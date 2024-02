Děvečka pro všechno… Vždy se nějaký nadšenec v klubu najde, který je ochoten pro něj dýchat. Ve dne v noci. Pravě na ně je pamatováno při udělování Ceny Václava Jíry. Tu si mohou doma v obýváku hýčkat osobnosti, které se významně zaslouží o rozvoj českého fotbalu. Sedmdesátiletý činovník z Opatovic je toho zářným příkladem. Se svou láskou ale pocítil radost i bolest.

„V každém sportu musíte počítat, že se jednou může dařit a podruhé ne. Zažil jsem nějaké sestupy, ať v mužstvu dospělých, nebo mládežnických soutěžích. Asi nejhorší pro náš oddíl byl sestup prvního mužstva do okresní třetí třídy, kde jsme se po dva roky pouze zachraňovali. O to větší pak byla naše radost, když jsme se vrátili do okresního přeboru a po dalších dvou letech následoval druhý postup do krajských soutěží,“ říká František Vondrouš v rozhovoru pro Deník.

Opatovický fotbal momentálně zažívá jednu z těch lepších kapitol své historie. Tým dospělých čeří vrchní hladiny krajské I. B třídy - skupina A.

Nově vybudovaný areál

Odkdy se angažujete v opatovickém fotbale a jaké funkce jste vykonával?

V opatovickém fotbale se angažuji od devadesátých let, nejprve ještě jako hráč okresního přeboru. Aktivní činnost jsem ukončil ve třiačtyřiceti. Poté jsem začal pracovat jako člen výboru kopané a zároveň ve výboru místního Sokola. Nakonec jsem od roku 2012 vykonával funkci předsedy oddílu kopané až do minulého roku, kdy jsem předal štafetu mladší generaci. Mám u nás „odpracováno“ více jak třicet let. Přesto ve výboru pracuji i nadále. Předtím jsem vykonával funkci předsedy v Sokolu Dříteč, kde jsem s dalšími nadšenci v roce 1970 zakládal fotbalový oddíl.

Pamatujete toho v Opatovicích vskutku hodně. Vybavíte si nějaké milníky?

V roce 2000 mužstvo dospělých postoupilo poprvé po novém uspořádaní regionů do krajské soutěže. Ale na pouhé tři roky. Toto vše se ještě odehrálo na našem „starém“ hřišti, které nám sloužilo od roku 1976. V roce 2008 jsme se za vydatné finanční pomoci obce a MŠMT přestěhovali na hřiště nové ve středu obce. Nově vybudovaný areál jsme využili při pořádání přátelských zápasů pro fotbalisty FC Hradec Králové, který zde přivítal za poslední roky vícero prvoligových a druholigových mužstev. Hostili jsme zde i dorosteneckou reprezentaci, která měřila síly se soupeři z USA, Skotska, Dánska a Chorvatska.

Vytane na vám hned na mysli nějaký zážitek, který se přímo nedotýká soutěží?

Kromě fotbalových zážitků náš oddíl postihly v roce 1997 a 2002 záplavy, kdy se hrací plocha ocitla na sedm týdnů pod vodou. Obnova hřiště trvala více jak pět měsíců. Mistrovské zápasy jsme tak museli hrát na půdě soupeřů.

Co bylo za ta léta strávená v klubových funkcích pro vás nejhorší po sportovní stránce a kdy jste se naopak nejvíce radoval?

„Komíny“ chrlí gól za gólem

Udál se po předposlední sezoně. Co jste změnili, protože před tím jste se dlouho plácali v okresních soutěžích?

V posledních letech jsme zlepšili práci s hráči v mládežnických kategoriích. Velkou radost máme z našich dorostenců, kteří se pohybují ve svých soutěžích na předních místech tabulky. Tím si otevírají šanci zahrát si i dospělý fotbal. Cestu nákupu cizích hráčů jsme si úplně nezavrhli, ale využíváme jí minimálně. A zatím se nám to vyplácí.

