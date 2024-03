Co se to děje? Kladou si nejspíš otázku fotbaloví nadšenci z Pardubického kraje. Krajské soutěže jsou již plně rozjeté v jarní části a zatím se děje jedno překvapení za druhým. Nic na tom nezměnil ani předposlední březnový víkend. Horní Ředice s Libišany se sice nadále drží na předních dvou pozicích tabulky krajského přeboru, ale poslední kolo je nezastihlo ve vítězné formě.

Česká Třebová - Lázně Bohdaneč 1:2 (1:0)

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Zápas v České Třebové se hrál na těžkém terénu a ve vytrvalém dešti. Byl to tedy od začátku spíš boj, než technický fotbal. Domácí byli v prvním půli mírně lepší a rychlý výpad do naší obrany proměnili v branku. Ve druhé půli jsme srovnali krok a zvyšujícím tlakem dosáhli po nádherné akci vyrovnání. V samotném závěru jsme se lépe orientovali ve zmatku před brankou domácích a zápas rozhodli. Na víc už ani jeden tým neměl sílu. Všichni zasluhují absolutorium za odolnost a nasazení."

Libišany - Heřmanův Městec 1:4 (1:0)

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Chtěli jsme samozřejmě napravit nezdar z minulého týdnu. V prvním poločase to vypadalo nadějně, ale měli jsme jít do více než jednobrankového vedení. Ve druhé půli jsme se nedokázali vyrovnat s protivětrem a ani dobře hrajícím soupeřem. Výsledkem je tak další prohra. Porážky sice ke sportu patří a život jde dál, ale musíme už zabrat příští týden a předvést kvalitní výkon."

Přelouč - Vysoké Mýto 0:2 (0:0)

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Náš výkon byl špatný a soupeř zaslouženě zvítězil. My se musíme rychle vzpamatovat a zapomenout na tento nezdar. Takhle by totiž určitě nešlo. Uvidíme, jak hráči v týdnu potrénují, ale dají se očekávát možné změny v sestavě. Ať už kvůli zranění neb předvedenému výkonu."

Holice - Horní Ředice 3:0 (1:0)

Petr Kopa (trenér týmu Holic): "Úvod derby vyšel o trochu lépe hostům, ale vstřelená branka neplatila pro ofsajd. První klíčový okamžik přišel po dvaceti minutách, kdy jsme vystihli chybnou rozehrávku a hostující hráč za faul obdržel červenou kartu. Druhý pak těsně před koncem poločasu, kdy hosté zahráli rukou v pokutovém území a my z penalty skórovali. Po hodině hry jsme přidali uklidňující druhou branku a výsledek pečetili hosté výstavním vlastňákem v poslední minutě zápasu. Pochvala pro celý tým za odvedený výkon."

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V sobotním derby proti Holicím jsme začali aktivně, bohužel ve 24. minutě jsme viděli červenou kartu, a to ovlivnilo celé utkání. I v deseti jsme zkoušeli vítězství strhnout na svoji stranu, bohužel ve 45. minutě byla písknuta proti nám penalta a soupeř tímto získal vedení. Ve druhém poločase si soupeř vítězství pohlídal a přidal ještě dva góly. Musíme prohru hodit za hlavu a soustředit se na další zápas."

Pardubičky - Svitavy 1:4 (0:1)

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): "Není třeba rozsáhle něco hodnotit. Zopakovali jsme zoufalý výkon z Lanškrouna a po zásluze opět prohráli. Tým zatím ani v nejmenším nepředvádí výkony na které kvalitativně má."

Moravany - Lanškroun 2:1 (1:1)

Milan Bakeš (trenér Moravan): "V kontextu celého utkání je naše vítězství zasloužené. V prvním poločase s podporou větru byli hosté více na míči, ale do brankových příležitostí jsme je nepouštěli. Sami jsme udeřili z prvního rohového kopu. Do konce poločasu jsme ale vedení neudrželi a hosté z pokutového kopu vyrovnali. Ve druhém poločase jsme s větrem v zádech byli nebezpečnější týmem. Zlepšili jsme pohyb i přechodovou fázi a dokázali si vypracovat několik příležitostí a jednu z nich jsme proměnili."

