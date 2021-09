Rosičtí se dočkali první výhry v sedmém utkání sezony, když doma zdolali Jiskru 2008 (1:0). Jediná branka zápasu padla v 59. minutě, kdy Novotný z pravé strany našel Gärtnera, jenž v pokutovém území zakončil přesně. Už v prvním poločase zastavilo míč na obou stranách břevno, ani další šance Rosičtí nevyužili.

„V první půli jsme soupeře přehrávali, vytvořili jsme si šance, ale bohužel neskórovali. Povedlo se nám to až v 59. minutě. Soupeř měl taky nějakou šanci, ale udrželi jsme to, těsná výhra je podle mě spravedlivá,“ uvedl trenér Jiří Tesař.

Po přestávce střílel Krátký z přímého kopu nad, ve slibné šanci se objevil Němeček. Hosté ještě za stavu 1:0 trefili tyč, ale těsné vítězství už si domácí vzít nenechali.

I Rosice se od úvodu sezony potýkají s početnou marodkou. Na nezvyklé pozici tak nastupuje třeba Vojtěch Gärtner, obvykle brankář. V sobotu hrál v útoku a právě on po přihrávce Novotného zápas rozhodl. „I když nejsme kompletní, tak jsme zápas odmakali. Pochvala patří všem. Velice dobře pracovala obrana, kterou řídil Jirka Růžička,“ dodal trenér Tesař.

První výhra? „Doufám, že se od ní odpíchneme, dáme do kupy a popereme se o to, abychom se dostali někam do klidných vod,“ řekl kouč. Rosice teď dvakrát za sebou budou hrát venku - v Dolním Újezdu a v Poličce.