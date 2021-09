Holická sestava, proti Litomyšli připomínala proslulý ementál. Ne snad, že by domácí nenastoupili v jedenácti, ovšem… "Chybělo nám osm hráčů základní sestavy včetně gólmanské jedničky,“ přiblížil trable holický sekretář Zdeněk Nývlt a nezdráhal se je vyjmenovat: Pšenička, Fotul, Lát, Chvála, Řehák, Rosůlek, Semínko, Rožek. Jednalo se o strašně citelný zásah do sestavy. Zbylo nám pět kmenových hráčů áčka,“ poznamenal.

Brácha bráchovi "píchnul"

Znovu se ukázalo, jak je důležité mít v klubu rezervu. V tomto případě personální. Nicméně je rozdíl mít áčko, dejme tomu v soutěži o dvě úrovně níž nebo ve třetí třídě jako v případě Holic.

„V drtivé většině jde o čtyřicátníky. Krajský přebor za Holice sice hrávali ještě před třemi roky, ale prakticky už netrénují,“ připomíná známý fakt z nižších okresních soutěží Nývlt.

Základem každého týmu je brankář. Jenže na tomto postu se objevil dvojitý problém.

„Pšenička na Lize mistrů, druhý gólman Laksar je někde u vojáků, a tak byl pracovně mimo. Oslovil jsem bráchu, který chytá za Kosteleckou Lhotu. Naštěstí se nacházíme v přestupovém období, tak mi ho půjčili. Hned ho ale zase vracím,“ směje se.

Zápas nakonec skončil 1:3 z holického pohledu. Na první pohled tak prohra nevypadá hrozivě.

Pro náš mančaft je to velmi lichotivý výsledek. Ve druhé minutě jsme po drobné chybě inkasovali. Soupeř se prosadil až ze třetí dorážky. Dvě střely brácha lapil až třetí střela mu prošla. Prakticky vzápětí jsme vyrovnali. Potom jsme se nikam nehnali a nechali hrát soupeře. Samozřejmě byli rychlejší a kombinačně lepší. My chtěli hrát zezadu. Dvě tři brejkové situace jsme si pohlídali. A sami dvakrát ohrozili hostující bránu. Z toho jednou jsme orazítkovali tyč. První poločas byl remízový a tak to i dopadlo,“ hodnotil Nývlt první dějství.

„Po přestávce ale kluci začali fyzicky odcházet, ale nebylo to nějak markantně znát. Co si budeme povídat v krajském přeboru se trénuje minimálně dvakrát, spíše třikrát týdně. A kluci z béčka si jdou dvakrát týdně na hodinu zahrát fotbálek. V poslední půlhodině nám dali další dva góly. My jsme si prakticky už žádnou příležitost nevypracovali. Snad jen Řezníček po T. Jedličkově přiklepnutí mohl skórovat. Pak už jsme chtěli zápas dohrát se ctí, protože výsledek 1:3 byl pro ten tým, se kterým jsme nastoupili, velice přijatelný,“ říká smířlivě Zdeněk Nývlt.

Beru to jako podpásovku

Nabízí se otázka, proč holický klub nezkoušel utkání kvůli tak rozsáhlé a dopředu známé absenci odložit.

„Od trenéra Litomyšle jsme dostali odpověď, že 28. září, kdy je oficiální náhradní termín krajských soutěží, má polovinu týmu odjetou. Mluvil o vysokoškolácích a že by to jindy v týdnu nedali. Bral jsem to jako odpověď, nicméně jsem na to udiveně reagoval ve smyslu, že snad ve svátek ani vysokoškolák ve škole nebude. Nehledě na to, že na konci září jich ještě má spousta volno. Tedy pokud se jedná o první ročníky,“ popisuje komunikaci.

Uklidněnou situaci rozjitřilo minulé kolo a neodehraný zápas Litomyšle

„Vyloženě mě vytočilo, když před týdnem neodehrála Litomyšl zápas v Heřmanově Městci kvůli průtrži mračen. Přímo na místě se oba kluby dohodly na náhradním termínu na 28. září. To byla podpásovka. Nejdřív mně tvrdili, že nemohou kvůli vysokoškolákům a za měsíc si námi navrhovaný termín přeloží neodehraný zápas?“ čertí se Nývlt.

Co zatím vězí? Shoda okolností nebo mají Holice s Litomyšlí vyhrocené vztahy z minulosti?

"Já osobně, co vykonávám funkci sekretáře, tedy čtyři roky, tak si nepamatuji nějaké velké spory. Pouze jednou při poháru. Oni to brali, že jsme se poháru vyhnuli. My však tenkrát měli oficiálně vyšší počet lidí, když nás zasáhla nějaká střevní chřipka. Nemohli jsme k utkání odjet. Řešili jsme to přes STK, a komise zápas odložila. My jsme se pak mezi sebou dohadovali na náhradním termínu,“ tvrdí a přidává k dobru: Pamatuji si na menší přestřelku mezi trenéry. Naším tehdejším Kopeckým a Pražákem z Litomyšle. Nevím, co mezi sebou měli, nebo mají. Evžen mi ale naznačil, že ho Pražák musí vždycky porazit. Mezi kluby si však žádný problém nevybavuji.“

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání proti Holicím jsme nemohli vstoupit lépe a hned v první minutě jsme se ujali vedení. Po naší chybě jsme ovšem soupeře nechali velmi brzy srovnat. Do konce poločasu jsme měli několik příležitostí, které jsme nedokázali proměnit, domácí hrozili hlavně ze standardních situací a po jedné z nich nastřelili tyč. O přestávce jsme apelovali na kluky, aby byli trpěliví a zápas se zlomí na naši stranu. To se potvrdilo, po celý druhý poločas jsme byli lepší, využili dvě možnosti a zaslouženě vyhráli. Vítězství je o to cennější, z jak nenávistného prostředí si ho odvážíme. Zažil jsem hodně, ale chování fanoušků, celé lavičky domácích, pořadatelů i holického komentátora, na to ještě dlouho nezapomeneme. A to vše jenom proto, že jsme nesouhlasili s přeložením termínu. Vedení Holic velmi rychle zapomnělo, že minule léto jsme naopak s odložením pohárového utkání souhlasili. Teď to nebylo možné, každý termín v týdnu je pro nás problém. I kdyby to bylo ve svátek, tak několik hráčů by chybělo. Není naší chybou, že hráči Holic mají více aktivit. Navíc při pohledu na sestavu Holic nevidím důvod k nevraživosti, která se odehrála. Možná kdyby od začátku vedení týmu nevystupovalo předem poraženo, tak střetnutí vypadalo jinak. Chápu, že absencí bylo mnoho, ale Holice mají B tým, my nikoli. Shodou okolností nakonec 28. září hrát musíme, kvůli odloženému zápasu v Heřmanově Městci a bude to pro nás velká starost, ale s tím se nedalo nic dělat, počasí neporučíme. Smekám před našimi hráči, jak to zvládli.