I. B třída

Přelouč B - Řečany nad Labem 1:1 (0:0)

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "Po celé utkání jsme se drželi na míči a hosté trpělivě čekali v obraně na brejkové situce. V první poločase jsme bohužel několik slibných situací nedokázali přetavit v branku a proto se šlo do kabin za stavu 0:0. Ve druhé půli jsme se nechali ukolébat soupěřem, aby pak z ojedinělého útoku skóroval hostující hráč. Alespoň bod jsme v poslední minutě utkání zachránili po závaru z předešlé standartní situace. Vzhledem k vývoji utkání je pro nás bod ztrátou byť se nám ho podařilo zachránit za pět minut dvanáct. V příštím utkání se musíme snažit zvýšit především střeleckou produktivitu a získat další body v boji o záchranu."

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Vzhledem k postavení v tabulce a složení ve kterém nastupujeme, jsme chtěli urvat alespoň bod. Což se sice povedlo, ale sahali jsme po vítězství až do poslední minuty, kdy jsme bohužel inkasovali. Šance na zvýšení byly, ale nevyřešili jsme je dostatečně kvalitně. Přelouč měla více ze hry, ale my jsme dobře a zodpovědně bránili a čekali na svou příležitost."

Rváčov - Horní Jelení 2:0 (2:0)

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Vstup do utkání nám hrubě nevyšel a během pěti minut bylo po zápase. Zbytek utkání to byl spíš boj než fotbal. A ještě k tomu všemu napadl domácí asistent trenéra našeho hráče. Já jsem zvědavý, zda disciplinární komise udělí trest, jako u nás na podzim. Teď nás jinak čeká střetnutí doma a pokusíme se ztrátu napravit."

Stolany - Opatovice nad Labem 3:4 (3:3)

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "První tým tabulky. Přijeli jsme s plným sebevědomím pro tři body. Po té kvalitní přípravě jsme věděli, že můžeme uspět. 3:0 ve 30. minutě jsme vedli. Ale soupeř po individuálních chybách vyrovnal. Trápil nás nakopávaný styl na Honzu Váchu. Zaslouženě jsme ve druhé půli došli pro tři body. Těžký terén, bojovný výkon. Musím vyzvednout celý tým. Zejména Rubák a Jánoš."

Přelovice - Rosice nad Labem 0:1 (0:1)

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Hned v úvodu jsme opět udělali chybu, kterou soupeř využil a šel do vedení. My jsme si sice vytvořil několik šancí, ale žádná z nich gólem neskončila. V závěru úvodní půle nám vyloučili jednoho hráče. Nebudu se vyjadřovat k rozhodčím, ale nechápu jeho rozhodnutí, protože i děti se tomu verdiktu smáli. Ve druhé půli jsme opět nedali gól, i když šance byly. Za mě by tomu slušela remíza."

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): "My jsme samozřejmě rádi za tři body. Soupeř byl vyloučený a paradoxně nám to ublížilo. My jsme se snažili hrát kombinačně a na terénu se nám to nedařilo. Soupeř měl příležitosti, ale naštěstí jsme došli k vítězství. Kdyby se hrálo v plném počtu, tak by to možná bylo ještě lepší utkání. Vyrovnaný zápas celkově.

Načešice - Choltice 6:3 (1:1)

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "Hrálo se na docela těžkém terénu. Zápas byl vyrovnaný. Soupeř hrál dlouhé míče a my jsme z toho dostávali gól. Když se nám podařilo srovnávat na 1:1 nebo 2:2. Nalomilo nás, že jsme vždy obdrželi branku a pak už jsme se nedokázali do toho vrátit."