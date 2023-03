TJ SOKOL SVRATOUCH (1. místo, 32 bodů)

Martin Pavlík, trenér: „Cíl máme pro jaro jednoznačný. Po úspěšné jízdě podzimem chceme vybojovat postup do I. A třídy. Nic jiného nebereme.“

SK SLOUPNICE (2. místo, 31 bodů)

Jan Vašina, člen výboru: „Po podařeném podzimu bychom se chtěli pohybovat v horní polovině tabulky a pokusit se vylepšit páté.místo z minulé sezony. Mužstvo bude nadále působit po taktovkou zkušeného kouče Zdeňka Kocmana, který se připojil na začátku soutěže. Hráčský kádr zůstává rovněž prakticky beze změn, nikdo neodešel, naopak věříme v postupný návrat dlouhodobých marodů.“

SK Sloupnice vs. Sokol Janov.Zdroj: Deník/Radek Halva

1. FC ŽAMBERK (3. místo, 26 bodů)

Michal Pavelka, předseda: „Do jarní části mistrovské soutěže jdeme s jasným cílem, kterým je postup a návrat do I. A třídy. V hráčském kádru k mnoha změnám nedošlo, aktivní činnost přerušil z pracovních důvodů Lang. Doplnění týmu na několika postech je zatím v jednání.“

TJ SOKOL DOBŘÍKOV (4. místo, 22 bodů)

Pavel Mansfeld, trenér: „Věřím, že na jarní část sezony budeme dobře připraveni a budeme hrát atraktivní fotbal, který se bude líbit našim příznivcům.V hráčském kádru mnoho změn nebude, Jednáme o příchodu brankáře a útočníka. Odchody zatím žádné neregistrujeme.“

TJ SEMANÍN (5. místo, 22 bodů)

Miroslav Švihálek, manažer: „Naším cílem zůstává hrát v první polovině tabulky. Svoje působení v klubu ukončili trenér Bohuslav Sokol i vedoucí družstva Roman Petr, do Němčic odešel Michal Votřel. Naopak v kádru jsme po zranění opět přivítali Petrita Hajdariho a ze zahraničního pobytu se vrátil Patrik Urbanec.“

FK JEHNĚDÍ 1980 (6. místo, 22 bodů)

Martin Motyčka, předseda: „Chceme navázat na dobré podzimní výkony především z domácích zápasů a udržet se díky tomu v poklidném středu tabulky.V hráčském kádru ke změnám nedošlo.“

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ B (7. místo, 19 bodů)

Petr Matoušek, sekretář: „Fotbal v Moravské Třebové prochází složitým obdobím. Sezonu budeme hrát s úzkým kádrem a doufáme, že ji dohrajeme se ctí. Můžeme stavět na našich odchovancích a na dobrých duších, kteří přijali Moravskou Třebovou za svou. Béčko bude na bedrech momentálně zraněného Jaromíra Štaffy ml. Rodina Štaffova je jedním ze základních stavebních kamenů fotbalu ve městě. Bez srdcařů už totiž opět fotbal dělat nejde. V tom se pomalu vracíme ke kořenům.“

Fotbalový deník: Nováčci hájí špici. Boj o udržení bude jen pro silné povahy

TJ SOKOL BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (8. místo, 19 bodů)

Ondřej Mrázek, předseda: „Cílem pro jarní sezonu je bojovat o pozice uprostřed tabulky. V rámci zimního období nedošlo k výrazným změnám v našem hráčském kádru ani realizačním týmu. Neznamená to však, že ke změnám ještě nedojde. Pracujeme na začlenění našich dorostenců do A mužstva, což je naší prioritou.“

FO LANŠKROUN B (9. místo, 16 bodů)

Milan Růžička, trenér: „Cílem našeho mužstva je pohybovat se v klidném středu tabulky, vyhnout se problémům se záchranou a připravovat mladé hráče tak, aby mohli postupně doplňovat A tým.“

TJ SOKOL JANOV (10. místo, 14 bodů)

Lukáš Šváb, trenér: „Po nepříliš podařené podzimní části soutěže jsme museli reagovat a tým doplnit a posílit. To se nám naštěstí podařilo a doplnili jsme mužstvo o zkušeného středopolaře Víta Kristka z Litomyšle. Do začátku soutěže se pokusíme ještě získat jednoho hráče do zadních řad a zároveň doufáme, že se po zranění naplno zapojí Josef Strnad. Cíl pro jaro je více než jasný: nesestoupit!“

TJ Jaroměřice vs. Sokol Libchavy.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

TJ JAROMĚŘICE (11. místo, 13 bodů)

Vítězslav Antošovský, sekretář: „Při pohledu do tabulky je zřejmé, že bychom se rádi co nejdříve posunuli do klidnějších tabulkových vod a zbavili se záchranářských starostí. Do jara jdeme bez podstatných změn, co se týká složení týmu, do sestavy se budeme snažit doplnit nadějné dorostence z dorazového ročníku. V přípravě jsme se zaměřili na vyztužení defenzivní činnosti, protože nás na podzim trápil příliš vysoký počet obdržených branek.“

TJ SOKOL KUNČINA (12. místo, 10 bodů)

Jan Šejnoha, předseda: „Krajskou soutěž chceme v každém případě udržet, ačkoli víme, že to bude možná ještě těžší než loni. Trenérská dvojice Zdeněk Pešava – Ladislav Švanda zůstává, největším naším problémem je obsazení postu brankáře, který odešel pracovně do zahraničí a náhradu zatím nemáme. To musíme do začátku jara vyřešit. Jinak od nás nikdo neodešel, rádi bychom rovněž do mužstva zapojili mladé hráče z dorostu.“

TJ SOKOL POMEZÍ (13. místo, 9 bodů)

Zdeněk Stoklásek, předseda: „Hlavním cílem je samozřejmě uhrát příslušnost k I. B třídě i pro příští soutěžní ročník. Uděláme pro to maximum, protože případný sestup do okresu by byl velmi nepříjemnou záležitostí. Kádr jsme zatím doplnili dvěma odchovanci z dorostenecké kategorie, o dalším posílení jednáme.“

TJ SOKOL LIBCHAVY (14. místo, 5 bodů)

Jaroslav Boštík, trenér: „Vzhledem k postavení v tabulce nepředpokládáme boje o postup… Chceme konsolidovat tým a hrát dobrý fotbal, který nás bude bavit v této soutěži také příští rok. Po podzimu skončil trenér Tomáš Abt, nyní je hlavním trenérem Jaroslav Boštík, asistenty Richard Prášil a Milan Šalda, vedoucí týmu Veronika Moravcová. Spoléháme na stávající kádr, doufáme v navrácení marodů a pomohou i hráči, kteří chtěli omezit aktivní činnost.“

I. B TŘÍDA A: Postup je zakázané slovo. Hlavním cílem je bavit diváky