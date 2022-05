Zpátky na koni. Fotbalistům Pardubiček se dlouho nedařilo najít střeleckou formu. To se však v posledních dvou zápasech změnilo. Opět našli střeleckou pohodu a tentokrát si smlsli na poslední Luži. Naopak Horní Ředice pokračují v černé sérii. Tentokrát nestačily na Heřmanův Městec a tabulkou se propadly na pátou příčku. Nejen déšť narušil oslavy sto třiceti let Sokolu v Moravanech. Hvězdným závěrem těchto slavností měl být souboj mezi domácími fotbalisty a hosty ze Svitav. Svěřenci trenéra Semeráda ale domácí utkání nezvládli a vítězství slavili hosté.

Litomyšl – Roh. Belá 6:0

Jaroslav Novák (trenér Roh. Bělé): „Domácí byli po celý zápas lepší a opravdu zaslouženě vyhráli. Vytvořili si mnoho brankových příležitostí a z nich i šestkrát skórovali. Navíc ještě brankář Pšenička chytil penaltu. My jsme dopředu byli neškodní. Nevytvořili jsme si šance, ze kterých bychom mohli soupeře nějak výrazně ohrozit a především pak překonat.“

Pardubičky – Luže 4:0

Tomáš Mrázek (sekretář Pardubiček): „Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivně a soupeře jsme díky domu od úvodních minut přehrávali. Bohužel ve finální fázi jsme byli zbytečně zbrklí. Díky tomu jsme zahazovali jednu šanci za druhou. Ve čtyřicáté druhé minutě, po rohu, jsme vstřelili první branku. Za dvě minuty jsme přidali další a do kabin jsme šli spokojenější. Ve druhé půli jsme pokračovali v naší aktivní hře a přidali jsme další dvě branky. Tím jsme zápas dovedli do vítězného konce.“

Choceň – Holice 2:4

Zdeněk Nývlt (vedoucí mužstva Holice): „Ve značně okleštěné sestavě jsme předvedli velmi dobrý zodpovědný a týmový výkon. Po celé utkání jsme domácí, kteří většinou pouze nakopávali dlouhé míče na útočníky, přehrávali. Musím pochválit všechny hráče za předvedený výkon.“

Sestava 27. kola: Stýblo (Heřm. Městec) - Severa (Litomyšl), Dvořáček (Heřm. Městec), Czehowský (Svitavy) - Jedlička (Holice), Bednář (Mor. Třebová), Marek (Proseč), Tůma (Svitavy) - Žalud (Chrudim B), Storchous (Mor. Třebová), Krejčí (Pardubičky).

Moravany – Svitavy 0:3

Miroslav Semerád (hrající trenér Moravan): „Zápas se mi těžko hodnotí, protože výsledek bohužel odpovídá i dění na hřišti. Nedokázali jsme prakticky pořádně vystřelit na branku hostů a nemohli jsme ani delší dobu udržet míč na kopačkách. Soupeř nás celý zápas trestal za každou chybu, kterou jsme udělali. Musíme si do dalších zápasů uvědomit, že soutěž ještě neskončila a podle toho ještě pracovat.“

H. Městec – Hor. Ředice 4:0

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Z naší strany po všech stránkách nepovedené utkání. Domácí byli jasně lepším týmem. Utkání nám ukázalo jaké máme nedostatky a na čem musíme v budoucnu pracovat.“

I. A třída

Tentokrát bylo divákům nabídnuto střetnutí prvního s druhým. Fotbal, který převyšoval soutěž, odehrály mezi sebou Libišany a Lázně Bohdaneč. Těmi šťastnějšími, především díky produktivitě, byli fotbalisté Libišan. Ti tak zůstávají na prvním místě a stvrdili svůj postup do nejvyšší krajské soutěže.

