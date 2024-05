Debakl, který se jen tak nevidí. Holice si zastřílely na domácí půdě proti Libišanům. Ty ještě před pár měsíci vedly krajský přebor a byly horkými favority na vítězství. Člověk ale míní, život mění. Libišany schytaly od Holic patnáctibrankový příděl a tabulkou se propadají dolů. O čelo tabulky tak stále bojují Horní Ředice, které si poradily po pěti brankách s Prosetínem. Zbylé výsledky, ohlasy trenérů a tabulky najdete níže v článku.

ilustrační foto | Foto: David Haan

Lázně Bohdaneč - Přeouč 0:0

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "​Na Bohdaneč se nám dlouhodobě nedaří. Středeční utkání skončilo asi zaslouženou remízou. Hrálo se celkem důrazně, někdy možná až zbytečně. Pochvala všem hráčům za bojovnost. Bod bereme a připravíme se na další středeční zápas, opět venku tentokrát nás čeká Litomyšl."

Pardubičky - Heřmanův Městec 1:2

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V prvním poločase se nám bohužel vůbec nedařilo hrát to, na co jsme v posledních zápasech zvyklý a jak bychom se chtěli prezentovat. Zřejmě z nedostatečné koncentrace na zápas jsme brzo prohrávali 1:0. V 19. minutě jsme dostali druhý gól po nacvičeném signálu od rohového praporku, na který jsme hráče upozorňovali, ale bohužel jsme si situaci i tak nepohlídali dostatečně. Postupně se nám dařilo hru zlepšovat a přebírat iniciativu. Ve druhém poločase se nám podařilo zásluhou Svatoně a teči soupeřova obránce snížit, ale i přes velký počet příležitostí se nám nepodařilo skóre zápasu srovnat a zbytečně jsme na domácím hřišti ztratili všechny body. Nezbývá nám nic jiného, než se pokusit tyto 3 ztracené body přivést příští víkend z Třemošnice."

Horní Ředice - Prosetín 5:0

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "Za předvedený výkon v zápase s Prosetínem musím všechny kluky pochválit, ve kterém se nám konečně dařil přechod do útočné fáze. Do poločasu jsme stihli dát tři góly a ve druhém přidat další dva. Věříme, že v předvedeném kolektivním výkonu budeme pokračovat ve zbývajících třech těžkých zápasech sezóny."

I. B třída

Stolany - Přelouč B 6:0

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče): "V improvizované sestavě jsme proti lídrovi soutěže herně nepropadli, nicméně střelecká produktivita soupeře nám jasně ukázala, proč soupeř bojuje o vítězství v soutěži a naše mužstvo se nachází u dna tabulky."

Načešice - Řečany nad Labem 1:2

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Do Načešic jsme zase přijeli v torzu, ale i tak jsme zvítězili. Konečně jsme dokázali udržet vítězství až do konce, i když s notnou dávkou štěstí. Každopádně na šance to bylo velmi zajímavé utkání z obou stran."

Choltice - Rosice nad Labem 4:1

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "První poločas byl vyrovnaný. Šli jsme do vedení, ale bohužel jsme neproměnili další šance. To se nám podařilo až o chvíli později, kdy jsme šli do dvougólového vedení. Soupeř sice snížil, ale ve druhé půli jsme dominovali a přidali další dvě branky. Zaslouženě jsme vyhráli."