezoně dlouho naháněly rezervu Chrudimi v cestě za postupem do Divize. Nakonec však forma opustila letošního vítěze a musel si tak počkat na další ročník. Letos to však vyšlo se vším všudy. Svěřenci trenéra Rydvala dominovali od začátku až do konce a na první místo pustili fotbalisty Libišan jen opravdu na chvíli. Ředice zakončily úspěšnou sezonu domácím vítězstvím nad Moravany, když se postupně trefil Pithart, Fous a Machatý. Krajský přebor ovládli fotbalisté Horních Ředic s náskokem dvanácti bodů.

Na druhém pólu tabulky naopak smutní a nemohou být spokojeni s celou sezonou fotbalisté Moravské Třebové a Moravan. Ti se totiž po letech loučí s nejvyšší krajskou soutěží. Moravany nestačily v posledním zápase sezony na Horní Ředice.

Holice - Česká Třebová 1:2 (1:0)

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "V posledním zápasu sezóny jsme se chtěli rozloučit s diváky výhrou a po brance dorostence Vodáka se nám to až do závěrečné půlhodiny dařilo. Pak ovšem přišly vynucené střídání a opět několik chyb, které soupeř využil a utkání otočil na svoji stranu."

Libišany - Třemošnice 4:0 (2:0)

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Hrál se poklidný otevřený fotbal s hezkými akcemi. Chtěli jsme vstřelit více branek, což se bohužel nepovedlo. I tak jsme jak s tímto zápasem, tak s celou sezonou, velmi spokojeni."

Horní Ředice - Moravany 3:0 (1:0)

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Poslední zápas jsme zvládli a vyhráli 3:0, chválím všechny kluky za celou sezonu, je to pro Horní Ředice obrovský úspěch."

Přelouč - Moravská Třebová 2:0 (1:0)

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Hosté nehráli vůbec špatně a na míči byli po celé utkání více. Rozhodla však naše větší efektivita. Dvě branky vstřelil Milan Hladík, další mladý hráč našeho týmu. Jsme rádi za konec sezony, protože zraněných hráčů bylo až moc. Všem hráčům A i B týmu děkuji za předvedené výkony a snahu po celou sezonu. Odměnou nám je záchrana krajského přeboru a postup rezervy do I. B třídy. Přeji všem hezkou dovolenou, kde jistě načerpeme potřebnou sílu, energii a víru do příští sezony."

Lázně Bohdaneč - Lanškroun 0:3 (0:0)

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Ukázalo se, že hrát v pátek exhibiční utkání a hned v sobotu mistrák asi nebyl v samotném závěru sezony úplně dobrý nápad. Kluci byli unavení, u mnohých se projevila zranění a různé neduhy. Sezóna byla, i díky poháru, hodně dlouhá. A když se k tomu přidá naše kvalita zakončení, aktivně hrající hosté nás prostě přejeli. I tak patří našim borcům obrovský dík a uznání za premiérovou sezónu v Krajském přeboru, která dopadla na výbornou."

Heřmanův Městec - Pardubičky 1:4 (0:1)

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "Do zápasu jsme vstoupili trochu bojacně a chvilku nám trvalo než jsme se srovnali s tvrdou hrou domácích. Postupně jsme spřesnili přihrávky a hned jsme začali mit převahu, kterou jsme přetavili ve druhém poločasu v góly a po zásluze jsme zápas dovedli do vítězného konce."

I. B třída

V nejnižší krajské soutěži bylo o vítězi a postupujícím rozhodnuto již v minulém týdnu, kdy Slatiňany potvrdily svoji nadvládu. Na druhém místě po jarní jízdě skončili fotbalisté Rozhovic a třetici uzavírá zástupce Pardubicka, Opatovice nad Labem. Svěřenci trenéra Vondřejce v premiérové sezoně v I. B třídě rozhodně byli největším překvapením. Především v podzimní části válcovali své soupeře a slavili titul půlmistra. Na jaře se ale zadrhl především ofenzivní gólostroj a tak se musí smířit "pouze" s třetím místem. V posledním utkání sezony se rozloučily Opatovice se svými fanoušky vítězstvím 2:1 nad Hrochovým Týncem.

Druhým nejúspěšnějším zástupcem Pardubicka se v I. B třídě stali fotbalisté Horního Jelení. Po neúspěšném podzimu předvedli svěřenci trenéra Pecivála neuvěřitelnou jízdu a sezonu zakončili na čtvrtém místě tabulky. V posledním utkání sezony doma remizovali se Stolany 3:3.

S krajskými soutěžemi se naopak loučí Chvojenec, který má horší bodový zisk než předposlední tým z druhé skupiny I. B třídy.

Horní Jelení - Stolany 3:3 (0:3)

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Na domácím pažitu jsme se chtěli rozloučit se sezonou a diváky bodovým ziskem, který nám zaručí zůstat před soupeřem a to se nakonec povedlo. Sice opět jsme po poločase hrůzy, kdy se asi už všichni viděli na dokopné, prohrávali jen 3:0, ale po důrazné domluvě v kabině se kluci probrali, začali makat, proměnili se šance a nakonec si večer zaslouženě užili! Za druhý poločas kluky chválím a za jaro celý kádr."

Rozhovice - Přelovice 6:0 (2:0)

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "V této sestavě, ve které jsme nastoupili proti takto kvalitnímu soupeři, nebyla šance uspět. Jsem rád, že je konec sezony."

Rosice nad Labem - Nasavrky 6:0 (2:0)

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Na závěr sezony jsme chtěli doma vyhrát. Soupeř přijel v jedenácti lidech a bylo na něm vidět, že už to chce jen dohrát. My jsme proměnili vše, co jsme měli a zaslouženě vyhráli. Za mě osobně je to jinak nepovedená sezona. Hodně jsme to lepili a tréninková morálka byla čím dál tím horší. Jsme rádi, že jsme zůstali v I. B třídě."

Opatovice nad Labem - Hrochův Týnec 2:1 (2:0)

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Poslední zápas sezóny se mně hodnotí těžko… Výhru jsme si jednoznačně zasloužili, ale velkou radost nám to nepřineslo, protože se nám zranili dva lídři týmu a myslím, že na dlouhou dobu. Co se týče samotného umístění, tak již v prvním rozhovoru jsem říkal, že jdeme do pro nás nevyzkoušené soutěže, ale že soupeři to s námi nebudou mít jednoduché. Myslím, že se to do puntíku splnilo a nakonec třetí místo je toho důkazem. Pro klub je to jednoznačně historický úspěch a vážíme si toho. A i když jsou všichni unavení tak se zároveň těší na sezónu příští a věříme, že naše výkony budou neméně kvalitní a budou se podobat těm předcházejícím."

Choltice - Moravany B 2:5 (1:1)

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Musíme uznat, že soupeř byl lepší. Poločas byl ještě 1:1, to jsme dokázali poměrně rychle zareagovat, ale ve druhé půli se to zlomilo sporným gólem a utkání jsme prohráli. Moravany byly rozhodně kombinačně lepší. My jsme naopak nedokázali naše šance proměňovat. S celkovým umístěním vlastně panuje docela spokojenost. Vzhledem k počtu zranění to je dobré. Pro mě osobně to byla poslední sezona u chlapů a všem děkuji za krásný léta. Bylo to velmi dojemné loučení."

Řečany nad Labem - Chvojenec 2:1 (0:1)

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): doplníme