Žamberk – Přelouč 1:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): „V zápase se nám od začátku nedařilo a bohužel jsme nenavázali na zlepšené výkon z předchozích zápasů. Hráči byli upozornění před zápasem na velikou motivaci domácího týmu. Neřekl bych, že se z naší strany jednalo o podcenění soupeře, ale nebyli jsme tentokrát lepší v žádných herních činnostech a proto jsme nezvítězili. Pochvalu zaslouží Pištora, Rokyta a Kačírek.“

Rosice n. L. – Polička 4:1

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „Před zápasem jsme si řekli, že musíme k utkání přistoupit opět zodpovědně. Především jsem zmiňoval, že stále je o co hrát. Chtěli jsme navázat na poslední předvedené výkony, které byly dobré. V první půli jsme byli jasně lepší a zaslouženě jsme dvakrát skórovali. O přestávce jsem klukům říkal, že musíme přistoupit k úvodu druhých pětačtiřiceti minut opatrně. To se však nepovedlo a obdrželi jsme branku. Poté jsme ale přebrali nazpět dominanci a soupeře jsme jasně přehráli. Díky patří všem hráčům za odpracovaných devadesát minut. Soupeře jsme nepodcenili a zaslouženě vyhráli.“

L. Bohdaneč – Libišany 1:3

Tomáš Jupa (sekretář Lázně Bohdaneč): „Hrál se oboustranně nadstandardně kvalitní fotbal, který se musel všem přítomným divákům líbit. Zatímco my jsme počítali šance, tak hosté dávali góly. Dostali jsme od soupeře tvrdou lekci z produktivity.“

Petr Šmeral (trenér Libišan): „Zápas probíhal ve vysokém tempu a některé akce snesly i vysokou kvalitu kombinace. Zápas se musel líbit. Výsledek byl po celých devadesát minut oboustranně otevřen. Rozhodla naše lepší produktivita, díky které jsme nakonec i zvítězili.“

I. B třída - skupina A

K překvapivému výsledku v I. B třídě se vybičovali hráči Přelovic, když na domácí půdě suverénně přehráli první Skuteč a prozatím jim nedovolili oslavit postup do vyšší krajské soutěže.

Choltice – Rozhovice 1:1

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Tentokrát jsme hráli proti Rozhovicím vyrovnané utkání. Konečně se nám poštěstilo, že jsme měli i dva hráče na střídání. V první půli jsme byli lepší a vytvořili jsme si o jednu šanci víc než soupeř. Naopak ve druhé půli přebrali otěže hosté a vstřelili díky tomu branku. My jsme hru otevřeli, a díky výbornému výkonu gólmana jsme již žádný další gól neobdrželi. Naopak se nám podařilo v devadesáté minutě vyrovnat a opět jsme bojovným výkonem dokázali uhrát bod.“

Řečany n. L. – H. Jelení 1:0

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Odehráli jsme proti Hornímu Jelení velmi těžké utkání. Zvládli jsme ho po herní stránce a především také výsledek je pro nás příjemný.“

Rostislav Kchop (trenér Horního Jelení): „Zápas toho moc nepřinesl, tedy krom nepřesně odpískané penalty a několika ostrých zákroků. Oběma týmům o nic nešlo, takže nás spíše potěšil bronz hokejistů.“

Přelovice – Skuteč 4:1

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Jsme rádi, že se nám utkání velmi povedlo. Oboustranně se jednalo o velmi kvalitní a pohledný zápas. Hosté si moc šancí nevytvořili. My jsme navíc ještě dvakrát byli před brankářem sami, ale nedokázali jsme ho překonat. Z utkání mám po delší době velmi dobrý pocit a doufám, že mi snad vydrží.“

Nasavrky – Chvojenec 5:3

Petr Ehl (hrající sekretář Chvojence): „Nasavrky šly brzo do vedení. Nám se však podařilo vývoj utkání otočit na svou stranu. Ovšem do konce poločasu stihli domácí vstřelit tři branky a do kabin odcházeli s vedením 4:2. Po výměně stran jsme rychle snížili, ale další gól už jsme bohužel nepřidali. Domácí stvrdili své vítězství v úplném závěru na finálních 5:3.“