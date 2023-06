Jiří Tesař (trenér Heřmanova Městce): "Jsem hrubě nespokojený s přístupem některých hráčů. Jezdíme ve 12 lidech, všichni se vidí už na dovolených a vlastně to chtějí jen nějak dohrát. To mě hrozně štve. Není to o ničem jiném než o přístupu."

Moravská Třebová - Libišany 1:3 (1:1)

Petr Šmeral (trenér Libišan): "Po náročném čtvrtečním zápase jsme přijeli v podroušeném stavu, kdy většina hráčů byla na půl zraněná a celkově se projevila značná únava. I kvůli tomu jsme zápas pouze odchodili, i přesto se nám však podařilo soupeře po pěkných fotbalových akcích potrestat a odnést si vítězství."

Vysoké Mýto B - Přelouč 4:1 (1:0)

Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli. Škoda obdržené branky do šatny. Náš tým se snažil s výsledkem něco udělat, ale do naší otevřené obrany domácí přidali další branky."

Svitavy - Holice 3:1 (0:0)

Zdeněk Nývlt (vedoucí týmu Holic): "Vyrovnané utkání se spoustou šancí na obou stranách rozhodla naše chyba při rozehrávce deset minut před koncem zápasu."

Lázně Bohdaneč - Česká Třebová 4:1 (2:1)

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Začali jsme velmi dobře, jenže záhy jsme vyrobili neskutečnou hrubku a pustili hosty do vedení. Naštěstí trval útlum jen pár minut, kluci se vrátili ke své hře a od té doby bylo na hřišti jen jedno mužstvo."

Lanškroun - Horní Ředice 3:0 (2:0)

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): "Zápas jsme už trochu pojali jako výlet s našimi fanoušky. Soutěž jsme vyhráli už po zápase s Přeloučí ve 24. kole, a tak to od té doby oslavujeme."

Pardubičky - Choceň 2:0 (0:0)

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V Pardubičkách se hrál v prvním poločase oboustranně rychlý fotbal, ve kterém si hosté vytvořili více golových příležitostí, ale naštěstí nás podržel brankář a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a hned v úvodu se ujali vedení. Dále jsme pokračovali v aktivní hře a přidali jsme druhý gól a zápas dovedli do vítězného konce."

I. B třída - skupina A

Hrochův Týnec - Choltice 1:1 (0:1)

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): "Do utkání jsme vstoupili dobře. Vytvářeli jsme si takové na půl šance, ale poměrně jsme z nich hrozili. Pak si to ještě víc sedlo a vstřelili jsme krásnou branku z 20 metrů. Měli jsme ještě dost dalších šancí, ale už jsme je nedokázali proměnit. Ve druhé půli se spíše nehrálo. Hodně faulů, divný prostředí a penalta. Moc nás to už nepustilo do hry. Po zápase jsme rychle odjeli domů."

Stolany - Řečany nad Labem 3:0 (0:0)

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): "Do zápasu jsme vstoupili aktivně a s nasazením. Soupeři jsme nedávali moc prostoru ke kombinaci. Vše se dařilo až do úvodu druhé půle, kdy jsme obdrželi červenou kartu a následně dostali i branku. Postupem času jsme otevírali hru a soupeř si začal vytvářet šance, které však téměř vždy zlikvidoval Skřivánek v brance. Na dvě však nestačil a tím byl zápas u konce."

Opatovice nad Labem - Rváčov 2:1 (1:1)

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): "Zápas s Rváčovem byl oboustranně rozháraný a nepřinesl divákům žádný velký sportovní zážitek. Brankových příležitostí si obě mužstva vypracovala jen minimum. My jsme proměnili 2 a soupeř jednu. Takže zápas ač kvalitou zaostával nám znovu přinesl plný bodový zisk, což je pro nás velké pozitivum."

Moravany B - Rosice nad Labem 4:0 (2:0)

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): "Krutý výsledek pro nás. Výkon nebyl zas tak špatný, ale doplatili jsme na neproměňování šancí. Mohlo to skončit klidně 5:5. Soupeř ale narozdíl od nás ukázal produktivitu. Hlavně mě mrzí, že naši dva hráči jdou na gólmana a nedají to. Takový situace nás stojí výsledek."

Přelovice - Horní Jelení 3:4 (2:1)

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Nemám k tomu slov. Chyby, které uděláme jsou hrozné a soupeř je samozřejmě potrestá."

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "Jednalo se o zápas,ve kterém jsme nebyly v optimální sestavě a nevyšly nám začátky poločasů, ale kluci to odbojovali, zaslouženě to otočili a s pomocí brankáře Kaňkovského bereme výhru jako odměnu celého kádru za poctivou práci."