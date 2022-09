„Většinou střílím branky po průniku, kdy dostanu míč za obranu. Pak jdu jeden na jednoho. Většinou mu udělám kličku doleva a zakončuji do prázdné branky. Čerpám ze své rychlosti. Jsem dle mého nadstandardně rychlý na tuto soutěž,“ říká pro Deník, Matěj Hanovec.

Jak hodnotíte vysokou výhru nad Řečany?

V první řadě musím pochválit celý náš tým. Od první minuty jsme si řekli, jak na ně chceme hrát, což se ukázalo jako správná taktika. Vlastně během prvních deseti minut jsme to uplatnili a vedli jsme rozdílem dvou branek. Poté Řečany dostaly červenou kartu a od té doby jsme dominovali. Pak už to bylo vcelku

Jedná se pro vás o nejúspěšnější zápas v kariéře?

Co se týče chlapů, tak určitě jsem takový počet branek nevstřelil. Ale v mladších kategoriích jsem se jednou trefil i devětkrát.

Opatovice nad Labem se staly vítězem okresního přeboru Pardubicka.Zdroj: František Zelinka

Ligové zázemí

První hattrick v krajské soutěži, oslavil jste to a popřípadě musel jste něco dát do kasy?

Oslavili jsme to s kamarády hned po zápase a popravdě bylo to příjemné, když mi psali i známí a gratulovali mi. Do kasy jsem zatím nic nedával, ale jelikož máme nový „pokutník“ tak tam něco určitě cinkne (smích).

Jak byste popsal vaše vstřelené góly?

První gól byl po dvaceti vteřinách. Soupeř po rozehře kopl míč do autu, a hned potom jsem skóroval. V deváté minutě jsem se trefil podruhé, když jsem se dostal do úniku. Poté byl tým Řečan už odepsaný a měl jsem to jednoduché. Musím ale především pochválit spoluhráče, kteří mi to luxusně připravovali a já už téměř zakončoval do prázdné. Ještě podotýkám, že i proti Moravanům jsem měl několik takových příležitostí, ale s tím rozdílem, že jsem je neproměnil. Takže jsem si smůlu vybral a tentokrát na co jsem sáhl, to jsem proměnil.

Vstup do sezony Opatovicím vychází výborně, panuje spokojenost v týmu?

My jsme na tu krajskou soutěž poměrně dost posílili. Máme bohužel dvě až tři zranění, ale na výkonu to zatím není vidět. Máme poměrně široký kádr, takže dokážeme nahradit post za post, což je velmi důležité. Věříme, že v průběhu soutěže to bude ještě lepší.

Marek zná svitavský trávník jako své kopačky. Posekal ho čtyřmi góly

Jaké jste si stanovili cíle do sezony?

Určitě pomýšlíme na vrh tabulky. Vedoucí mužstva nám na začátku sezony řekl, že chce, abychom hráli o postup. Nevím jistě, zda v kabině takové ambice máme, ale určitě chceme skončit na bedně.

Stadion v Opatovicích k tomu rozhodně vybízí, že byste měli hrát vyšší soutěže. Je to tak?

Přesně tak. Máme nádherné zázemí, které ostatní kluby v těchto soutěžích nemají. Na druhou stranu to tady funguje na bázi toho, že tu hrajeme většinou odchovanci místního klubu a kluci co tu bydlí. Teď sice přišlo několik hráčů odjinud, ale stále se snažíme udržet partu z lidí, kteří mají k Opatovicím vztah. Třeba nikdy nebudeme hrát úplně extra vysokou soutěž, ale stále budeme dobrá parta.

Je to pro vás osobně důležité, že jste stále složení z hráčů, kteří pochází z Opatovic?

Pro mě ano. Já to mám dvě minuty od hřiště. Většina kluků s kterými teď hraji jsou právě odsud a prošli jsme spolu mládežnickými kategoriemi. Od mala jsme chodili se dívat na chlapy, kteří odsud pochází a hráli za náš klub. Osobně si myslím, že i pro fanoušky je příjemnější, když vidí hrát odchovance.

Matěj Hanovec v zápase proti Moravanům.Zdroj: František Zelinka

Od národní házené k fotbalu

Na jaké hrajete pozici?

Jsem útočník.

Máte oblíbené zakončení?

Většinou to je po průniku, kdy dostanu míč za obranu. Pak jdu jeden na jednoho. Většinou mu udělám kličku doleva a zakončuji do prázdné branky.

Jaké jsou vaše klady ve fotbale?

Myslím si, že na tuto soutěž jsem nadstandardně rychlý. Také mám dobrý výběr místa, kam si naběhnout.

Priority se změnily. Kopecký se fotbalem už jen baví, byť nové nabídky chodí

Je naopak něco v čem byste se mohl zlepšit?

Fyzická příprava. Nemám moc kondici. V tom ještě zaostávám.

Kde všude jste krom Opatovic působil?

V mládežnických kategoriích jsem působil ve Slavii Hradci Králové, kde jsem na střídavé starty hrál zhruba čtyři roky. Pak jsem ještě byl na hostování v FC Nový Hradec Králové.

Nelákala vás v dětství kariéra profesionálního fotbalisty?

Samozřejmě v dětství mě to lákalo, jako každého. Teď už takové ambice nemám. Dělám školu, a do toho pracuji po brigádách. V Opatovicích mě také drží, že hraji společně se svým bráchou a mám tam hodně kamarádů se kterými hraji od dětství. Samozřejmě, kdyby přišla hodně dobrá nabídka, tak bych nad tím uvažoval, ale rozhodně to není něco čím bych se teď zabýval.

Přehled kanonýrů: Živanický útočník Petrus si vystřílel korunu krále střelců

Co děláte v soukromém životě?

Miluju všechny sporty. Míčové hry mohu hrát všechny. Ať už to je basketbal či házená. Fotbal je už koníčkem na plný úvazek (smích).

Kdo vyhraje ligu dle kanonýrů?

Premier League - Manchester City

Česká liga - Slavia Praha

Bundesliga - Bayern (2 hlasy)

Máte oblíbeného fotbalistu/vzor?

Tím pro mě je Cristiano Ronaldo. Od mala fandím Manchesteru United, kde on právě působil.

Kdo vás k fotbalu dostal?

Mně to odmala táhlo k fotbalu. Nejdříve jsem tedy závodně plaval a následně jsem hrál národní házenou. Sám jsem k fotbalu pak nějak došel.

Národní házená. To není úplně typický sport pro vaši generaci. Jak jste se k tomu dostal?

Hrála to celá rodina. Navíc v Opatovicích je to poměrně populární sport. Brácha byl velmi úspěšný v tomto sportu, kdy vyhrál několikrát nejlepšího brankáře sezony. Mě to ale moc nebavilo, tak jsem se raději začal věnovat fotbalu.